Domingo, 22, pode ser a oportunidade ideal para mergulhar em uma investigação cheia de reviravoltas sem precisar sair do sofá. Para quem gosta de histórias policiais, mistérios difíceis de solucionar e crimes que escondem conexões inesperadas, a Netflix aposta em uma produção sul-coreana que promete prender a atenção.

Com uma trama que atravessa fronteiras e coloca dois detetives diante de um assassino em série, Estrada das Lágrimas é uma das novidades asiáticas que chegam à plataforma em novembro de 2026.

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Minissérie é uma coprodução entre Coreia do Sul e Japão e acompanha uma investigação que começa com assassinatos brutais em diferentes países. O que inicialmente parecem crimes isolados ganha contornos ainda mais perturbadores quando mensagens escritas em idiomas estrangeiros são encontradas junto aos corpos.

Com Son Suk-ku e Eita Nagayama à frente do elenco, a minissérie aposta no encontro entre duas culturas policiais para construir um suspense marcado por pistas enigmáticas, disputas e uma conspiração internacional.

Assassinatos misteriosos conectam Coreia do Sul e Japão

Tudo começa em Tóquio, quando um corpo brutalmente mutilado é encontrado acompanhado de uma mensagem escrita em coreano e sangue. Pouco tempo depois, um assassinato semelhante acontece na Coreia do Sul, mas, dessa vez, a mensagem deixada na cena está em japonês.

Conforme novos crimes seguem o mesmo padrão, as autoridades percebem que estão diante de uma sequência de assassinatos conectados internacionalmente. Para solucionar o caso, investigadores dos dois países precisam compartilhar informações e superar diferenças nos métodos de trabalho e nas jurisdições.

A investigação fica sob responsabilidade de Kim Seok e Inose, dois detetives que precisam descobrir o que liga as vítimas e qual é a intenção por trás das mensagens deixadas pelo criminoso.

No caminho, eles também encontram Lee Yun-ok, uma misteriosa empresária coreano-japonesa que pode ter informações importantes sobre a sequência de acontecimentos.

A cada nova descoberta, o caso se torna mais complexo, colocando os investigadores diante de uma rede de conexões que ultrapassa as fronteiras nacionais.

Son Suk-ku e Eita Nagayama lideram o elenco

Um dos principais atrativos da produção é o encontro entre Son Suk-ku e Eita Nagayama, atores de destaque na televisão e no cinema asiáticos.

Son Suk-ku interpreta um detetive da unidade de investigação móvel da polícia de Seul. O ator ganhou reconhecimento internacional por trabalhos como D.P. e My Liberation Notes, além de participações em produções de suspense e drama.

Já Eita Nagayama assume o papel de um investigador da primeira divisão da Polícia Metropolitana de Tóquio. Com uma carreira extensa no audiovisual japonês, o ator participa de uma trama que aproxima duas indústrias cinematográficas e televisivas asiáticas. O elenco também conta com Kim Shin-rok, Choi Sung-eun e Jung Jae-young.

Nova série é baseada em webcomic de 2002

Outro detalhe interessante é a origem da história. A produção adapta o manhwa Blue Road, lançado em 2002, transportando a narrativa para o formato de suspense policial.

A direção e o roteiro são de Han Jun-hee, conhecido por comandar D.P., série que acompanha soldados envolvidos na busca por militares desertores. A experiência do cineasta com histórias envolvendo investigações e instituições de segurança dialoga com a proposta da nova produção.

A adaptação também aposta na colaboração entre Coreia do Sul e Japão não apenas na produção, mas no próprio desenvolvimento da narrativa. A relação entre os dois países é fundamental para o andamento dos acontecimentos, já que as pistas encontradas em um território frequentemente apontam para o outro.

A minissérie é uma das apostas asiáticas da plataforma para 2026 e reúne elementos populares entre os fãs do gênero: assassinatos em série, investigadores com métodos diferentes, mensagens misteriosas e uma conspiração que ganha proporções internacionais.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem busca algo inusitado e é fã de tramas de suspense e mistério. A combinação entre crimes brutais, investigação internacional e personagens de diferentes contextos culturais oferece uma proposta interessante para quem gosta de acompanhar histórias em que cada detalhe pode esconder uma nova pista.

Para quem procura uma nova história policial para acompanhar no domingo (22/11), a série é uma opção para mergulhar em uma investigação cheia de perguntas e respostas inesperadas.

Veja o trailer!