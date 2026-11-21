O novo filme de Brad Pitt para a Netflix se tornou alvo de críticas antes mesmo de chegar ao público. Dirigido por David Fincher e escrito por Quentin Tarantino, As Novas Desventuras de Cliff Booth está no centro de uma discussão sobre o aparente uso de inteligência artificial generativa em suas imagens.

Em meio à repercussão, Fincher defendeu a experimentação com novas tecnologias na produção cinematográfica. Em entrevista ao Los Angeles Times, o cineasta afirmou que não vê a evolução tecnológica como uma ameaça à linguagem do cinema.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Não sou um ludita, então não tenho medo do desconhecido”, declarou, em referência à resistência às novas ferramentas.

O longa tem estreia marcada para 23 de dezembro na Netflix e dá continuidade à história apresentada em Era Uma Vez em… Hollywood (2019), filme que também contou com Brad Pitt no papel de Cliff Booth.



David Fincher defende uso de novas tecnologias no cinema

Ao comentar as críticas, Fincher questionou a ideia de que a indústria cinematográfica deveria permanecer limitada aos métodos tradicionais de produção. Para o diretor, ainda há espaço para experimentar ferramentas que podem modificar a maneira como os filmes são realizados.

Na entrevista, ele comparou o tempo de existência da pintura, estimado em aproximadamente 40 mil anos, com a história do cinema, que tem pouco mais de um século. O argumento foi usado para defender que seria precipitado limitar a evolução de uma forma de arte relativamente recente.

Fincher também citou a possibilidade de alterar digitalmente a cor dos olhos de uma pessoa como exemplo de recurso tecnológico disponível na produção audiovisual. Ao concluir o raciocínio, perguntou: “Bem, isso existe. Não deveríamos usar?”.

Filme virou alvo de críticas nas redes sociais

A discussão ganhou força depois que espectadores passaram a questionar nas redes sociais o aparente uso de inteligência artificial generativa em As Novas Desventuras de Cliff Booth.

A repercussão coloca a produção entre os projetos envolvidos em um debate cada vez mais presente em Hollywood: os limites da participação da inteligência artificial nos processos de criação e realização de filmes.

Apesar das críticas, o longa alcançou 84% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

Brad Pitt retorna como Cliff Booth em nova história

Ambientado em 1977, oito anos depois dos acontecimentos de Era Uma Vez em… Hollywood, o filme acompanha uma nova fase da vida de Cliff Booth. Desta vez, o personagem trabalha como projecionista e também realiza serviços discretos para resolver problemas nos bastidores da indústria cinematográfica.

A rotina muda quando ele se envolve em uma conspiração ligada a uma gangue filipina e a uma estatueta do Oscar roubada.

No filme original, dirigido por Quentin Tarantino, Brad Pitt interpretou o dublê que lhe garantiu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Na continuação, Tarantino assina o roteiro, enquanto David Fincher assume a direção. O cineasta é conhecido por trabalhos como Seven: Os Sete Crimes Capitais (1995), Clube da Luta (1999) e Garota Exemplar (2014).

Quando estreia o novo filme de Brad Pitt?

Antes de chegar ao catálogo da Netflix, As Novas Desventuras de Cliff Booth terá sessões em IMAX nesta quinta-feira, 26. No Brasil, apenas dois cinemas aceitaram exibir a produção: Kinoplex Dom Pedro, em Campinas (SP), e Shopping Palladium, em Curitiba (PR).

A estreia no streaming está marcada para 23 de dezembro, colocando o reencontro de Brad Pitt com o personagem entre os lançamentos de fim de ano da plataforma.

Veja o trailer!