Mulher usa caixão como “balde” de pipoca durante promoção de R$ 19

Mulher com caixão em promoção de pipoca - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher viralizou nas redes sociais nos últimos dias após utilizar um caixão como recipiente para pipoca durante uma ação promocional de um cinema em Santo André, região metropolitana de São Paulo.

O caso aconteceu neste domingo, durante a segunda edição do "Dia da Pipoca", onde a rede Cinemark oferece até 10 litros de pipoca salgada pelo valor de R$ 19.

A ação permite que os clientes levem qualquer tipo de recipiente para ser preenchido por pipoca, desde que o objeto esteja:

Limpo;

Higienizado;

Impermeável.

Veja regras da promoção

Segundo informa a empresa de cinema, a oferta é limitada a 10 litros por compra, o que equivale a dois baldes tradicionais da rede, porém, não há restrições quanto ao formato do recipiente utilizado.

Por conta disso, o uso de objetos pouco convencionais é uma característica marcante da campanha, que em outras edições já registrou o uso de: