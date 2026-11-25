PRODUÇÃO CURTA!
Netflix tem série de 6 episódios que você termina em 84 minutos
Criada pelo responsável por Black Mirror, comédia tem capítulos de apenas 14 minutos
Quem procura uma série curta para assistir de uma só vez encontra uma opção diferente no catálogo da Netflix. Criada por Charlie Brooker, responsável por Black Mirror, O Cinema por Philomena Cunk reúne seis episódios de aproximadamente 14 minutos e pode ser concluída em apenas 84 minutos. A produção ainda registra 86% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.
Longe das histórias distópicas que marcaram a carreira do criador, a novidade aposta no humor absurdo para revisitar a história do cinema. No centro da produção está Philomena Cunk, personagem interpretada por Diane Morgan, que assume o papel de apresentadora de documentários e conduz entrevistas com especialistas sem abandonar suas perguntas completamente inesperadas.
Leia Também:
O resultado é uma comédia que transforma informações sobre a indústria cinematográfica em situações constrangedoras e comentários fora de contexto, com uma duração total semelhante à de um filme.
Série da Netflix faz sátira à história de Hollywood
Em O Cinema por Philomena Cunk, a protagonista percorre diferentes períodos da história do cinema, desde a invenção das primeiras câmeras até a consolidação dos grandes sucessos de Hollywood.
A produção aborda o cinema mudo, a era de ouro dos estúdios americanos, a influência das produções europeias e o desenvolvimento dos efeitos visuais digitais. A diferença está na maneira como esses acontecimentos são apresentados: em vez de seguir o formato tradicional dos documentários, a série utiliza o desconhecimento e a confiança exagerada de Philomena como principais recursos de humor.
Durante a jornada, a apresentadora conversa com especialistas, cineastas e personalidades conhecidas do entretenimento. Entre os convidados estão Benedict Cumberbatch, intérprete do Doutor Estranho na Marvel, e Michael Bay, diretor da franquia Transformers.
As entrevistas estão longe de seguir um roteiro convencional. Cumberbatch, por exemplo, precisa responder a uma pergunta sobre grão-de-bico, enquanto Bay é questionado sobre o preço de seus sapatos.
O contraste entre a seriedade dos entrevistados e os questionamentos absurdos da protagonista conduz boa parte das situações cômicas. Ao mesmo tempo, a produção satiriza a maneira como Hollywood constrói narrativas sobre sua própria importância para a cultura.
Comédia do criador de Black Mirror tem 86% de aprovação
A recepção da crítica também chama atenção. O Cinema por Philomena Cunk alcançou 86% de aprovação no Rotten Tomatoes, com elogios à combinação entre humor e informações sobre a trajetória do cinema.
Outro diferencial está no formato compacto. Com seis capítulos de aproximadamente 14 minutos, a produção exige pouco mais de uma hora para ser concluída, tornando-se uma alternativa para quem deseja começar e terminar uma série no mesmo dia.
A personagem, inclusive, não é uma novidade para os assinantes da plataforma. Philomena Cunk já protagonizou outras produções desenvolvidas por Charlie Brooker, como O Mundo por Philomena Cunk (2022) e A Vida por Philomena Cunk (2024), também disponíveis na Netflix.
Para quem gosta de comédias com humor irreverente e prefere produções que não exigem várias horas de dedicação, O Cinema por Philomena Cunk reúne episódios curtos, participações especiais e uma abordagem incomum sobre a história de Hollywood.