Finalmente chegou o fim de semana e, com ele, aquela vontade de encontrar uma boa série para assistir sem precisar esperar semanas por novos episódios. Para quem gosta de histórias envolventes, cheias de mistérios e reviravoltas, a Netflix acaba de atualizar seu catálogo com produções que merecem entrar na lista de próximas maratonas.

O melhor é que as novidades já conquistaram espaço entre as produções mais assistidas do streaming. As três minisséries desta seleção aparecem no TOP 10 da Netflix, mostrando que as histórias estão despertando a curiosidade do público e conquistando espectadores com tramas de tirar o fôlego.

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O catálogo da plataforma é recheado de séries curtas para maratonas de poucos dias, com narrativas cheias de diversão, suspense e reviravoltas. São opções ideais para quem quer começar e terminar uma história no mesmo fim de semana ou até mesmo em um único dia, sem precisar se comprometer com temporadas muito longas.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer aproveitar os dias de descanso diante da televisão.

Entre investigações criminais inspiradas em acontecimentos reais, fenômenos sobrenaturais e segredos escondidos em pequenas comunidades, confira três minisséries da Netflix que estão no TOP 10 e prometem boas doses de tensão e entretenimento nos dias 21 e 22 de novembro.

3 minisséries para ver agora na Netflix

A Lei dos Monstros

Nova minissérie da Netflix possui apenas 4 episódios de pura tensão - Foto: Divulgação

Inspirada em acontecimentos reais, a produção mergulha em uma investigação criminal marcada por dilemas éticos e morais. A trama acompanha a major Anna Bersz (Agnieszka Grochowska), encarregada de investigar o assassinato de quatro meninos ocorrido em 1988, e a psiquiatra Agnieszka Grabska (Agnieszka Żulewska), convocada para avaliar a sanidade mental do principal suspeito.



O laudo decisivo de Agnieszka provoca uma ruptura na amizade entre as duas profissionais e deixa marcas profundas em suas vidas. Décadas depois, em 2014, a soltura do criminoso traz antigos traumas e segredos de volta à tona, obrigando as protagonistas a confrontar as consequências de suas escolhas e a questionar os limites da justiça e da culpa.

O Corpo

O Corpo conquistou espaço entre os títulos mais assistidos da Netflix - Foto: Divulgação

Ambientada em uma escola católica, a série acompanha um grupo de amigas que vive desafiando as regras. Durante um ritual de iniciação para uma equipe de dança, algo inesperado acontece: as jovens começam a ter visões proféticas, despertando medo e curiosidade entre os moradores da cidade.



Quando a população descobre o fenômeno, diferentes interpretações das visões dão início a uma onda de histeria coletiva. Com oito episódios, a produção mistura suspense e terror, trazendo referências aos filmes adolescentes e thrillers dos anos 1990 e 2000 em uma narrativa que explora como o medo e as crenças podem transformar o comportamento de uma comunidade.

O Crime de Pazos

Minissérie é uma das grandes apostas da Netflix para 2026 - Foto: Divulgação

Em um pequeno e aparentemente tranquilo vilarejo de Pazos, em Ourense, um ataque brutal contra Irene muda a rotina dos moradores. A princípio tratado como um possível roubo, o caso desperta a desconfiança do sargento da Guarda Civil Elías (Tristán Ulloa), que acredita que Aniceto (Miguel Borines), marido da vítima, pode ser o verdadeiro responsável pelo crime.



Mesmo com as pistas apontando para o suspeito, que está foragido, o policial precisa aprofundar as investigações em uma busca que também representa uma luta contra o próprio sistema. Inspirada em um caso real ocorrido em 2015, envolvendo Isabel Fuentes e seu marido, Aniceto Rodríguez, a minissérie aposta no suspense policial para reconstruir uma história marcada pela violência e pela busca por justiça.