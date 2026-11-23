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Para quem deseja uma programação diferente, uma opção é assistir o espetáculo de ginástica rítmica inspirado em personagens marcantes do cinema e da televisão “Filmes & TV: Personagens Inesquecíveis”. O evento acontece nesta segunda-feira, 23, às 19h30, no Teatro Jorge Amado, em Salvador.

A proposta é reunir histórias e figuras conhecidas de diferentes gerações em uma releitura do universo audiovisual sob o olhar infantil. A apresentação também busca despertar memórias afetivas, conectando lembranças da infância dos filhos às experiências de pais e avós.

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“Preparamos um momento muito especial, que valoriza a expressão artística da ginástica e o talento das nossas alunas. A ideia é proporcionar ao público uma experiência de encantamento, na qual cada apresentação desperte lembranças e emoções. Será uma alegria compartilhar esse trabalho com as famílias e celebrar a ginástica por meio da arte”, destaca Sílvia Seixas, diretora do Gym Clube.

Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, com valores de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).



Com atuação em diferentes espaços de Salvador, o Gym Clube mantém turmas na Gurilândia, Land School, Clube Bahiano de Tênis e Escola Contemporânea de Dança. A iniciativa amplia o acesso à prática da Ginástica Rítmica e ao desenvolvimento artístico e corporal de crianças e adolescentes.

SERVIÇO

Filmes & TV: Personagens Inesquecíveis

Quando: 23 de novembro (segunda-feira), às 19h30

Onde: Teatro Jorge Amado – Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador

Duração: 1h20