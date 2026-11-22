Por trás das formas do Abaporu e das paisagens que ensinaram o Brasil a se enxergar no espelho, havia uma mulher discreta, quase silenciosa. Uma mulher que viveu à frente de seu tempo, rompeu convenções sociais e ajudou a transformar a maneira como o Brasil representava a própria identidade.

É essa Tarsila do Amaral, menos conhecida que a obra que assinou, que Claudia Raia leva ao palco do Teatro Castro Alves, de quinta-feira, 26, a domingo, 29, no musical Tarsila, A Brasileira, que chega a Salvador pela 26ª edição do projeto Catálogo Brasileiro de Teatro.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ideia de levar a história da artista ao teatro surgiu durante a pandemia, quando Tarsilinha, sobrinha-neta da pintora, convidou Claudia para interpretar a personagem. A atriz, que também assina a produção do espetáculo, conta que se interessou desde o início pela possibilidade de apresentar aspectos menos conhecidos daquela mulher.

“Estamos falando de uma mulher absolutamente revolucionária, que viveu muito à frente do seu tempo, rompeu padrões, enfrentou perdas enormes e nunca deixou de se reinventar. E isso me fascina. Eu sempre fui movida por mulheres fortes, que abrem caminhos, que não aceitam os lugares que a sociedade determina para elas. Tarsila era tudo isso”, afirma.

A liberdade é uma das características que mais despertam a admiração da atriz. Nascida em uma família da elite cafeeira paulista, Tarsila estudou na Europa, participou de importantes círculos artísticos, viveu relacionamentos que desafiaram os costumes de sua época e construiu uma linguagem própria. E, mesmo diante de dificuldades financeiras e perdas familiares, manteve sua produção artística.

“Imagine uma mulher nascida no final do século XIX que decidiu viver de acordo com as próprias escolhas, estudar fora, se separar, amar, criar e revolucionar a arte brasileira. Ela tinha uma coragem impressionante. Mas o que mais me emociona é que, por trás dessa mulher tão potente, existia uma pessoa extremamente sensível, tímida, reservada, que viveu perdas muito profundas", relata Claudia.

"Tarsila perdeu uma fortuna, enfrentou tragédias familiares, relações amorosas difíceis e, ainda assim, continuou criando. Eu costumo dizer que ela era um vulcão em contenção. Uma mulher aparentemente discreta, mas com um universo inteiro fervendo por dentro”, completa.

Entre a vida e a arte

Para construir essa narrativa, a atriz passou por um longo processo de preparação, com pesquisas em cartas, fotografias e documentos históricos, além da colaboração da família da artista. O trabalho também exigiu uma transformação corporal, já que Claudia buscou se aproximar da postura mais reservada de Tarsila. A produção contou ainda com três anos de desenvolvimento do texto e das músicas.

A parceria com a dramaturga Anna Toledo e o diretor José Possi Neto começou em setembro de 2020. No auge das incertezas provocadas pela pandemia, quando ainda não havia vacina contra a Covid-19 nem Ministério da Cultura, Claudia convidou Anna para escrever um musical original sobre a pintora.

A proposta era estrear em 2022, durante as comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna, mas o projeto só chegou aos palcos em janeiro de 2024.

Anna, dramaturga e letrista, explica que a intenção nunca foi resumir uma vida tão extensa a uma sequência de acontecimentos biográficos. “A ideia nunca foi definir ou reduzir Tarsila a duas horas de espetáculo, mas de abrir muitas janelas para a arte e para a vida desta mulher extraordinária".

"Não se pode falar de Tarsila sem falar do Modernismo, do Movimento Antropofágico, do Grupo dos Cinco e da revolução estética e cultural que estes artistas promoveram. Mas era fundamental falar da mulher Tarsila do Amaral, uma mulher fascinante que viveu 86 anos no comando da própria vida, com absoluta lealdade à sua arte”, afirma.

Claudia, que concilia protagonismo e produção, acompanha as diferentes etapas do trabalho. “Como produtora, eu preciso olhar para tudo: a equipe, qualidade artística, a viabilidade de um espetáculo dessa dimensão. Como atriz, preciso esquecer tudo isso em cena e simplesmente ser a Tarsila. É um exercício diário, mas tenho uma equipe extraordinária e acredito muito na força do trabalho coletivo”, conta.

O processo de pesquisa, desenvolvido por Anna e Possi, também buscou correspondências, biografias e registros pessoais para construir momentos da vida da pintora. Uma das descobertas que mais sensibilizaram a dramaturga foi a troca de cartas entre Tarsila e seu último companheiro, Luís Martins, com quem viveu 18 anos. As correspondências terminavam com a frase “aí vai meu coração”, que inspirou um dueto do espetáculo.

Grupo dos cinco

O diretor José Possi Neto, responsável também pelo texto e direção de arte, conta que a pesquisa percorreu a história da pintora e de outros nomes fundamentais do Modernismo, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti e Menotti Del Picchia, integrantes do Grupo dos Cinco, artistas e intelectuais que impulsionam a primeira fase do modernismo, ao lado de Tarsila.

A relação entre Tarsila e Oswald, interpretado por Jarbas Homem de Mello, também ocupa espaço importante na narrativa. Ator, cantor, bailarino e diretor, Jarbas destaca a dimensão intelectual e afetiva do casal.

“Eles não foram só um casal. Foram dois artistas fundamentais para um dos períodos mais importantes da cultura brasileira. Existia uma troca intelectual e criativa muito intensa entre eles, uma admiração mútua, mas também conflitos, diferenças e contradições. O espetáculo permite mostrar como essa relação se desenvolveu e como a vida pessoal e a criação artística estavam profundamente ligadas naquele momento”, observa Jarbas.

Uma produção brasileira

Ao todo, foram nove versões do texto até a montagem. A passagem da obra visual de Tarsila para a linguagem teatral aparece na cenografia, nos figurinos e nas projeções digitais. Já a trilha sonora acompanha as transformações da protagonista. Anna Toledo, que também assina as letras, trabalhou com os compositores Guilherme Terra e Tony Lucchesi para aproximar referências musicais de diferentes épocas.

Villa-Lobos, Mário de Andrade, os arranjos tropicalistas de Rogério Duprat, Wilson Simonal e Emicida estiveram entre as inspirações. A evolução da personagem também se manifesta no canto.

“Tarsila foi a personagem mais desafiadora, porque precisávamos mostrar a transformação dela de aristocrata da elite cafeeira para a potência criadora do movimento antropofágico. Então ela começa cantando em francês e ao longo da peça o seu canto vai se transformando, até culminar num samba-enredo”, conta Anna.

Guilherme Terra, responsável pela direção musical, composições e arranjos, ampliou esse repertório com referências que vão de Ernesto Nazareth, Igor Stravinsky e Erik Satie a Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Chico Science.

Para Possi, a experiência modernista representou uma redescoberta do país. Ao explicar o pensamento antropofágico, movimento que propunha assimilar referências estrangeiras para transformá-las em uma expressão própria, o diretor retoma a ideia de Oswald de Andrade de “devorar a cultura estrangeira para ruminá-la e vomitar uma cultura essencialmente brasileira”. Na avaliação dele, Tarsila foi quem melhor traduziu esteticamente esse projeto.

A montagem também se apresenta como uma oportunidade de ampliar o contato do público com a produção artística nacional. Com mais de 100 apresentações e cerca de 220 mil espectadores, segundo Jarbas, o musical segue em turnê nacional.

Para Anna, a recepção do espetáculo demonstra o interesse do público por narrativas que recuperam a história e a identidade do país. Claudia também destaca o efeito das apresentações sobre os espectadores, que frequentemente deixam o teatro interessados em conhecer mais sobre a pintora e o Modernismo.

“Eu sempre digo que Tarsila não apenas pintou o Brasil, ela ajudou a reinventar a forma como o Brasil se vê. E acho que precisamos cada vez mais contar as nossas histórias, valorizar os nossos artistas, a nossa música, a nossa cultura”, afirma a atriz.

‘Tarsila, A Brasileira’

Data: 26 a 29 de novembro

Horários: quinta-feira (26), às 20h; sexta-feira (27), às 20h; sábado (28), às 15h e às 20h; domingo (29), às 19h

Onde: Teatro Castro Alves

Classificação: 10 anos

Duração: 150 minutos, com intervalo de 15 minutos

Plateia VIP: R$ 350 (inteira) e R$ 175 (meia) / Plateia Alta: R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia) / Plateia Popular: ingressos esgotados

Ingressos à venda no Sympla e na bilheteria do TCA .

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.