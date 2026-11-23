Entre orações, plantas, gestos e conhecimentos transmitidos de geração em geração, mulheres de diferentes regiões do Brasil mantêm viva a tradição do benzimento. Suas histórias, marcadas pela fé, pela espiritualidade, pela ancestralidade e pelo cuidado com o outro, ganham as telas do cinema no documentário "As Benzedeiras", dirigido e roteirizado por Labibe Araújo, realizadora de "Minha Raiz".

O longa-metragem, que estreou nos cinemas, acompanha cinco mulheres: Camila Gomes, de Florianópolis (SC); Josy Andrade, de Salvador (BA); A-yá Kukamiriam, de Manaus (AM); Rosa Maria, de Nossa Senhora do Livramento (MT); e Mametu Muiandê, conhecida como Mãe Efigênia, de Belo Horizonte (MG).

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A partir das vivências dessas mulheres, a produção investiga os caminhos que as levaram ao ofício, a relação que estabelecem com suas comunidades e as diferentes maneiras pelas quais a religiosidade e a espiritualidade atravessam suas práticas.

Em entrevista ao Cineinsite A TARDE, Labibe contou que a produção nasceu de uma memória afetiva da infância. Uma grande amiga de sua mãe, considerada pela família como avó, foi responsável por aproximá-la do universo da benzeção.

“Qualquer coisinha que a gente sentia, corríamos para a casa dela para receber uma benzeção. Tenho lembranças muito gostosas desses momentos. Ela tinha um quintal enorme, cheio de plantas e árvores frutíferas. Ir até a casa da vó Rosária era também uma experiência de encontro, acolhimento e convivência. Minha relação com esse universo vem, portanto, de um lugar muito afetivo”, relembra.

Anos depois, ao se mudar para Belo Horizonte e começar a estudar Cinema, surgiu a ideia de produzir um curta-metragem sobre duas benzedeiras da capital mineira. O projeto ganhou novos caminhos com o incentivo de Graziela Luciano, sócia e parceira de criação da diretora, que sugeriu ampliar a produção para um longa-metragem.

Entre a primeira ideia colocada no papel e a finalização do documentário, foram oito anos de trabalho.

A escolha das protagonistas

Após serem contempladas pelo edital Novos Realizadores, da Agência Nacional do Cinema (Ancine), em 2022, as realizadoras iniciaram um processo de pesquisa que envolveu dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos acadêmicos sobre as práticas de benzeção no Brasil.

Com indicações de pesquisadoras, Labibe foi pessoalmente ao encontro das possíveis protagonistas. Durante as conversas, uma pergunta norteava a investigação: como você aprendeu a benzer?

“Eu queria entender como esse conhecimento havia chegado até cada uma daquelas mulheres. Se tinha sido transmitido por uma avó, uma mãe, uma tia ou outra figura feminina da família, ou se esse encontro com o ofício havia acontecido de outra maneira. Eu tinha como referência as histórias que conhecia em Minas Gerais e queria descobrir o que havia de semelhante e de diferente nas experiências dessas mulheres pelo Brasil".

A produção também passou pelo Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango, em Belo Horizonte, durante as etapas de pesquisa e filmagem. Fundado por Mãe Efigênia na década de 1970, o território é um espaço de resistência e preservação da memória afro-brasileira.

Da Bahia para as telas do cinema

Representante da Bahia no documentário, Josy Andrade apresenta uma prática de benzimento que dialoga com o candomblé e evidencia a diversidade das manifestações religiosas brasileiras.

“Ela é uma makota e, no filme, realiza uma benzeção dentro do terreiro. É muito interessante observar como, naquele espaço, ela utiliza orações como a Ave-Maria e o Pai-Nosso, além de invocar os santos. Essa convivência entre diferentes referências religiosas revela muito sobre o sincretismo e a diversidade das expressões de fé que fazem parte da nossa cultura brasileira”, destaca Labibe.

Apesar das distâncias geográficas e culturais, as cinco protagonistas compartilham características que aproximam suas histórias. Entre elas, estão a fé e o amor.

“Também percebo uma presença muito forte do amor nas histórias dessas mulheres. Amor pelo território onde vivem, pelas pessoas de quem cuidam e pelo próprio ofício. Quando ouvimos suas falas, percebemos que a benzeção está profundamente ligada a uma relação de cuidado, entrega e generosidade".

Durante as filmagens, a própria diretora teve a oportunidade de receber algumas benzeções e conhecer as particularidades de cada prática.

“Acho que essa foi uma das descobertas mais bonitas do processo: perceber que, embora essas mulheres estejam em territórios diferentes e tenham aprendido a benzer de maneiras distintas, existe algo que as aproxima profundamente. Cada uma carrega uma forma própria de cuidar, mas todas compartilham essa relação de fé, amor, ancestralidade e compromisso com a vida".

Combate ao apagamento dos saberes ancestrais

Historicamente marginalizada e alvo de preconceito, a benzeção encontra no documentário um espaço de valorização e reconhecimento. Para Labibe, levar essas mulheres às telas do cinema é também uma maneira de combater o apagamento de seus conhecimentos.

“Acredito que o primeiro movimento para combater esse apagamento é justamente trazer essas mulheres e suas histórias para a tela do cinema. É dar visibilidade a um conhecimento que, historicamente, muitas vezes foi colocado à margem e permitir que essas mulheres ocupem o lugar de protagonistas, contando suas próprias histórias, falando sobre como aprenderam a benzer e sobre a importância desse ofício em suas vidas".

Foto: Divulgação

Para abordar as diferentes crenças e experiências, a cineasta apostou na escuta ativa e na construção de uma relação de confiança com as protagonistas, que também tiveram voz nas decisões sobre como suas histórias seriam apresentadas.

“Como diretora, meu papel era ouvir essas mulheres, compreender suas vivências e encontrar uma maneira de transmitir suas histórias com respeito, sem interferir na forma como elas pensam, acreditam ou se relacionam com a espiritualidade".

O cinema como instrumento de preservação da memória

Além de valorizar os saberes ancestrais, "As Benzedeiras" marca a estreia de Labibe Araújo simultaneamente na direção e no roteiro de um longa-metragem documental.

Com distribuição viabilizada pelo Edital de Comercialização em Cinema do Ministério da Cultura (MinC), de 2025, a produção integra a seleção oficial da sétima edição do Festival Cinema Negro em Ação, previsto para dezembro de 2026.

Para a cineasta, o audiovisual desempenha um papel importante na preservação de conhecimentos transmitidos pela oralidade, pela convivência e pela experiência.

“São saberes que muitas vezes não estão registrados nos livros, mas que vivem nas histórias dessas mulheres, nos gestos, nas orações e na maneira como elas aprenderam e continuam exercendo esse ofício".

Com o documentário, Labibe espera despertar no público um olhar mais atento e respeitoso para essas práticas, além de incentivar sua transmissão às próximas gerações.

“Também espero que as pessoas se sintam, de alguma maneira, benzidas e abençoadas pelo filme. Que possam experimentar um pouco dessa fé, desse acolhimento e desse amor que essas mulheres carregam e compartilham por meio do seu ofício”, conclui.