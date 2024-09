Maidê Mahl: tudo o que se sabe de atriz que sumiu misteriosamente

Artista desapareceu na última segunda-feira, 2 - Foto: Reprodução | Instagram

Maidê Mahl, de 31 anos, foi encontrada em um hotel em São Paulo três dias após seu desaparecimento, em um caso que gerou grande repercussão Ela desapareceu na última segunda-feira, 2, depois de sair de sua casa no bairro da Saúde, na Zona Sul da capital paulista.

Desaparecimento

Na última vez que Maidê foi vista, ela estava entrando em um carro de aplicativo após sair de casa. Familiares e amigos ficaram preocupados quando não conseguiram mais contato com ela. A notícia de seu desaparecimento se espalhou rapidamente nas redes sociais, mobilizando buscas.

Atriz foi encontada em hotel

Maidê foi encontrada na quinta-feira, 5, em um hotel na região central de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada ao local após denúncias e, ao encontrá-la, verificou que ela estava fisicamente bem. No entanto, os detalhes sobre o que aconteceu durante os três dias de desaparecimento permanecem sob sigilo.

A família e as autoridades optaram por não divulgar mais informações para preservar a privacidade de Maidê e garantir o andamento das investigações.

Teorias

De acordo com relatos não oficiais, havia suspeitas de sequestro e outras teorias. No entanto, até o momento, as autoridades não confirmaram essas especulações.

Família pediu privacidade

A família de Maidê Mahl emitiu um comunicado pedindo respeito e compreensão. Eles ressaltaram a importância de evitar a propagação de rumores, já que o caso ainda está sendo investigado.

A Polícia Civil de São Paulo, por sua vez, também pediu cautela na divulgação de informações, reiterando que qualquer detalhe que possa prejudicar a apuração dos fatos será mantido em sigilo.