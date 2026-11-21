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Diretor de Blade fala sobre desistir da Marvel: "Filmes ruins"
Bassam Tariq revelou que deixou o reboot estrelado por Mahershala Ali após enfrentar dificuldades
O diretor Bassam Tariq explicou por que decidiu abandonar a direção de Blade, reboot da Marvel protagonizado por Mahershala Ali. Em entrevista ao The New Arab, o cineasta criticou o processo de desenvolvimento do longa, especialmente a ausência de um roteiro definitivo durante a preparação da produção. Segundo ele, a experiência reforçou a importância de ter controle criativo sobre a própria história.
Ao comentar o que aprendeu com o projeto, Tariq afirmou que não pretende abrir mão dessa autonomia em seus próximos trabalhos. "A vida é curta demais para fazer filmes ruins", declarou o diretor, utilizando um palavrão na frase original.
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Diretor criticou falta de roteiro durante produção
Tariq contou que precisou trabalhar na escalação do elenco e na preparação do filme sem ter acesso a um roteiro adequado. Para ele, a situação comprometia a relação de confiança com os atores, que precisavam acreditar nas explicações sobre seus personagens mesmo sem um texto definitivo.
"Foi estranho e engraçado começar a escalar elenco e construir tudo sem um roteiro adequado. Você está sentado ali explicando aos atores qual será o papel deles, e eles simplesmente têm que acreditar em você. Isso é muito perigoso porque, se o texto chegar e não corresponder ao que você disse, sua credibilidade vai completamente por água abaixo", explicou.
O cineasta também apontou dificuldades para lidar com decisões tomadas pela estrutura corporativa do estúdio. Segundo ele, a falta de autonomia prejudicava sua atuação como diretor e colocava em risco a confiança construída com o elenco.
"Se você é o portador de más notícias para seus atores, mas não é você quem toma as decisões — e isso vem de uma entidade corporativa — não é uma ótima maneira de ser um diretor. Percebi que estava perdendo credibilidade e não era uma forma saudável de operar como cineasta. A vida é curta demais para fazer filmes ruins, então essa foi minha grande lição: eu preciso ter controle total sobre o meu roteiro. É muito triste porque tínhamos grandes esperanças para o que queríamos construir."
Reboot de Blade enfrenta dificuldades desde 2019
Anunciado em 2019, o novo filme de Blade teria Mahershala Ali como protagonista. Bassam Tariq foi o primeiro diretor contratado para comandar o projeto, mas deixou a produção em setembro de 2022, dois meses antes do início previsto das filmagens.
Desde então, o longa passou por diferentes mudanças de roteiro e direção. Diversos roteiristas foram associados à produção, mas deixaram o projeto ao longo do desenvolvimento.
Entre as versões elaboradas para a história esteve uma ambientada na década de 1920, com uma abordagem sobre escravidão. O texto também passou pelas mãos de Beau DeMayo, criador de X-Men '97. Mais recentemente, Eric Pearson assumiu o roteiro.