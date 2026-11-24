A Salvador de outros tempos também vive nas lembranças de quem atravessou suas ruas, frequentou suas rodas e acompanhou as transformações da cidade. Pelas memórias de Mestre Boca Rica, lugares como o Pelourinho, o Terreiro de Jesus, o Mercado Modelo, a Feira de São Joaquim e a Liberdade se tornam parte de uma história que se relaciona com a capoeira.

Aos 90 anos, o mestre tem sua trajetória revisitada no documentário Mestre Boca Rica, o gingado de um poeta, que tem pré-estreia gratuita amanhã, 25, às 19h30, no Cine Glauber Rocha.

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Dirigido e roteirizado por Carlos Corrêa e Zé Maria Piquerez, o curta-metragem de 25 minutos acompanha Manoel Silva, nome de batismo de Boca Rica, desde as memórias da infância até sua relação com a Capoeira Angola, da qual se tornou uma das maiores referências vivas na Bahia.

Discípulo direto de Mestre Pastinha, ele percorreu diferentes momentos da história da capoeira, mantendo uma trajetória marcada pela música, pela poesia e pela transmissão de saberes ancestrais.



“Suas memórias evocam o tempo dos saveiros que desciam o Rio Paraguaçu, o tempo da antiga feira de Água de Meninos, os tempos em que Mestre Pastinha ensinava capoeira na ladeira do Pelourinho e Mestre Waldemar da Paixão fazia a famosa roda do Barracão no bairro da Liberdade”, conta Carlos.

Trajetórias desconhecidas

A ideia de realizar o filme também parte da percepção dos diretores sobre a pouca presença de histórias de mestres e mestras da capoeira no audiovisual. Carlos Corrêa destaca que, apesar do reconhecimento e da expansão mundial da arte, muitas dessas trajetórias permanecem conhecidas apenas por seus grupos e alunos.

A realização do documentário se soma à vontade de homenagear Boca Rica no ano em que completa 90 anos, reunindo memórias que atravessam boa parte do século 20 e chegam aos dias atuais.

Ao construir a narrativa, os diretores optaram por não fazer um resumo cronológico de toda a vida do mestre. A proposta foi acompanhar a cadência de suas lembranças, respeitando as lacunas, os momentos mais marcantes e a maneira como ele próprio organiza suas histórias.

Para Carlos, a memória não é necessariamente contínua, e essa característica também foi incorporada à linguagem do curta.

A paisagem urbana de Salvador acompanha esse percurso, aproximando as recordações do mestre das transformações da cidade. Fotografias de Pierre Verger e Alice Brill, além de trechos de filmes como A Grande Feira (1961) e A Morte das Velas do Recôncavo (1976), integram o material de arquivo utilizado para ampliar a dimensão temporal do documentário.

Para Zé Maria Piquerez, a trajetória de Boca Rica está ligada à história da capital baiana. O mestre circulou por diferentes espaços da cidade com sua capoeira, acompanhando mudanças e participando de momentos importantes da cultura local. Essa relação permitiu que os realizadores incorporassem à narrativa memórias de Salvador, recuperadas tanto pelos relatos do próprio capoeirista quanto pelas imagens de arquivo.

“A ideia foi justamente mostrar que, ao contar a história de Boca Rica, estamos também contando um pouco da história dos lugares, das pessoas e das práticas culturais que ajudaram a construir a identidade da cidade”, explica Zé Maria.

Legado de Pastinha

A relação com Mestre Pastinha, que Boca Rica considera um segundo pai, também ocupa lugar importante no filme. O documentário aborda os primeiros contatos entre os dois, o período de aprendizado e o incentivo para que o discípulo desenvolvesse seu próprio trabalho na capoeira.

A musicalidade do mestre ajuda a conduzir essa memória, com composições que homenageiam figuras como Pastinha, Waldemar, Totonho de Maré e Tiburcinho de Jaguaribe.

Ao abordar o legado de Pastinha, Carlos chama atenção para a singularidade de Boca Rica, que transita por diferentes vertentes da capoeira, da Angola à capoeira de rua, e desenvolve suas histórias por meio de corridos e ladainhas. Para o diretor, o legado de um mestre não se limita a uma única expressão, mas pode se manifestar de maneira plural.

A preservação dessas histórias também passa pela discussão sobre o papel do cinema na transmissão de saberes. Carlos ressalta que o audiovisual não substitui a convivência nem a escuta direta dos mestres e mestras, especialmente em manifestações culturais afro-brasileiras, nas quais a oralidade e o contato com os mais velhos são fatores fundamentais para o aprendizado.

Ainda assim, o documentário pode ampliar o alcance dessas trajetórias e levar suas histórias a públicos que talvez não tenham a oportunidade de conhecê-las pessoalmente. A intenção, segundo Zé Maria, é que o espectador se emocione com a vida do mestre, reconheça sua importância e compreenda a necessidade de preservar essas memórias para as próximas gerações.

Realizado pela Ibirapitá Produções Culturais, Mestre Boca Rica, o gingado de um poeta conta com apoio financeiro do Estado da Bahia, via Secretaria de Cultura (Secult-BA), e do Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

A sessão de lançamento integra o projeto “Ações Culturais no Cine Glauber Rocha”, viabilizado com apoio da Neoenergia e do Instituto Neoenergia, por meio do edital Transformando Energia em Cultura, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Pré-estreia do documentário ‘Mestre Boca Rica, o gingado de um poeta’

Quando: quarta-feira, 25

quarta-feira, 25 Horário: 19h30

19h30 Onde: Cine Glauber Rocha (Praça Castro Alves, s/n – Centro)

Cine Glauber Rocha (Praça Castro Alves, s/n – Centro) Gratuito (distribuição de ingressos na bilheteria a partir das 18h30, por ordem de chegada)

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.