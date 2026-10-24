Minissérie da Netflix merece uma segunda chance neste sábado (24/10)

Chegou o sábado, 24, e, em meio à correria da semana, nada melhor do que encontrar uma boa história para acompanhar sem precisar passar dias diante da televisão.

Para quem gosta de suspense criminal, disputas de poder e personagens capazes de surpreender a cada episódio, a Netflix tem uma minissérie que merece sair do esquecimento.

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Lançada em 2024, Griselda transforma a trajetória de uma das traficantes mais temidas da história em um drama policial de seis capítulos, com uma narrativa ágil e acontecimentos inspirados em fatos reais.

Estrelada por Sofía Vergara, conhecida mundialmente pela comédia Modern Family, a produção acompanha a ascensão de Griselda Blanco, colombiana que construiu um império do narcotráfico em Miami durante as décadas de 1970 e 1980.

Apesar de ter conquistado a atenção do público no lançamento, a minissérie acabou perdendo espaço entre as novidades do streaming e hoje pode ser uma opção para quem procura uma trama curta e intensa.

Uma história real marcada por violência e poder

A trama acompanha Griselda Blanco após sua fuga de Medellín, na Colômbia, para Miami, nos Estados Unidos, com os filhos. Em um ambiente dominado por homens, ela passa a disputar espaço no mercado de cocaína e constrói uma rede criminosa que a transforma em uma das figuras mais poderosas do narcotráfico.

Conhecida como a “Madrinha da Cocaína”, Blanco ficou marcada por sua brutalidade e pela participação em operações de tráfico de drogas entre a Colômbia e os Estados Unidos. Sua trajetória também foi associada a centenas de assassinatos e à construção de uma fortuna bilionária.

A história da criminosa é ainda mais perturbadora pelos relatos sobre sua infância. Segundo versões atribuídas à sua trajetória, ela teria cometido um assassinato ainda aos 11 anos, após o suposto sequestro de um menino cuja família não teria pago o resgate exigido. Anos depois, já envolvida no universo do crime, Blanco se aproximou de redes de tráfico humano e, posteriormente, do comércio de cocaína.

A minissérie, no entanto, não acompanha toda essa trajetória desde o início. A narrativa começa com Griselda em um momento de vulnerabilidade, após um confronto com o marido, e concentra sua atenção na fuga para Miami e na consolidação de seu império criminoso.

Sofía Vergara surpreende em papel dramático

Um dos principais atrativos da produção é a transformação de Sofía Vergara. Depois de interpretar a carismática Gloria em Modern Family, a atriz assume uma personagem violenta, ambiciosa e marcada por contradições.

Além de protagonizar a minissérie, Vergara também participa da produção executiva. Sua interpretação procura equilibrar a imponência da traficante com momentos de fragilidade, apresentando uma mulher que enfrenta o machismo e a desconfiança em um universo dominado por homens.

Minissérie é protagonizada pela grande atriz Sofía Vergara - Foto: Divulgação

O elenco também conta com Alberto Guerra, Vanessa Ferlito, Alberto Ammann e a cantora Karol G, que faz uma participação na produção.

A direção é de Andrés Baiz, enquanto a equipe criativa reúne nomes ligados a Narcos, série que retrata a trajetória do traficante colombiano Pablo Escobar. A aproximação entre as duas produções reforça a proposta de explorar os bastidores do narcotráfico latino-americano.

Minissérie tem ritmo acelerado, mas deixa lacunas

Com seis episódios de aproximadamente 50 minutos cada, Griselda oferece uma maratona de pouco menos de cinco horas. O ritmo acelerado favorece as cenas de ação, as disputas entre organizações criminosas e a ascensão da protagonista, que precisa enfrentar adversários e conquistar espaço em um mercado hostil.

A produção também aborda o machismo e a misoginia presentes no universo do tráfico. Enquanto Griselda tenta estabelecer seu domínio, a analista de inteligência policial June enfrenta a desconfiança dos próprios colegas, mesmo quando suas observações sobre a criminosa se mostram relevantes.

Apesar desses elementos, a narrativa apresenta limitações. Ao deixar de lado parte da infância e da juventude de Blanco, a minissérie reduz o espaço para aprofundar a formação da personagem e as circunstâncias que antecederam sua ascensão criminosa.

A rapidez com que os acontecimentos se sucedem também prejudica o desenvolvimento de algumas relações, incluindo os vínculos familiares da protagonista e os conflitos com outros traficantes.

Em determinados momentos, a história parece mais interessada em justificar as atitudes de Griselda do que em explorar plenamente a dimensão de sua violência.

Essa escolha cria uma personagem contraditória, mas também pode dificultar a compreensão de sua trajetória. Embora a produção apresente o machismo como uma barreira enfrentada pela protagonista, corre o risco de transformar uma criminosa responsável por atos brutais em uma espécie de anti-heroína.

O que a crítica e o público acharam?

A recepção de Griselda foi positiva entre os críticos, embora menos entusiasmada entre os espectadores. No Rotten Tomatoes, a minissérie registra 85% de aprovação da crítica e 68% do público, segundo os índices informados.

O desempenho de Sofía Vergara é um dos pontos de destaque, especialmente pela mudança em relação aos papéis cômicos que marcaram sua carreira. A atriz demonstra disposição para explorar uma personagem mais sombria, com cenas de tensão e violência.

Por outro lado, as críticas à construção do roteiro apontam que a produção poderia se aprofundar mais nos aspectos emocionais da história. A ausência de uma exploração mais consistente da infância de Blanco e de suas relações com os filhos limita a complexidade dramática que a trajetória real oferece.

Também é importante considerar que a minissérie é uma dramatização inspirada em acontecimentos reais. Portanto, nem todos os episódios apresentados devem ser interpretados como reproduções exatas dos fatos históricos.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de tramas criminais complexas, histórias sobre narcotráfico e produções inspiradas em acontecimentos reais com trajetórias tão violentas quanto inusitadas.

Embora apresente problemas de ritmo e deixe lacunas no desenvolvimento de personagens, Griselda encontra força na atuação de Sofía Vergara e na trajetória de uma mulher que conquistou poder em um ambiente dominado por homens.

Com apenas seis episódios, a minissérie também é uma alternativa para quem procura uma história envolvente sem assumir o compromisso com várias temporadas.

Lançada em 2024, a produção pode ter saído do radar diante da quantidade de novidades da Netflix, mas ainda oferece motivos para ser revisitada neste sábado, 24.

Veja o trailer!