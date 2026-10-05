Homem-Aranha 4 chega ao Prime Video após sucesso nos cinemas

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Depois de conquistar o público nos cinemas e ultrapassar a marca de US$ 2 bilhões em arrecadação, Homem-Aranha: Um Novo Dia finalmente começa a chegar às casas dos fãs.

O quarto filme estrelado por Tom Holland, com Zendaya e Sadie Sink no elenco, estará disponível para compra e aluguel digital no Prime Video a partir das 23h desta segunda-feira, 5, pelo horário de Brasília.

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A novidade marca o início da trajetória do longa nas plataformas digitais depois de uma passagem de grande sucesso pelos cinemas. O filme bateu recordes e se tornou uma das produções de super-heróis de maior destaque do período, mostrando que o gênero ainda encontra espaço entre o público.

Quando assistir ao novo Homem-Aranha no Prime Video?

Quem quiser assistir ao filme em casa já pode se preparar para a estreia digital. Homem-Aranha: Um Novo Dia chega à loja do Prime Video nesta segunda-feira, 5, às 23h, para compra e aluguel.

A opção é diferente da chegada ao catálogo de streaming por assinatura, que ainda não tem uma data definida. Neste primeiro momento, portanto, o longa estará disponível no formato VOD.

Depois de alugar o filme, o usuário tem 30 dias para iniciar a reprodução. A partir do momento em que a exibição começa, há um prazo de 48 horas para concluir a sessão.

Filme chega às plataformas após superar US$ 2 bilhões

O desempenho nas bilheterias é um dos principais motivos para a expectativa em torno da chegada do longa ao digital. Com mais de US$ 2 bilhões arrecadados até o momento, a produção estrelada por Tom Holland, Zendaya e Sadie Sink se consolidou como um dos grandes sucessos recentes da Marvel.

O longa também conseguiu bater diversos recordes e demonstrou que as adaptações de super-heróis ainda podem despertar interesse mesmo diante da grande quantidade de produções do gênero.

O desempenho ainda elevou as expectativas para outro grande projeto da Marvel, Vingadores: Doutor Destino.

Quando Homem-Aranha 4 chega ao streaming?

Apesar de já estar disponível para compra e aluguel digital, Homem-Aranha: Um Novo Dia ainda não tem data anunciada para chegar a um serviço de streaming por assinatura.

Por pertencer à Sony Pictures, o filme deverá ser incluído no catálogo da HBO Max nos próximos meses, depois do encerramento da janela de VOD.

Outros filmes do estúdio seguiram caminho semelhante e tiveram a plataforma da Warner como primeira casa depois da passagem pelos cinemas, entre eles A Morte do Demônio: Em Chamas, Bad Boys: Até o Fim, É Assim Que Acaba e Todos Menos Você.

O que acontece em Homem-Aranha: Um Novo Dia?

A história se passa quatro anos depois dos acontecimentos de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Peter Parker agora é um adulto que vive completamente sozinho e se afastou voluntariamente da vida e das memórias das pessoas que ama.

Sem que Nova York saiba mais quem ele é, Peter passa a se dedicar integralmente ao combate ao crime, assumindo uma rotina de Homem-Aranha em tempo integral.

A pressão, porém, começa a cobrar seu preço. As exigências enfrentadas pelo herói desencadeiam uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência.

Ao mesmo tempo, um padrão misterioso de crimes começa a surgir e coloca Peter diante de uma das ameaças mais poderosas que já enfrentou.

Quem está no elenco do novo filme?

Além de Tom Holland como Peter Parker, o longa traz de volta Zendaya, que interpreta MJ, e Jacob Batalon, novamente no papel de Ned, melhor amigo do herói.

O elenco também conta com Mark Ruffalo como Bruce Banner, o Hulk; Jon Bernthal como Frank Castle, o Justiceiro; Michael Mando como Mac Gargan, também conhecido como Escorpião; e Sadie Sink, que aparece em um papel misterioso.

A presença de Escorpião retoma um personagem apresentado anteriormente na franquia, em Homem-Aranha: De Volta ao Lar, de 2017.

Ainda dá para ver o filme nos cinemas?

Apesar da chegada ao digital, ainda existem algumas sessões de Homem-Aranha: Um Novo Dia espalhadas pelo país para quem prefere conferir a produção na tela grande.

O filme também pode funcionar como uma espécie de preparação para Vingadores: Doutor Destino.

Além do longa do Cabeça de Teia, outra opção relacionada ao universo da Marvel em cartaz é Vingadores: Ultimato Encore, edição especial do filme lançado originalmente em 2019.

Veja o trailer!