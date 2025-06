Marcos Mion é alvo de acusação grave e toma atitude inesperada

Marcos Mion foi alvo de processo - Foto: Divulgação

Uma polêmica envolvendo o apresentador Marcos Mion e a Formata Produções ganhou novidades. Tudo teve início após a cineasta Camila Rizzo fazer um acusação de plágio envolvendo o filme ‘MMM – Meu Melhor Amigo’, estrelado pelo global. Ela processou o global e a produtora afirmando que a obra configura plágio e contrafação.

Rizzo afirmou ter desenvolvido as ideias e conceitos no curta-metragem ‘Headway’, escrito e produzido em 2018. Desde que o caso surgiu em 2024, um pedido liminar para impedir a exibição do longa de Mion foi indeferido por duas vezes.

Porém, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, Camila não estava conseguindo localizar Mion. Em uma petição do dia 5 de maio deste ano, Rizzo explicou à juíza que o endereço apresentado por ela no início do caso foi dado como incorreto.

Diante disso, a autora chegou a pedir a citação eletrônica do famoso. No entanto, por ter caráter excepcional, a medida não foi bem recebida pela juíza, que entendeu pelo indeferimento.

Atitude inesperada

Quando Rizzo estava prestes a oficiar a Globo Comunicação para obter o endereço do apresentador, a equipe dele fez contato com a autora por e-mail informando voluntariamente o endereço para sua citação.

No dia 16 de maio, a cineasta pediu a expedição de uma carta de citação com o novo e certo destino do apresentador. Se realizada com êxito, a citação abrirá o prazo de 15 dias úteis para a defesa do global.

Apesar de ainda não ter sido citado oficialmente, Marcos Mion já se pronunciou publicamente sobre as acusações. Ao Metrópoles, o apresentador afirmou que as acusações não têm fundamento e endossou o caráter original do filme que estrela.

Interesse de Mion em obra de Camila Rizzo

Em janeiro, a defesa de Camila Rizzo apresentou à Justiça de São Paulo uma série mensagens que, segundo ela, comprovam a relação entre o projeto Headway, de Rizzo, e o filme MMA - Meu Melhor Amigo, de Mion.

Mion respondeu a uma marcação de Camila Rizzo no Twitter, em 27 de fevereiro de 2018. Na ocasião, ela divulgava o projeto Headway, que abordava temas como autismo e o poder transformador do esporte.

De imediato, o apresentador demonstrou interesse, segundo print anexado ao processo, ao qual o Splash teve acesso. “Recebi uma marcação sua. Fiquei interessado! Quero saber mais. Entra em contato com minha empresária, Adriana Pires?”, escreveu Mion.

Camila respondeu: “Poxa, que bom! Vou entrar em contato com ela. Pra gente, isso seria muito legal. É uma história de superação muito bacana. Espero que você goste”.

No dia seguinte à mensagem, a cineasta fez contato com a empresária de Mion por email. Ela detalha o projeto afirmando que a história explora duas jornadas interiores: um adorável menino que precisa lidar com as singularidades do autismo e um lutador de MMA que enfrenta a aposentadoria.

“Estamos loucos com essa história! Isso pode virar um longa maravilhoso! [...] Acho que é um longa, com certeza é um longa. Eu e Mion estávamos atrás de uma boa história para contar. Temos uma produtora bacana que quer fazer algo com ele, ele sendo o protagonista”, disse Adriana Pires.

Depois, foram discutidas as possibilidades de colaboração, incluindo a parceria para um futuro longa, e a participação de Mion como produtor executivo e protagonista. A resposta da empresária foi enviada no dia 5 de março de 2018.

O Mion só entraria no curta se fechássemos a parceria para o longa (protagonista e coprodução). Acreditamos que um longa com essa história, protagonizado pelo Mion e ainda abordando o autismo, [...] pode ter um alcance muito grande. Adriana Pires - empresária de Marcos Mion

Semelhanças entre Headway e MMA - Meu Melhor Amigo

A defesa argumenta que o enredo de MMA - Meu Melhor Amigo apresenta semelhanças com a obra Headway.

No longa, Mion interpreta um campeão de MMA que descobre ser pai de um menino autista, tendo que enfrentar desafios para se conectar com o filho. A cineasta alega que a trama central é muito similar à ideia original apresentada em 2018.

O processo

Em outubro de 2024, Camila Rizzo entrou com um processo contra o apresentador Marcos Mion e a produtora Formata. A cineasta pediu indenização de R$ 50 mil por danos materiais e morais, retratação pública e proibição do uso de elementos de sua obra.

“O próprio Mion e a empresária dele fizeram contato com ela [Camila] e se interessaram em adquirir todo o material de pesquisa. Ela disse que era um trabalho de conclusão [de um curso feito no exterior] e não tinha interesse, naquele momento, em vender para eles. Ela tinha interesse em poder atuar junto, trabalhar de alguma forma”, disse Rosana Alcântara, advogada da cineasta, ao Splash.

O juiz negou tutela de urgência para suspender a exibição do filme, argumentando que os elementos apresentados são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito alegado sem o contraditório. A decisão final sobre o caso ainda está pendente.

O que diz Mion?

Em nota, Mion disse que uma “acusação feita na imprensa, infelizmente, ocupou um espaço que eu gostaria que fosse dedicado a essa história tão importante, que não faz parte apenas da minha vida, mas de um processo de conscientização urgente da sociedade sobre a causa do autismo”.

“A Justiça já indeferiu todas as investidas feitas contra o filme e continuaremos provando que as acusações não têm nenhum fundamento e que se trata de um filme original. Por isso, sigo investindo meu tempo e minha energia a esse filme que é um sonho realizado e que, apesar ser uma ficção, é uma realidade onde eu e minha família nos reconhecemos em todo o tempo”, completou o apresentador.

Disney se pronuncia

Distribuidora do filme de Mion, a Disney também se pronunciou. “Estamos cientes da situação e acompanhando de perto. Reforçamos nosso compromisso com a transparência e o respeito a todos os envolvidos, preservando a integridade do projeto e das pessoas associadas a ele. Seguimos comprometidos com a divulgação do projeto, que reflete o esforço e a dedicação de uma grande equipe para com a sua produção e lançamento”, disse a empresa.