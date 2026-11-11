"Não éramos mais os mesmos": Suzane von Richthofen relembra assassinato dos pais em documentário

Suzane von Richthofen voltou a falar sobre o assassinato dos próprios pais, Manfred e Marísia von Richthofen, ocorrido em 2002, em São Paulo.



O depoimento faz parte do documentário Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, lançado nesta quarta-feira, 11, pela Netflix. Na produção, ela apresenta relatos inéditos sobre o crime que chocou o Brasil.

"A tragédia estava entre nós. A morte de duas pessoas, ela estava entre nós. Não éramos mais iguais. Não éramos mais os mesmos. Entende?", afirma Suzane em um trecho divulgado do documentário.





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Foto: Divulgação / Netflix

Documentário reúne depoimentos inéditos

Dirigida por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká, a produção reúne entrevistas atuais com Suzane, imagens de arquivo, informações da investigação policial e depoimentos de especialistas em criminologia e Direito Penal.



A obra revisita o caso que resultou na condenação de Suzane pela participação no assassinato dos pais, executado com a ajuda dos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos.

Como está Suzane von Richthofen atualmente?

Após cumprir cerca de 20 anos de prisão, Suzane deixou o regime fechado em janeiro de 2023 e passou a cumprir pena em regime aberto. Desde então, mantém uma vida discreta no interior de São Paulo, onde vive com o marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, e o filho do casal, de dois anos. A família também inclui as três enteadas, filhas do companheiro.

Na vida profissional, ela abriu um negócio chamado Su Entrelinhas, voltado à venda de peças bordadas e acessórios personalizados, como chinelos. Segundo informações divulgadas pela imprensa, também cursa Direito em uma instituição particular.





Suzane mudou de sobrenome após deixar a prisão

Outra mudança aconteceu em dezembro de 2023, quando Suzane deixou de utilizar o sobrenome von Richthofen em seu registro civil. Desde então, passou a se chamar Suzane Louise Magnani Muniz, incorporando os sobrenomes da avó materna e do marido.

A relação com o irmão mais novo, Andreas von Richthofen, continua rompida. Ele já declarou publicamente que não mantém contato com Suzane e que existem pendências judiciais entre os dois. Uma tentativa de aproximação teria terminado em desentendimentos.

Confira o vídeo: