Quem procura uma série curta para assistir de uma só vez encontra uma opção diferente no catálogo da Netflix. Criada por Charlie Brooker, responsável por Black Mirror, O Cinema por Philomena Cunk reúne seis episódios de aproximadamente 14 minutos e pode ser concluída em apenas 84 minutos. A produção ainda registra 86% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Longe das histórias distópicas que marcaram a carreira do criador, a novidade aposta no humor absurdo para revisitar a história do cinema. No centro da produção está Philomena Cunk, personagem interpretada por Diane Morgan, que assume o papel de apresentadora de documentários e conduz entrevistas com especialistas sem abandonar suas perguntas completamente inesperadas.

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O resultado é uma comédia que transforma informações sobre a indústria cinematográfica em situações constrangedoras e comentários fora de contexto, com uma duração total semelhante à de um filme.



Série da Netflix faz sátira à história de Hollywood

Em O Cinema por Philomena Cunk, a protagonista percorre diferentes períodos da história do cinema, desde a invenção das primeiras câmeras até a consolidação dos grandes sucessos de Hollywood.

A produção aborda o cinema mudo, a era de ouro dos estúdios americanos, a influência das produções europeias e o desenvolvimento dos efeitos visuais digitais. A diferença está na maneira como esses acontecimentos são apresentados: em vez de seguir o formato tradicional dos documentários, a série utiliza o desconhecimento e a confiança exagerada de Philomena como principais recursos de humor.

Durante a jornada, a apresentadora conversa com especialistas, cineastas e personalidades conhecidas do entretenimento. Entre os convidados estão Benedict Cumberbatch, intérprete do Doutor Estranho na Marvel, e Michael Bay, diretor da franquia Transformers.

As entrevistas estão longe de seguir um roteiro convencional. Cumberbatch, por exemplo, precisa responder a uma pergunta sobre grão-de-bico, enquanto Bay é questionado sobre o preço de seus sapatos.

O contraste entre a seriedade dos entrevistados e os questionamentos absurdos da protagonista conduz boa parte das situações cômicas. Ao mesmo tempo, a produção satiriza a maneira como Hollywood constrói narrativas sobre sua própria importância para a cultura.

Comédia do criador de Black Mirror tem 86% de aprovação

A recepção da crítica também chama atenção. O Cinema por Philomena Cunk alcançou 86% de aprovação no Rotten Tomatoes, com elogios à combinação entre humor e informações sobre a trajetória do cinema.

Outro diferencial está no formato compacto. Com seis capítulos de aproximadamente 14 minutos, a produção exige pouco mais de uma hora para ser concluída, tornando-se uma alternativa para quem deseja começar e terminar uma série no mesmo dia.

A personagem, inclusive, não é uma novidade para os assinantes da plataforma. Philomena Cunk já protagonizou outras produções desenvolvidas por Charlie Brooker, como O Mundo por Philomena Cunk (2022) e A Vida por Philomena Cunk (2024), também disponíveis na Netflix.

Para quem gosta de comédias com humor irreverente e prefere produções que não exigem várias horas de dedicação, O Cinema por Philomena Cunk reúne episódios curtos, participações especiais e uma abordagem incomum sobre a história de Hollywood.