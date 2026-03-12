Menu
CINEINSITE

Mulher usa caixão como “balde” de pipoca durante promoção de R$ 19

Ação permite uso de recipientes inusitados com capacidade de até 10 litros com um valor fixo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

12/03/2026 - 15:18 h

Mulher com caixão em promoção de pipoca
Mulher com caixão em promoção de pipoca -

Uma mulher viralizou nas redes sociais nos últimos dias após utilizar um caixão como recipiente para pipoca durante uma ação promocional de um cinema em Santo André, região metropolitana de São Paulo.

O caso aconteceu neste domingo, durante a segunda edição do "Dia da Pipoca", onde a rede Cinemark oferece até 10 litros de pipoca salgada pelo valor de R$ 19.

A ação permite que os clientes levem qualquer tipo de recipiente para ser preenchido por pipoca, desde que o objeto esteja:

  • Limpo;
  • Higienizado;
  • Impermeável.

Veja regras da promoção

Segundo informa a empresa de cinema, a oferta é limitada a 10 litros por compra, o que equivale a dois baldes tradicionais da rede, porém, não há restrições quanto ao formato do recipiente utilizado.

Por conta disso, o uso de objetos pouco convencionais é uma característica marcante da campanha, que em outras edições já registrou o uso de:

  • máquinas de lavar;
  • churrasqueiras a gás;
  • piscinas infláveis.

Tags:

Caixão pipoca

x