CINEINSITE
Mulher usa caixão como “balde” de pipoca durante promoção de R$ 19
Ação permite uso de recipientes inusitados com capacidade de até 10 litros com um valor fixo
Siga o A TARDE no Google
Uma mulher viralizou nas redes sociais nos últimos dias após utilizar um caixão como recipiente para pipoca durante uma ação promocional de um cinema em Santo André, região metropolitana de São Paulo.
O caso aconteceu neste domingo, durante a segunda edição do "Dia da Pipoca", onde a rede Cinemark oferece até 10 litros de pipoca salgada pelo valor de R$ 19.
A ação permite que os clientes levem qualquer tipo de recipiente para ser preenchido por pipoca, desde que o objeto esteja:
- Limpo;
- Higienizado;
- Impermeável.
Leia Também:
Veja regras da promoção
Segundo informa a empresa de cinema, a oferta é limitada a 10 litros por compra, o que equivale a dois baldes tradicionais da rede, porém, não há restrições quanto ao formato do recipiente utilizado.
Por conta disso, o uso de objetos pouco convencionais é uma característica marcante da campanha, que em outras edições já registrou o uso de:
- máquinas de lavar;
- churrasqueiras a gás;
- piscinas infláveis.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes