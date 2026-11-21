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O elenco de Vingadores: Doutor Destino pode ganhar mais três nomes conhecidos dos fãs da Marvel. Um novo teaser promocional do jogo Monopoly Go levantou especulações sobre a presença de Capitã Marvel (Brie Larson), Wolverine (Hugh Jackman) e Homem-Aranha, possivelmente interpretado por Tobey Maguire, no próximo longa da franquia.

Embora a participação dos personagens ainda não tenha sido confirmada oficialmente, o vídeo aumentou as expectativas em torno da reunião de heróis de diferentes fases do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

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Capitã Marvel, Wolverine e Homem-Aranha podem aparecer

A possível participação dos três personagens ampliaria ainda mais o encontro de heróis previsto para o novo longa. Brie Larson voltaria ao papel de Carol Danvers, a Capitã Marvel, enquanto Hugh Jackman poderia reprisar sua interpretação de Wolverine.

Capitã Marvel pode estar no novo Vingadores: Doutor Destino - Foto: Divulgação

Já a presença do Homem-Aranha levantou a possibilidade de retorno de Tobey Maguire, conhecido por protagonizar a trilogia dirigida por Sam Raimi. Até o momento, porém, o teaser não representa uma confirmação oficial dessas participações.



Veja o teaser!

First look at the ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ and Monopoly GO! collab. It features Captain Marvel, Wolverine and Spider-Man. https://t.co/aVAb0pfJzh — MCU Film News (@MCUFilmNews) November 21, 2026

Robert Downey Jr. será o vilão do novo filme

Em Vingadores: Doutor Destino (Avengers: Doomsday, no título original), Robert Downey Jr. assume o papel do antagonista Doutor Destino. O ator ficou conhecido no MCU por interpretar Tony Stark, o Homem de Ferro, durante a Saga do Infinito.

A direção será dos irmãos Anthony e Joe Russo, responsáveis por Vingadores: Ultimato. O roteiro é assinado por Michael Waldron, de Loki, e Stephen McFeely, que também trabalhou em Ultimato.

Reunião inclui heróis de diferentes fases da Marvel

A Marvel já anunciou uma extensa lista de artistas que estarão no filme. Entre os nomes que retornam de produções anteriores dos Vingadores estão Chris Evans, como Steve Rogers; Chris Hemsworth, como Thor; Anthony Mackie, como Capitão América; Sebastian Stan, como Soldado Invernal; Paul Rudd, como Homem-Formiga; Winston Duke, como M'Baku; e Letitia Wright, como Shuri/Pantera Negra.

O elenco também reúne personagens apresentados nas fases mais recentes do MCU. Simu Liu retorna como Shang-Chi, enquanto Danny Ramirez interpreta o Falcão.

Outro destaque é a participação do novo Quarteto Fantástico, formado por Pedro Pascal (Sr. Fantástico), Vanessa Kirby (Mulher Invisível), Joseph Quinn (Tocha Humana) e Ebon Moss-Bachrach (O Coisa).

Os integrantes de Thunderbolts também estarão na produção: Florence Pugh, como Yelena; Wyatt Russell, como Agente Americano; David Harbour, como Guardião Vermelho; Hannah John-Kamen, como Fantasma; e Lewis Pullman, como Bob, o Sentinela. Tenoch Huerta também retorna como Namor.

X-Men clássicos também estão confirmados

Uma das principais surpresas anunciadas pela Marvel foi o retorno de integrantes da formação clássica dos X-Men dos filmes produzidos pela antiga Fox.

Entre eles estão Patrick Stewart, como Professor X; Ian McKellen, como Magneto; James Marsden, como Ciclope; Alan Cumming, como Noturno; Kelsey Grammer, como Fera; e Rebecca Romijn, como Mística.

Channing Tatum também retorna como Gambit, personagem que apresentou em Deadpool & Wolverine.

Com tantos personagens de diferentes franquias reunidos, Vingadores: Doutor Destino tem estreia marcada para 16 de dezembro nos cinemas brasileiros.