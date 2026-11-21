Nem toda história emocionante precisa de grandes reviravoltas para deixar uma marca. Às vezes, são os dramas humanos, as perguntas sem respostas e as decisões difíceis que tornam uma produção impossível de esquecer.

Para quem procura um filme brasileiro capaz de provocar reflexões e despertar diferentes emoções, a Netflix prepara uma novidade para sábado, 21. Premiado e aclamado pela crítica, Vicentina Pede Desculpas chega à plataforma com uma história sobre luto, culpa e os limites da compreensão humana.

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Dirigido por Gabriel Martins, o longa é protagonizado por Rejane Faria e acompanha uma mulher de 75 anos que precisa lidar com a morte inesperada do filho em um acidente de ônibus. Diante das circunstâncias misteriosas da tragédia, ela toma uma decisão pouco convencional: procurar as famílias das vítimas para pedir desculpas.



A produção foi exibida em festivais internacionais importantes, como Toronto e San Sebastián, e aposta em uma narrativa intimista para abordar as consequências de uma tragédia coletiva a partir da perspectiva de uma mãe.

Tragédia transforma a vida de uma mãe

A história começa em uma manhã ensolarada em Belo Horizonte. Um ônibus lotado segue em direção ao centro da cidade quando, ao atravessar um viaduto, sai repentinamente da pista e despenca sobre uma avenida.

O acidente deixa um passageiro gravemente ferido e provoca a morte de todos os outros ocupantes, incluindo Wesley (Renato Novaes), o motorista do veículo.

Rapidamente, a tragédia ganha repercussão nacional, com imagens de câmeras de segurança e especulações sobre as circunstâncias do ocorrido. Conforme as investigações avançam, surgem indícios de que o motorista pode ter provocado intencionalmente o acidente, em uma tentativa de suicídio.

É nesse cenário que aparece Vicentina (Rejane Faria), mãe de Wesley. Professora aposentada, ela fica devastada com a perda e passa a conviver com questionamentos sobre as circunstâncias da morte do filho.

Sem conseguir encontrar respostas para tudo o que aconteceu, decide procurar os familiares dos passageiros mortos para pedir desculpas. A jornada, entretanto, revela que nem todos estão dispostos a aceitar sua aproximação, e as respostas encontradas nem sempre correspondem ao que ela esperava.

Rejane Faria conduz drama aclamado pela crítica

Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Rejane Faria, que assume praticamente todas as cenas da produção e constrói uma protagonista marcada pelas limitações físicas, pelos gestos cotidianos e pela dificuldade de expressar os próprios sentimentos.

Conhecida por trabalhos como Temporada, Marte Um e Ninguém Sai Vivo Daqui, a atriz entrega uma interpretação que foge dos estereótipos frequentemente associados a mulheres idosas no cinema.

A personagem é construída a partir de movimentos vagarosos, hesitações e pequenos hábitos domésticos. Ao mesmo tempo, demonstra uma personalidade muito mais complexa do que sua aparência inicialmente sugere.

A narrativa acompanha Vicentina durante o mês seguinte ao acidente, período em que ela tenta compreender o que levou o filho a uma decisão tão devastadora. Aos poucos, as visitas às famílias das vítimas deixam de ser apenas pedidos de perdão e se transformam em uma tentativa de reconstruir a imagem de Wesley e entender melhor quem ele era.

Filme explora diferentes reações ao luto

Além da protagonista, o elenco coadjuvante tem papel importante na construção emocional da história. Cada família visitada apresenta uma maneira diferente de lidar com a perda, revelando reações que vão da raiva à apatia, passando pela espiritualidade e pelo niilismo.

A direção de fotografia de Leonardo Feliciano também merece destaque. O trabalho apresenta a periferia de Belo Horizonte a partir de uma perspectiva que aproxima os espaços urbanos dos elementos naturais, contribuindo para a atmosfera contemplativa da produção.

Com 2h28 de duração, o longa aposta em um ritmo mais lento e em uma estrutura repetitiva, acompanhando os encontros de Vicentina com os familiares das vítimas.

Essa escolha narrativa pode tornar a experiência mais exigente, especialmente porque algumas conversas retomam situações semelhantes e colocam a protagonista diante de reações diferentes para o mesmo pedido de desculpas.

Ainda assim, são justamente os encontros e as respostas dessas pessoas que revelam a dimensão humana da tragédia e ampliam as reflexões propostas pelo diretor Gabriel Martins.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem busca algo inusitado e é fã de tramas envolventes e emocionantes. Vicentina Pede Desculpas não é um filme de ritmo acelerado, mas encontra força na interpretação de Rejane Faria e na maneira como aborda sentimentos difíceis de traduzir em palavras.

A produção também se destaca por fugir das narrativas convencionais sobre tragédias, preferindo acompanhar as consequências de uma perda e a tentativa de uma mãe de encontrar algum sentido para o que aconteceu.

Com uma história sensível, atuações marcantes e reconhecimento em festivais internacionais, o longa é uma opção para quem gosta de cinema brasileiro e de filmes que continuam provocando reflexões mesmo depois dos créditos finais.

Veja o trailer!