‘Mickey 17’ e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação rica e variada - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação rica e variada, com opções para todos os públicos. Entre os grandes lançamentos, destacam-se filmes de ação eletrizantes, dramas de tirar o fôlego e filmes de terror assustadores. Embora ‘Mickey 17' seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de filmes em cartaz garante alternativas que vão desde histórias repletas de adrenalina até obras mais reflexivas.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

MICKEY 17

Mickey faz parte de um programa espacial de colonização e sempre é enviado para missões perigosas, quase suicidas. Se morrer, ele é clonado e boa parte de suas memórias são recuperadas. Mas, após seis mortes, ele começa a entender o porquê de seu cargo nunca ter sido ocupado antes.

O MACACO



Dois irmãos gêmeos encontram um macaco de brinquedo que pertenceu ao seu pai. Quando percebem coisas sinistras acontecendo à sua volta, os dois se desfazem do boneco e seguem com suas vidas. Após anos afastados, eventos terríveis começam a se desdobrar e os irmãos precisam se reunir para destruir o brinquedo antes que todos que amam morram.

UMA ADVOGADA BRILHANTE



Na trama, o ator Leandro Hassum interpreta o advogado Michelle Barbieri, conhecido como Mike. A empresa onde ele trabalha é comprada por um escritório que decide manter apenas mulheres nos cargos. Porém, o personagem não é demitido, já que, por conta do nome, o setor de RH acredita que se trata de uma mulher. O personagem, então, passa a se vestir com roupas femininas para conseguir permanecer no emprego.

PEQUENAS COISAS COMO ESTAS



Enquanto trabalha como comerciante de carvão para sustentar sua família, Bill Furlong descobre segredos perturbadores guardados pelo convento local e revela suas próprias verdades, forçando-o a confrontar seu passado e o silêncio cúmplice de uma pequena cidade irlandesa controlada pela Igreja Católica.

UM COMPLETO DESCONHECIDO



No Newport Folk Festival, em 1965, o jovem Bob Dylan sacudiu o cenário da música folclórica ao se tornar elétrico e transformar o rock na voz de uma geração, definindo um dos momentos mais transformadores da música do século XX.

O BRUTALISTA



Fugindo da Europa pós-guerra, um arquiteto visionário chega à América para reconstruir sua vida, carreira e casamento. Sozinho em um novo país estranho, ele se estabelece na Pensilvânia, onde um rico e proeminente industrial reconhece seu talento.

CAPITÃO AMÉRICA: ADMIRÁVEL MUNDO NOVO



O herói voador Sam Wilson, assumiu oficialmente o manto de Capitão América. Depois de se reunir com o recém-eleito presidente dos EUA, Thaddeus Ross, Sam se vê no meio de um incidente internacional. Ele precisa descobrir a razão por trás de uma nefasta conspiração global antes que o verdadeiro mentor faça o mundo inteiro ficar vermelho.

ANORA



Anora, uma jovem prostituta que trabalha nas noites do Brooklyn, pode se tornar a Cinderela da sua própria história quando encontra e casa, por impulso, com o filho de um oligarca russo. Mas quando a notícia chega à Rússia, seu conto de fadas fica ameaçado com a chegada dos pais dele a Nova York para cancelar o casamento.

CONCLAVE



Após a morte inesperada do atual pontífice, o Cardeal Lawrence é encarregado de conduzir esse processo confidencial. Os líderes mais poderosos da Igreja Católica de todo o mundo se reúnem nos corredores do Vaticano para participar da seleção, cada um com suas próprias ambições. Lawrence se vê no centro de uma conspiração, desvendando segredos que ameaçam não apenas sua fé, mas também as fundações da Igreja.

