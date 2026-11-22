FILMES DE TERROR
Novo Sexta-Feira 13 promete mortes brutais e Jason mais assustador
Produtor afirma que próximo filme da franquia terá as mortes mais sangrentas da saga
Jason Voorhees está prestes a voltar às telas em uma versão ainda mais aterrorizante. O novo filme da franquia Sexta-Feira 13, intitulado Jason, tem estreia prevista para 3 de agosto de 2027 e promete elevar o nível da violência e do terror.
Segundo Robbie Barsamian, produtor e vice-presidente executivo da Horror, Inc., o longa terá as mortes mais brutais já realizadas pela equipe.
Em entrevista ao The Wrap, Barsamian adiantou detalhes da produção e destacou a intenção de preservar os elementos que consagraram a franquia, sem deixar de apresentar novidades para o público.
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“Este é o filme mais assustador e brutal que já fizemos. Fizemos questão de manter todos os elementos essenciais que fazem de Jason e Sexta-Feira 13 o que são”.
O produtor também antecipou que os efeitos práticos e as sequências de mortes terão papel importante na nova produção. “Mortes inovadoras, efeitos práticos, sustos e aquela energia clássica de filme de terror, mas elevamos o nível em todos os aspectos. As mortes neste filme são facilmente as mais criativas, brutais, sangrentas e viscerais que já fizemos. Nosso elenco é fantástico”.
Jason terá nova máscara e visual mais intimidador
Uma das mudanças anunciadas para o longa envolve a aparência do icônico assassino. A equipe desenvolveu uma nova máscara de hóquei, levando em consideração as opiniões dos fãs da franquia.
“Além disso, Jason está mais durão do que nunca. Levamos em consideração o feedback dos fãs para desenvolver uma nova máscara de hóquei que acreditamos que os fãs de longa data e do clássico vão adorar”, disse.
Schuyler White será responsável por interpretar Jason Voorhees. O ator já havia vivido o personagem no curta-metragem Sweet Revenge (2025) e passou por uma preparação física para assumir o papel no novo longa.
Em comunicado divulgado pelo Deadline, Barsamian explicou a escolha do intérprete e destacou a dedicação do ator à produção. “Passamos meses pensando em como criar o Jason mais assustador e imponente, e quem realmente merecesse usar a máscara. Além de sua presença física imponente, sabíamos que Schuyler entendia o que motiva Jason – e que ele tinha a ética de trabalho e o respeito genuíno por esta franquia para fazer tudo certo”.
O produtor também revelou que White ganhou 13,6 kg de massa muscular para o papel. Com 1,95 m de altura, o ator estudou as interpretações anteriores do personagem para construir uma versão ainda mais ameaçadora.
“Ele encarou este longa-metragem como o papel de sua vida, ganhando 13,6 kg de músculos sólidos em seu corpo de 1,95 m e estudando os Jasons icônicos que o precederam para que ele se tornasse uma força da natureza imparável. No set, o enquadramos de baixo para cima, para que o público estivesse bem ali, olhando para ele. Este será o Jason mais intimidador que já vimos na tela", afirmou.
Novo filme terá Natalie Alyn Lind como protagonista
A atriz Natalie Alyn Lind, conhecida por Rancho Dutton, será a protagonista de Jason e assumirá o papel de uma nova final girl, personagem que representa a sobrevivente dos filmes de terror slasher.
A proposta da produção é combinar elementos clássicos da franquia com uma narrativa voltada ao público atual. Barsamian destacou que os personagens terão maior desenvolvimento, criando uma relação mais próxima com os espectadores e aumentando a tensão das cenas de perseguição.
"O que deixou todo mundo tão empolgado com essa nova versão do filme foi o equilíbrio entre as raízes clássicas do terror slasher e uma história que parece totalmente relevante hoje em dia. Os personagens são muito mais cativantes e dinâmicos – você realmente gosta deles e torce para que sobrevivam, o que aumenta muito a tensão. Ao mesmo tempo, Jason está mais aterrorizante do que nunca, e elevamos bastante o nível das mortes e da tensão", finalizou
Quando estreia o novo Sexta-Feira 13?
Intitulado Jason, o novo capítulo da franquia tem estreia marcada para 3 de agosto de 2027, nos cinemas.
A direção será de Steve Miner, responsável por Sexta-Feira 13 - Parte II (1981) e Sexta-Feira 13 - Parte III (1982). O retorno do cineasta também marca uma conexão direta com os primeiros anos da saga protagonizada pelo assassino mascarado.