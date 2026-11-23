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Marvel anuncia trailer final de Vingadores: Doutor Destino; assista
Contagem regressiva foi iniciada na conta oficial da empresa
O novo trailer de Vingadores: Doutor Destino já está no ar. A Marvel anunciou o lançamento do vídeo às 11 horas, no horário de Brasília, com trechos inéditos da produção, que é uma das mais aguardadas do ano pelos fãs.
A gravação exibe diversos momentos do personagem Steve Rogers, interpretado por Chris Evans e revela novos personagens. Uma das cenas também exibe momentos de interação com os X-Men.
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O filme tem previsão de estreia em 16 de dezembro nos cinemas brasileiros. Ele será um dos principais capítulos da conclusão da Saga do Multiverso, preparando o terreno para Vingadores: Guerras Secretas.