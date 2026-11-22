Jason Voorhees está prestes a voltar às telas em uma versão ainda mais aterrorizante. O novo filme da franquia Sexta-Feira 13, intitulado Jason, tem estreia prevista para 3 de agosto de 2027 e promete elevar o nível da violência e do terror.

Segundo Robbie Barsamian, produtor e vice-presidente executivo da Horror, Inc., o longa terá as mortes mais brutais já realizadas pela equipe.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista ao The Wrap, Barsamian adiantou detalhes da produção e destacou a intenção de preservar os elementos que consagraram a franquia, sem deixar de apresentar novidades para o público.

“Este é o filme mais assustador e brutal que já fizemos. Fizemos questão de manter todos os elementos essenciais que fazem de Jason e Sexta-Feira 13 o que são”.



O produtor também antecipou que os efeitos práticos e as sequências de mortes terão papel importante na nova produção. “Mortes inovadoras, efeitos práticos, sustos e aquela energia clássica de filme de terror, mas elevamos o nível em todos os aspectos. As mortes neste filme são facilmente as mais criativas, brutais, sangrentas e viscerais que já fizemos. Nosso elenco é fantástico”.

Jason terá nova máscara e visual mais intimidador

Uma das mudanças anunciadas para o longa envolve a aparência do icônico assassino. A equipe desenvolveu uma nova máscara de hóquei, levando em consideração as opiniões dos fãs da franquia.

“Além disso, Jason está mais durão do que nunca. Levamos em consideração o feedback dos fãs para desenvolver uma nova máscara de hóquei que acreditamos que os fãs de longa data e do clássico vão adorar”, disse.

Schuyler White será responsável por interpretar Jason Voorhees. O ator já havia vivido o personagem no curta-metragem Sweet Revenge (2025) e passou por uma preparação física para assumir o papel no novo longa.

Em comunicado divulgado pelo Deadline, Barsamian explicou a escolha do intérprete e destacou a dedicação do ator à produção. “Passamos meses pensando em como criar o Jason mais assustador e imponente, e quem realmente merecesse usar a máscara. Além de sua presença física imponente, sabíamos que Schuyler entendia o que motiva Jason – e que ele tinha a ética de trabalho e o respeito genuíno por esta franquia para fazer tudo certo”.

O produtor também revelou que White ganhou 13,6 kg de massa muscular para o papel. Com 1,95 m de altura, o ator estudou as interpretações anteriores do personagem para construir uma versão ainda mais ameaçadora.

“Ele encarou este longa-metragem como o papel de sua vida, ganhando 13,6 kg de músculos sólidos em seu corpo de 1,95 m e estudando os Jasons icônicos que o precederam para que ele se tornasse uma força da natureza imparável. No set, o enquadramos de baixo para cima, para que o público estivesse bem ali, olhando para ele. Este será o Jason mais intimidador que já vimos na tela", afirmou.

Novo filme terá Natalie Alyn Lind como protagonista

A atriz Natalie Alyn Lind, conhecida por Rancho Dutton, será a protagonista de Jason e assumirá o papel de uma nova final girl, personagem que representa a sobrevivente dos filmes de terror slasher.

A proposta da produção é combinar elementos clássicos da franquia com uma narrativa voltada ao público atual. Barsamian destacou que os personagens terão maior desenvolvimento, criando uma relação mais próxima com os espectadores e aumentando a tensão das cenas de perseguição.

"O que deixou todo mundo tão empolgado com essa nova versão do filme foi o equilíbrio entre as raízes clássicas do terror slasher e uma história que parece totalmente relevante hoje em dia. Os personagens são muito mais cativantes e dinâmicos – você realmente gosta deles e torce para que sobrevivam, o que aumenta muito a tensão. Ao mesmo tempo, Jason está mais aterrorizante do que nunca, e elevamos bastante o nível das mortes e da tensão", finalizou

Quando estreia o novo Sexta-Feira 13?

Intitulado Jason, o novo capítulo da franquia tem estreia marcada para 3 de agosto de 2027, nos cinemas.

A direção será de Steve Miner, responsável por Sexta-Feira 13 - Parte II (1981) e Sexta-Feira 13 - Parte III (1982). O retorno do cineasta também marca uma conexão direta com os primeiros anos da saga protagonizada pelo assassino mascarado.