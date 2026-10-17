Minissérie do Prime Video com 94% de aprovação para ver em uma tarde

O sábado é o momento perfeito para desacelerar e encontrar uma boa série para acompanhar sem pressa. Para quem quer fugir do tédio e aproveitar o tempo livre com uma história envolvente, o Prime Video tem uma produção policial que merece entrar no radar, especialmente para os fãs de mistérios que ficam cada vez mais complexos a cada episódio.

Lançada originalmente pela HBO em 2016, The Night Of continua sendo uma opção interessante para quem procura uma trama intensa sem precisar se comprometer com várias temporadas.

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A minissérie tem oito episódios, com duração entre 56 minutos e 1h35, e está disponível para assistir no Prime Video, sendo uma alternativa para distribuir a maratona ao longo do fim de semana.

A história começa com um crime brutal e uma acusação capaz de transformar completamente a vida de um jovem universitário. A partir daí, a produção mergulha em uma investigação cheia de dúvidas, nas dificuldades do sistema judicial e na realidade do ambiente penitenciário, construindo uma narrativa em que nem tudo é o que parece.

Com 94% de aprovação da crítica e 93% do público no Rotten Tomatoes, a minissérie reúne atuações marcantes e uma trama que continua despertando interesse mesmo anos após sua estreia.

Qual é a história de The Night Of?

A trama acompanha Naz Khan (Riz Ahmed), um universitário de origem paquistanesa que vive em Nova York. Depois de pegar escondido o táxi do pai para sair à noite, ele conhece Andrea Cornish (Sofia Black-D'Elia), uma mulher desconhecida com quem passa algumas horas.

Na manhã seguinte, Naz acorda e encontra Andrea esfaqueada até a morte. Sem conseguir se lembrar com clareza do que aconteceu durante a noite, ele acaba preso e acusado de assassinato. O caso muda radicalmente sua vida e dá início a uma investigação que coloca em dúvida sua versão dos acontecimentos.

Enquanto o processo avança, o advogado John Stone (John Turturro) assume a defesa do jovem. A série acompanha tanto a busca por respostas sobre o crime quanto as transformações físicas e psicológicas enfrentadas por Naz ao entrar no sistema penitenciário, onde precisa aprender a sobreviver em um ambiente hostil.

Minissérie mistura investigação, tribunal e prisão

Um dos principais diferenciais de The Night Of é a maneira como conecta diferentes aspectos de um caso criminal. A produção não se limita a descobrir quem cometeu o assassinato: ela também mostra os procedimentos policiais, os desafios da defesa, as decisões judiciais e as consequências de uma acusação sobre a vida de um suspeito.

A investigação conduzida pelo detetive Dennis Box (Bill Camp) ganha importância à medida que novas dúvidas surgem. Ao mesmo tempo, John Stone enfrenta os obstáculos de um caso que pode marcar sua carreira, enquanto o sistema judicial apresenta seus próprios conflitos e limitações.

A passagem de Naz pela prisão também é fundamental para a narrativa. Lá, ele precisa lidar com uma realidade muito diferente daquela que conhecia antes da acusação. As experiências vividas nesse ambiente transformam sua personalidade e mostram como o encarceramento pode alterar profundamente a trajetória de alguém que ainda aguarda julgamento.

Atuações são um dos destaques da produção

Riz Ahmed e John Turturro sustentam boa parte da força dramática da minissérie. Ahmed acompanha as mudanças de Naz ao longo da história, enquanto Turturro interpreta um advogado que precisa equilibrar as exigências do trabalho com as dificuldades de um caso complexo.

O elenco também conta com Bill Camp, Poorna Jagannathan, Jeannie Berlin, Amara Karan e Michael Kenneth Williams. Cada personagem contribui para ampliar o retrato do sistema criminal e mostrar como diferentes pessoas são afetadas pelo mesmo acontecimento.

Criada por Richard Price e Steven Zaillian, a produção é baseada na primeira temporada da série britânica Criminal Justice, lançada em 2008. A adaptação norte-americana combina elementos de drama policial, judicial e carcerário, mantendo o foco nas pessoas envolvidas e nas consequências de suas decisões.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de suspense policial, investigações cheias de dúvidas e dramas judiciais, The Night Of é uma minissérie que merece atenção. Em vez de apostar apenas em reviravoltas, a produção constrói a tensão a partir dos personagens, das evidências e das consequências que surgem a cada etapa do caso.

Os oito episódios permitem acompanhar uma história completa durante o fim de semana, embora a duração de alguns capítulos exija um pouco mais de tempo. É possível começar no sábado e avançar pela trama aos poucos, sem precisar reservar várias semanas para concluir a produção.

Com boas atuações, atmosfera inquietante e uma abordagem que vai além da investigação de um assassinato, a minissérie permanece uma escolha interessante para quem procura algo envolvente no Prime Video. Para os fãs de histórias policiais que exploram tanto o crime quanto o sistema responsável por julgá-lo, vale dar o play.