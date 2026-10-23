Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

PESO SOBRE OS OMBROS

Guerra na Ucrânia e conflitos familiares inspiram filme cotado para o Oscar

Mostra de SP reúne filmes sobre guerra, traição e desigualdade; conheça destaques

Rafael Carvalho
Por Rafael Carvalho
O longa russo Minotauro
O longa russo Minotauro - Foto: Divulgação

Irwin (Miles Teller) é um engenheiro de classe média que vive nos Estados Unidos dos anos 1980, com a mulher e os dois filhos adolescentes. Recebe a proposta inusitada de seu irmão (Adam Driver), um ex-policial, para entrar no esquema de revitalização de um canal poluído em uma área remota de Nova York. Logo vai perceber que está metido em um negócio escuso com a máfia russa.

Essa é a premissa de Tigre de Papel, novo longa do cineasta norte-americano James Gray. O filme abriu a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e é, desde já, um dos grandes filmes desta edição comemorativa de 50 anos do evento. O diretor esteve presente no Brasil para conversar com o público.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Este é também um retorno do cineasta aos filmes policiais que marcaram o início de sua carreira, como Fuga para Odessa (1994) e Caminho sem Volta (2000). Mas esta nova produção é muito mais um filme anticlimático do que uma narrativa com grandes cenas de ação e perseguição policial.

O diretor prefere observar os descaminhos de seus personagens, que querem apenas perseguir o sonho americano da prosperidade. Com isso, acaba apontando para a inevitável dissolução da família diante das escolhas individuais, talvez o grande tema do cinema de Gray.

Era assim em Donos da Noite (2007), filme com o qual este aqui parece manter maiores similaridades porque ali também havia dois irmãos, em lados opostos da lei, que se envolviam com mafiosos e viam a família ruir. No entanto, talvez seja com o filme anterior do cineasta, Armageddon Time (2022), que este aqui mais se aproxima.

Isso porque o longa remete ao início dos anos 1980, quando Ronald Reagan está prestes a vencer as eleições presidenciais e iniciar uma década de conservadorismo, essa mesma em que Irwin e sua família se encontram.

Scarlett Johansson vive a esposa que cuida do lar e, em certo momento da trama, descobre uma doença grave que prefere esconder do marido. Ele também tenta omitir o buraco cada vez maior em que está metido, até que seja tarde demais.

Gray conduz o drama com uma habilidade ímpar para tensionar a coação que o personagem sofre e equalizar isso com a situação política do país.

Tigre de Papel
Tigre de Papel - Foto: Divulgação

Leia Também:

CINEMA NACIONAL

Filme leva herói dos quadrinhos de Laerte aos cinemas com sátira
Filme leva herói dos quadrinhos de Laerte aos cinemas com sátira imagem

CINEMA PARA TODOS

Interior da Bahia recebe sessão gratuita de cinema ao ar livre
Interior da Bahia recebe sessão gratuita de cinema ao ar livre imagem

SÓ 6 EPISÓDIOS!

Minissérie da Netflix passou despercebida em 2026 e merece uma chance
Minissérie da Netflix passou despercebida em 2026 e merece uma chance imagem

Guerra e traição

Outro filme de peso nesta edição da Mostra é o longa russo Minotauro. Ou melhor, trata-se de uma produção franco-alemã-letã, mas falada em russo e que se passa no interior da Rússia, mesmo que filmado na Letônia, isso porque o cineasta Andrey Zvyagintsev vive hoje exilado na França.

Considerado pelo governo russo como “agente estrangeiro, Zvyagintsev segue implacável na construção de um cinema que denuncia a opressão do Estado através dos dilemas familiares e íntimos dos personagens.

Aqui conhecemos Gleb (Dmitriy Mazurov), chefe de uma empresa bem-sucedida que recebe uma bomba: precisa indicar, dentre seus funcionários, aqueles que deverão ser enviados à força para a linha de frente da atual guerra que a Rússia empreende em solo ucraniano.

Burguês de família nuclear privilegiada, ele também enfrenta problemas domésticos. Gleb começa a desconfiar de uma possível traição de sua esposa, Galina (interpretada por Iris Lebedeva).

Essa dualidade entre o micro e macro, entre as forças do Estado versus os dilemas familiares, já fazia parte da estrutura narrativa de um dos melhores filmes do diretor, Leviatã (2014).

Em Minotauro, no entanto, a narrativa passa a se concentrar nas maquinações do marido em busca da verdade e de certa reparação, diante do ego e do moral machucados.

Nessa escolha, reside o maior entrave do filme: o longa prenuncia um tema que será preterido a outro bem menos interessante, ainda que o diretor continue filmando com a mesma competência e o vigor de sempre. A cartada final, por sua vez, eleva a trama e aponta para as impunidades que são privilégios de poucos.

Minotauro é o representante da França no próximo Oscar e é um dos cotados para indicação como Filme Estrangeiro. O longa estreia comercialmente nos cinemas brasileiros em 3 de dezembro.

Luta de classes

Possible Love
Possible Love - Foto: Divulgação

A Mostra apresentou também um dos filmes mais aguardados do público, a produção sul-coreana Amor Possível, do diretor Lee Chang-dong, também cotada para o Oscar.

O filme veio da competição do Festival de Veneza, de onde saiu com o Grande Prêmio do Júri. Distribuído no Brasil pela Netflix, estreia na plataforma em 6 de novembro.

Conhecemos dois casais de meia-idade de realidades opostas. O primeiro é formado por operários cujo marido foi demitido recentemente e entra em depressão.

A mulher do segundo casal está filmando um documentário sobre a dificuldade enfrentada pelos trabalhadores no país e, ao fazer amizade com a esposa do marido desempregado, os convida a ser personagens de seu filme.

São universos muito distintos, separados pela condição socioeconômica dos dois polos. A aproximação entre eles estabelece laços pouco prováveis, capazes de expor as contradições da sociedade coreana atual.

Em alguma medida, segue na esteira de filmes como Parasita, de Bong Joon-ho (2019), e A Única Saída (2025), de Park Chan-wook.

Lee, por sua vez, filma com mais naturalismo e com muito senso de humor também, sendo honesto e respeitoso com seus personagens.

Mas é também bastante consciente do terreno em que está pisando. O título do filme, que pode gerar uma leitura ambígua sobre relações amorosas, vai muito além dos interesses pessoais.

E é no desfecho do filme que o cineasta apresenta sua maior cartada. Ao evitar um tom conciliador e romântico demais para uma realidade nada aprazível, Amor Possível constrói um retrato de embates sociais e políticos que precisam se aproximar muito uma da outra para, assim, fazer explodir suas diferenças.

*O jornalista viajou a São Paulo a convite da produção do evento

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

oscar

Relacionadas

Mais lidas