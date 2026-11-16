A semana de 16 a 22 de novembro chega com novidades para quem gosta de descobrir boas histórias sem sair de casa. A Netflix atualiza o catálogo com filmes e séries de diferentes gêneros, trazendo opções para quem procura uma maratona de suspense, uma comédia para relaxar ou uma produção para acompanhar ao longo dos próximos dias.

Entre os destaques estão estreias que prometem movimentar o streaming, como a série brasileira Os 12 Signos de Valentina, a minissérie argentina Gordon e o suspense sul-coreano Estrada das Lágrimas. Também há espaço para produções de romance, comédias natalinas e histórias inspiradas em acontecimentos reais.

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Com tantas opções disponíveis, a curadoria faz a diferença na hora de escolher o que assistir. O catálogo da plataforma é recheado de filmes e séries para todos os gostos, mas conhecer as novidades e suas histórias pode ajudar a encontrar a próxima produção favorita sem perder tempo procurando.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com os principais lançamentos da Netflix nesta semana, reunindo filmes, séries e documentários que chegam entre segunda-feira, 16, e domingo, 22 de novembro. Confira as estreias e escolha o que merece entrar na sua programação.

Confira os lançamentos da Netflix nesta semana (16 a 22/11)

Séries

Série argentina, Gordon é uma das novidades da Netflix para esta semana - Foto: Divulgação

Os 12 Signos de Valentina

Depois de enfrentar uma traição traumática, Valentina decide mudar a maneira como encara a vida amorosa. Para encontrar um novo par ideal, ela resolve sair com um homem de cada signo do zodíaco.

A experiência, porém, não segue exatamente o roteiro que imaginou. Entre encontros, descobertas e imprevistos, a jovem percebe que o universo pode ter outros planos para sua busca pelo amor.

Estreia: 18 de novembro.

Gordon

Ambientada na Argentina dos anos 1970, a minissérie acompanha a transformação de Aníbal Gordon, um ladrão que se aproxima das estruturas de poder e acaba envolvido em uma trajetória marcada pela violência.

Baseada no livro de Marcelo Larraquy, a produção revisita a história de uma figura real que se tornou um assassino sádico durante um dos períodos mais sombrios do país.

Estreia: 18 de novembro.

Conquistando o Shopping

Neste reality de competição, os participantes encaram uma disputa pouco convencional dentro de um shopping center. A proposta combina maratona de compras e estratégias para as redes sociais, exigindo criatividade e resistência dos competidores.

O desafio é descobrir quem consegue comprar mais, pensar melhor e permanecer na disputa por mais tempo. Ao final, apenas um participante conquista o prêmio.

Estreia: 18 de novembro.

A Lei dos Monstros

O pânico toma conta da Polônia quando um assassino de crianças está prestes a deixar a prisão. A possibilidade de sua libertação reacende um conflito moral que coloca diferentes perspectivas em confronto.

A trama acompanha a tensão entre a investigadora responsável pelo caso e a psiquiatra do criminoso, enquanto as duas precisam lidar com as consequências de uma decisão capaz de afetar muitas vidas.

Estreia: 18 de novembro.

Os Altruístas

A série apresenta a trajetória de Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison, dois jovens idealistas, ambiciosos e inteligentes que acreditavam estar prestes a revolucionar o sistema financeiro mundial.

O projeto, porém, toma um rumo inesperado quando os dois são acusados de roubar 8 bilhões de dólares. A história acompanha a ascensão e a queda da dupla, comparada a uma espécie de Bonnie e Clyde da Geração Z.

Estreia: 19 de novembro.

Estrada das Lágrimas

Dois detetives precisam investigar uma sequência de assassinatos brutais que ultrapassam fronteiras. Os casos apresentam características perturbadoras, com corpos encontrados em posições contorcidas e mensagens misteriosas deixadas pelas vítimas antes de morrer.

O suspense sul-coreano acompanha a investigação e os desafios enfrentados pelos policiais diante de crimes que parecem esconder conexões ainda mais obscuras.

Estreia: 20 de novembro.

Bem-Vindos ao El Bulli

A série biográfica acompanha a trajetória do chef Ferran Adrià e a transformação do restaurante El Bulli em um dos estabelecimentos gastronômicos mais reconhecidos do mundo.

A produção revisita a origem e a ascensão do cozinheiro, mostrando o caminho percorrido até alcançar destaque internacional e mudar a maneira como a gastronomia era compreendida.

Estreia: 20 de novembro.

Dhindora

Uma família de classe média de Délhi vê sua rotina mudar completamente depois de ganhar na loteria. O prêmio inesperado coloca todos em uma aventura pelo interior, onde surgem rivais, segredos e planos que nem sempre saem como o esperado.

A série acompanha as confusões provocadas pela nova condição financeira e as situações inesperadas que aparecem quando os integrantes da família tentam aproveitar a sorte grande.

Estreia: 20 de novembro.

Filmes

Filme vencedor do Oscar, O Brutalista é uma das novidades da Netflix para esta semana - Foto: Divulgação

Uma Reportagem de Natal

Uma repórter idealista recebe a missão de produzir uma matéria sobre brinquedos de Natal e acaba conhecendo um fabricante que transforma sua maneira de enxergar a vida.

A convivência com o homem desperta reflexões sobre felicidade, afeto e os verdadeiros significados da época natalina, levando a jornalista a olhar para o próprio coração.

Estreia: 16 de novembro.

Um Natal no Rancho

Depois de passar muitos anos vivendo na cidade grande, Hailey Hollis retorna ao rancho da família com a intenção de impedir que a propriedade seja tomada pelo banco.

Durante a tentativa de salvar o lugar, ela conhece Kate, uma vaqueira que muda os rumos de sua jornada. Em meio aos desafios e às lembranças, as duas acabam envolvidas em um romance inesperado.

Estreia: 16 de novembro.

Protegendo Estrelas

Uma guarda-costas pragmática recebe a missão de proteger um ator de Hollywood durante as festas de fim de ano. O trabalho exige que ela acompanhe de perto a rotina do astro, mas a convivência acaba trazendo situações inesperadas.

À medida que o clima esquenta, segredos vêm à tona e a temporada natalina ganha complicações que vão muito além da segurança do famoso.

Estreia: 18 de novembro.

Cúpula do Caos

Durante a reunião anual do G7, sete líderes das democracias liberais mais ricas do mundo acabam perdidos em uma floresta e precisam enfrentar perigos para encontrar o caminho de volta.

Representantes da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos, da França, da Itália, do Japão e do Reino Unido se veem em uma situação completamente fora do protocolo. Em meio à tentativa de sobreviver, ainda precisam redigir uma declaração provisória sobre uma crise global.

Estreia: 18 de novembro.

O Comando 10 de Navarone

Durante a Segunda Guerra Mundial, um homem considerado morto é descoberto vivo e identificado como um espião alemão infiltrado entre os partisans na Iugoslávia. Diante da ameaça, o Serviço de Inteligência convoca o major Keith Mallory e o primeiro-sargento Dusty Miller para uma missão de identificação e eliminação do traidor.

Os dois são enviados ao Comando 10, liderado pelo tenente-coronel Mike Barnsby, que não aprova a presença deles na unidade. Além de localizar o espião, o grupo precisa enfrentar outro desafio: destruir uma ponte que engenheiros ingleses consideram impossível de derrubar.

Estreia: 19 de novembro.

A Cereja do Natal

Durante as férias, três casais que atravessam diferentes fases da vida se encontram em momentos decisivos de transformação. A história acompanha as mudanças pessoais e afetivas que surgem durante esse período.

Com o clima natalino como pano de fundo, os personagens enfrentam escolhas e descobertas que podem alterar seus relacionamentos e os caminhos que imaginavam seguir.

Estreia: 19 de novembro.

Um Natal em Fields Ranch

Daisy herda a fazenda de seu avô pouco antes do Natal e precisa lidar com uma mudança inesperada em sua vida. O retorno ao local também representa a oportunidade de reencontrar Ben, um fazendeiro que fez parte de sua infância.

Enquanto os dois se aproximam em meio às lembranças e ao clima das festas, Daisy precisa decidir entre seguir sua carreira ou dar uma nova chance ao amor.

Estreia: 19 de novembro.

Tipo Irmãs

Cansada de viver à sombra da Cinderela, Lilith decide mudar o rumo da própria história ao roubar a varinha mágica da Fada Madrinha. Ao lado da irmã Margot, ela transforma o baile real em uma confusão que ameaça virar o reino de cabeça para baixo.

No meio do caos, Priscilla, uma vilã ardilosa, aproveita a oportunidade para tomar o trono. Agora, Lilith precisa se unir à própria Cinderela para enfrentar trolls motoqueiros, escapar de capangas e tentar salvar o reino em uma aventura que subverte os contos de fadas.

Estreia: 20 de novembro.

Vicentina Pede Desculpas

Depois de perder o filho, que trabalhava como motorista de ônibus, em um acidente, Vicentina decide procurar as famílias de todas as vítimas envolvidas na tragédia.

Determinada a pedir perdão, ela inicia uma jornada marcada pelo luto e pela tentativa de lidar com a própria dor. A produção brasileira acompanha o peso dessa decisão e os encontros que surgem durante o caminho.

Estreia: 20 de novembro.

O Brutalista

Ambientado em 1947, o filme acompanha László Toth, um arquiteto húngaro que foge da Europa devastada pela guerra ao lado da esposa, Erzsébet, em busca de um novo começo nos Estados Unidos.

A oportunidade de reconstruir sua carreira surge quando o industrial Harrison Van Buren o convida para projetar um grandioso monumento modernista. O trabalho promete transformar o futuro do arquiteto, mas o caminho para realizar esse sonho é marcado por desafios, reviravoltas e acontecimentos que se estendem por quase três décadas.

Estreia: 20 de novembro.

Documentários e especiais

Mike Ward: Modest, é um especial disponível na Netflix - Foto: Divulgação

Mike Ward: Modest

O humorista canadense Mike Ward leva seu estilo provocador para um especial de stand-up da Netflix. Conhecido por ultrapassar os limites da comédia e não tratar nenhum assunto como tabu, ele construiu uma carreira marcada por apresentações lotadas.

Na produção, o comediante apresenta seu humor afiado e destemido, com piadas que exploram temas controversos e situações capazes de provocar diferentes reações no público.

Estreia: 17 de novembro.

Pregadore$ no Horário Nobre

O documentário revisita a trajetória de três dos pastores mais poderosos dos Estados Unidos na década de 1980: Jim Bakker, Jerry Falwell e Jimmy Swaggart. Por meio da televisão, os religiosos construíram ministérios midiáticos que alcançavam milhões de espectadores.

A expansão internacional desses programas ajudou a transformar o cristianismo evangélico em uma força importante na política norte-americana. Entretanto, um escândalo sexual desencadeou uma disputa entre os líderes, revelando rivalidades, ambições e conflitos por trás dos impérios religiosos.

Estreia: 20 de novembro.

El Bulli: Criar É Não Copiar

O documentário explora a filosofia criativa do chef Ferran Adrià e a influência de uma frase que transformou sua visão sobre a cozinha e o trabalho desenvolvido no El Bulli.

A produção apresenta a relação entre inovação, criatividade e identidade gastronômica, revisitando a trajetória do restaurante que ganhou reconhecimento mundial.