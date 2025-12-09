Filme de Bolsonaro: veja gravação da cena da facada

Um novo vídeo dos bastidores das gravações mostra o momento - Foto: AFP

A cena do atentado sofrido por Jair Bolsonaro foi gravada para ‘Dark Horse’, filme que contará a história do ex-presidente e sua vitória nas eleições de 2018. Um novo vídeo dos bastidores das gravações mostra o momento.

Na cena, o ator Jim Caviezel aparece sendo carregado por figurantes enquanto segura a barriga, em uma alusão a facada que o ex-presidente recebeu durante um comício em Juiz de Fora.

Caviezel interpreta o ex-presidente, que atualmente cumpre pena em regime fechado após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio público qualificado pela violência e grave ameaça, e deterioração de patrimônio tombado.

O elenco conta ainda com Lynn Collins (‘John Carter – Entre Dois Mundos’), Esai Morales (‘Missão: Impossível 8’), além de Felipe Folgosi como um policial federal. A obra é dirigida por Cyrus Nowrasteh (‘O Apedrejamento de Soraya M.’) e o roteiro foi escrito por Mário Frias, que foi Secretário Especial da Cultura no governo Bolsonaro.

Uma versão do roteiro obtida pelo Metrópoles descreve cenas de ação ambientadas na Amazônia, envolvendo confrontos contra cartéis de droga ao lado de indígenas e xamãs. Outras informações dizem que o filme será focado no atentado que o ex-presidente sofreu.

Dark Horse já ganhou a sua primeira prévia.

Quem é Jim Caviezel?

O nome completo do ator é James Patrick Caviezel. Ele ganhou notoriedade em papéis associados a produções de forte apelo cristão e conservador. ‘A Paixão de Cristo’ (2004), dirigido por Mel Gibson, ‘Som da Liberdade’ (2023) e a série ‘Person of Interest’ (2011–2016) são alguns dos seus trabalhadores mais famosos. Ele também participou de filmes como ‘O Conde de Monte Cristo’ (2002), ‘Déjà Vu’ (2006) e ‘Linhas Cruzadas’ (2001).

Polêmicas

O ator se tornou, nos últimos anos, figura recorrente em eventos e palestras em que expôs teorias conspiratórias. Em conferências como a Health and Freedom Conference, em Tulsa, e a Patriot Roundup, repetiu narrativas que descrevem a existência de uma elite global envolvida em sequestro de crianças e extração de adrenocromo, tema frequentemente associado ao QAnon.

Em sua essência, o QAnon é uma teoria ampla e completamente infundada que diz que o presidente Trump está travando uma guerra secreta contra os pedófilos adoradores de Satanás do alto escalão do governo, do mundo empresarial e da imprensa.

Seus apoiadores vaticinam que esta luta levará a um dia de ajuste de contas, em que pessoas proeminentes, como a ex-candidata presidencial Hillary Clinton, serão presas e executadas.

Jim Caviezel afirmou, em discursos, que “milhões de crianças desaparecem por ano” e citou números como “5 milhões de crianças por ano” sem apresentar referências verificáveis. Além disso, em falas sobre governos, corporações e instituições, afirmou a existência de uma “cabala satânica” responsável por controlar estruturas políticas, financeiras e midiáticas.

Caviezel chegou a classificar as vacinas contra a Covid-19 como “terapia genética” e afirmou que fariam parte de um plano de despovoamento. Em outros pronunciamentos, associou imigração, aborto e debates de gênero à ideia de uma tentativa organizada de destruir a chamada “civilização cristã ocidental”.