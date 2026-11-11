Stacy Keach, astro de Prison Break, morre aos 85 anos

O ator americano Stacy Keach, conhecido por interpretar personagens em produções como Prison Break, O Legado Bourne e Mike Hammer, morreu na terça-feira, 10, aos 85 anos. Ele estava em sua casa, em Magdalenka, na Polônia, quando faleceu em decorrência de uma grave doença cardíaca e insuficiência cardíaca, segundo comunicado divulgado pela esposa, a atriz Małgosia Tomassi Keach.

Com mais de cinco décadas de carreira, Keach construiu uma trajetória marcada pela versatilidade, transitando entre grandes produções de Hollywood, séries de televisão e clássicos do teatro.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Considerado um dos intérpretes de Shakespeare de sua geração, o ator também ficou conhecido por dar vida ao detetive particular Mike Hammer, personagem criado pelo escritor Mickey Spillane.



Mike Hammer e a consagração na televisão

Um dos trabalhos mais conhecidos de Keach foi como Mike Hammer, protagonista da série homônima da CBS, lançada em janeiro de 1984. A produção teve três temporadas de sucesso e consolidou a imagem do ator como o detetive durão, frequentemente associado ao sobretudo e ao chapéu fedora característicos do personagem.

A série chegou a ficar engavetada durante o período em que Keach esteve preso, mas ganhou espaço na programação da emissora após sua soltura. O ator voltou a interpretar Hammer em 1997, em uma produção distribuída por sindicação que teve uma temporada.

Anos depois, entre 2005 e 2007, integrou o elenco de Prison Break, série na qual interpretou o diretor de um presídio. Para construir o personagem, afirmou ter buscado inspiração no diretor da prisão inglesa onde cumpriu pena, que, segundo ele, demonstrava compaixão pelos detentos e interesse em sua reabilitação.

Na televisão, também se destacou como Ernest Hemingway em uma minissérie de seis horas, papel que lhe rendeu um Globo de Ouro. Para interpretar o escritor, Keach chegou a ganhar 16 quilos. Sua carreira ainda incluiu trabalhos como Ken Titus, o pai alcoólatra da sitcom Titus, além de participações em produções como Jesus de Nazaré.

Uma carreira entre Shakespeare e Hollywood

Apesar da popularidade na televisão, Keach também construiu uma trajetória expressiva nos palcos. Estudou na Universidade da Califórnia em Berkeley, onde se formou em inglês e artes dramáticas, frequentou a Escola de Teatro de Yale e recebeu uma bolsa Fulbright para estudar na Academia de Música e Arte Dramática de Londres (LAMDA).

Durante a formação, participou do Festival de Shakespeare do Oregon, interpretando personagens como Henrique V, Mercúcio e Lorde Berowne. Também integrou produções do Public Theater de Nova York e trabalhou ao lado de nomes como Julie Harris.

Em 1972, interpretou Hamlet no New York Shakespeare Festival, em uma montagem que reuniu James Earl Jones, Colleen Dewhurst, Sam Waterston e Raul Julia. A atuação recebeu elogios da crítica. Clive Barnes o classificou como "um dos grandes Hamlets de nosso tempo".

Na Broadway, estreou em 1969 como Buffalo Bill na peça Indians, papel que lhe garantiu uma indicação ao Tony de melhor ator em peça teatral e um prêmio Drama Desk. Também participou de montagens como King Lear, The Kentucky Cycle, The Country Wife e Other Desert Cities.

No cinema, estreou em 1968 e acumulou trabalhos em produções de diferentes gêneros. Entre os títulos de sua filmografia estão Os Novos Centuriões, Cidade das Ilusões, Uma Outra História Americana, O Legado Bourne e Children of the Corn. Também participou dos filmes Queimando Tudo e Altos Sonhos de Cheech e Chong.

Os papéis que escaparam e a escolha pela versatilidade

A trajetória de Keach em Hollywood também foi marcada por oportunidades que não se concretizaram. Na década de 1970, chegou a ser cotado para interpretar o padre Damien Karras em O Exorcista, mas as negociações conduzidas por seu agente não avançaram, e o papel ficou com Jason Miller.

O ator também perdeu para Jack Nicholson o personagem McMurphy, de Um Estranho no Ninho. As oportunidades frustradas influenciaram sua maneira de encarar a profissão, levando-o a aceitar trabalhos variados em vez de esperar por um papel que pudesse transformá-lo em astro de cinema.

Em entrevista à revista New York, em 2012, Keach falou sobre as consequências dessa escolha. "Meu objetivo era ter uma seleção de papéis a mais variada possível. Provavelmente isso prejudicou minha carreira", disse. "Minhas escolhas tiveram um custo. Mas pude interpretar Hamlet, Ricardo III e Rei Lear, e eu não abriria mão disso por nada."

A diversidade de personagens também marcou seus últimos anos de trabalho. Em 2025, fez uma participação como o pai amargo de George Clooney no filme Jay Kelly.

A prisão que mudou sua trajetória

Em 1984, Keach foi preso no Aeroporto de Heathrow, em Londres, após tentar contrabandear cerca de 37 gramas de cocaína escondidas em uma lata de espuma de barbear e em outras partes da bagagem. Sua secretária também foi detida.

Condenado a nove meses de prisão, o ator cumpriu pena na Prisão de Reading, onde permaneceu por seis meses. Em suas memórias, publicadas em 2013 sob o título All in All: An Actor's Life On and Off the Stage, descreveu o impacto da sentença.

"Quando li minha sentença — nove meses de prisão — senti como se alguém tivesse me chutado na virilha com chuteiras de chumbo", escreveu. "Foi o momento mais baixo da minha vida."

Durante o período em que esteve preso, recebeu cartas de apoio de artistas como Gregory Peck, Burt Reynolds, Roger Moore e Al Pacino. Também ficou responsável pela exibição de filmes aos domingos e chegou a escolher uma produção da qual havia participado, The Long Riders.

Ao relembrar a experiência, descreveu o período como "muito solitária, muito deprimente, muito triste. Passei boa parte do tempo tentando reavaliar a minha própria estupidez."

Depois de deixar a prisão, Keach passou a falar publicamente sobre sua experiência com a dependência química. Narrou o documentário televisivo High on the Job, depôs no Congresso americano sobre seu vício em cocaína, desenvolvido em meados dos anos 1970, e participou de ações em universidades e centros de reabilitação.

"Não há prisão maior do que depender de uma substância química para existir", declarou.

Sua retomada profissional aconteceu com o telefilme Intimate Strangers, da CBS, ao lado de Teri Garr, que se tornou uma das produções televisivas de maior audiência da temporada 1985-1986. Em seguida, voltou a interpretar Mike Hammer.

Vida pessoal e últimos trabalhos

Nascido em 2 de junho de 1941, em Savannah, na Geórgia, Walter Stacy Keach Jr. era filho dos atores Walter Stacy Keach Sr. e Mary Cain Peckham. O interesse pela atuação surgiu ainda na infância, ao acompanhar o trabalho do pai.

O ator nasceu com lábio leporino e fissura parcial no palato, condições que exigiram quatro cirurgias durante seus primeiros quatro anos de vida. Na infância, também enfrentou agressões e zombarias por causa das malformações.

Keach foi casado quatro vezes. Em 1986, oficializou a união com a atriz polonesa Małgosia Tomassi, que conheceu durante sua participação na série Hammer. O casal teve dois filhos, Shannon e Karolina.

Em maio de 2017, o ator sofreu um ataque cardíaco no palco durante a estreia de Pamplona, monólogo no qual interpretava Ernest Hemingway, no Goodman Theatre, em Chicago. Após passar por uma cirurgia de revascularização do miocárdio, retornou à produção no ano seguinte para concluir a temporada.

Keach deixa a esposa, os dois filhos e o irmão James Keach, também ator e diretor de televisão.