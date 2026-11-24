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Documentário resgata história de mestre da capoeira aos 90 anos
Produção sobre Mestre Boca Rica, discípulo de Pastinha, revisita memórias da capoeira e de Salvador
A Salvador de outros tempos também vive nas lembranças de quem atravessou suas ruas, frequentou suas rodas e acompanhou as transformações da cidade. Pelas memórias de Mestre Boca Rica, lugares como o Pelourinho, o Terreiro de Jesus, o Mercado Modelo, a Feira de São Joaquim e a Liberdade se tornam parte de uma história que se relaciona com a capoeira.
Aos 90 anos, o mestre tem sua trajetória revisitada no documentário Mestre Boca Rica, o gingado de um poeta, que tem pré-estreia gratuita amanhã, 25, às 19h30, no Cine Glauber Rocha.
Dirigido e roteirizado por Carlos Corrêa e Zé Maria Piquerez, o curta-metragem de 25 minutos acompanha Manoel Silva, nome de batismo de Boca Rica, desde as memórias da infância até sua relação com a Capoeira Angola, da qual se tornou uma das maiores referências vivas na Bahia.
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Discípulo direto de Mestre Pastinha, ele percorreu diferentes momentos da história da capoeira, mantendo uma trajetória marcada pela música, pela poesia e pela transmissão de saberes ancestrais.
“Suas memórias evocam o tempo dos saveiros que desciam o Rio Paraguaçu, o tempo da antiga feira de Água de Meninos, os tempos em que Mestre Pastinha ensinava capoeira na ladeira do Pelourinho e Mestre Waldemar da Paixão fazia a famosa roda do Barracão no bairro da Liberdade”, conta Carlos.
Trajetórias desconhecidas
A ideia de realizar o filme também parte da percepção dos diretores sobre a pouca presença de histórias de mestres e mestras da capoeira no audiovisual. Carlos Corrêa destaca que, apesar do reconhecimento e da expansão mundial da arte, muitas dessas trajetórias permanecem conhecidas apenas por seus grupos e alunos.
A realização do documentário se soma à vontade de homenagear Boca Rica no ano em que completa 90 anos, reunindo memórias que atravessam boa parte do século 20 e chegam aos dias atuais.
Ao construir a narrativa, os diretores optaram por não fazer um resumo cronológico de toda a vida do mestre. A proposta foi acompanhar a cadência de suas lembranças, respeitando as lacunas, os momentos mais marcantes e a maneira como ele próprio organiza suas histórias.
Para Carlos, a memória não é necessariamente contínua, e essa característica também foi incorporada à linguagem do curta.
A paisagem urbana de Salvador acompanha esse percurso, aproximando as recordações do mestre das transformações da cidade. Fotografias de Pierre Verger e Alice Brill, além de trechos de filmes como A Grande Feira (1961) e A Morte das Velas do Recôncavo (1976), integram o material de arquivo utilizado para ampliar a dimensão temporal do documentário.
Para Zé Maria Piquerez, a trajetória de Boca Rica está ligada à história da capital baiana. O mestre circulou por diferentes espaços da cidade com sua capoeira, acompanhando mudanças e participando de momentos importantes da cultura local. Essa relação permitiu que os realizadores incorporassem à narrativa memórias de Salvador, recuperadas tanto pelos relatos do próprio capoeirista quanto pelas imagens de arquivo.
“A ideia foi justamente mostrar que, ao contar a história de Boca Rica, estamos também contando um pouco da história dos lugares, das pessoas e das práticas culturais que ajudaram a construir a identidade da cidade”, explica Zé Maria.
Legado de Pastinha
A relação com Mestre Pastinha, que Boca Rica considera um segundo pai, também ocupa lugar importante no filme. O documentário aborda os primeiros contatos entre os dois, o período de aprendizado e o incentivo para que o discípulo desenvolvesse seu próprio trabalho na capoeira.
A musicalidade do mestre ajuda a conduzir essa memória, com composições que homenageiam figuras como Pastinha, Waldemar, Totonho de Maré e Tiburcinho de Jaguaribe.
Ao abordar o legado de Pastinha, Carlos chama atenção para a singularidade de Boca Rica, que transita por diferentes vertentes da capoeira, da Angola à capoeira de rua, e desenvolve suas histórias por meio de corridos e ladainhas. Para o diretor, o legado de um mestre não se limita a uma única expressão, mas pode se manifestar de maneira plural.
A preservação dessas histórias também passa pela discussão sobre o papel do cinema na transmissão de saberes. Carlos ressalta que o audiovisual não substitui a convivência nem a escuta direta dos mestres e mestras, especialmente em manifestações culturais afro-brasileiras, nas quais a oralidade e o contato com os mais velhos são fatores fundamentais para o aprendizado.
Ainda assim, o documentário pode ampliar o alcance dessas trajetórias e levar suas histórias a públicos que talvez não tenham a oportunidade de conhecê-las pessoalmente. A intenção, segundo Zé Maria, é que o espectador se emocione com a vida do mestre, reconheça sua importância e compreenda a necessidade de preservar essas memórias para as próximas gerações.
Realizado pela Ibirapitá Produções Culturais, Mestre Boca Rica, o gingado de um poeta conta com apoio financeiro do Estado da Bahia, via Secretaria de Cultura (Secult-BA), e do Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).
A sessão de lançamento integra o projeto “Ações Culturais no Cine Glauber Rocha”, viabilizado com apoio da Neoenergia e do Instituto Neoenergia, por meio do edital Transformando Energia em Cultura, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Pré-estreia do documentário ‘Mestre Boca Rica, o gingado de um poeta’
- Quando: quarta-feira, 25
- Horário: 19h30
- Onde: Cine Glauber Rocha (Praça Castro Alves, s/n – Centro)
- Gratuito (distribuição de ingressos na bilheteria a partir das 18h30, por ordem de chegada)
*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.