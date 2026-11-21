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Filme brasileiro premiado da Netflix ideal para ver no sábado (21/11)
Longa acompanha uma mãe que enfrenta uma tragédia inesperada
Nem toda história emocionante precisa de grandes reviravoltas para deixar uma marca. Às vezes, são os dramas humanos, as perguntas sem respostas e as decisões difíceis que tornam uma produção impossível de esquecer.
Para quem procura um filme brasileiro capaz de provocar reflexões e despertar diferentes emoções, a Netflix prepara uma novidade para sábado, 21. Premiado e aclamado pela crítica, Vicentina Pede Desculpas chega à plataforma com uma história sobre luto, culpa e os limites da compreensão humana.
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Dirigido por Gabriel Martins, o longa é protagonizado por Rejane Faria e acompanha uma mulher de 75 anos que precisa lidar com a morte inesperada do filho em um acidente de ônibus. Diante das circunstâncias misteriosas da tragédia, ela toma uma decisão pouco convencional: procurar as famílias das vítimas para pedir desculpas.
A produção foi exibida em festivais internacionais importantes, como Toronto e San Sebastián, e aposta em uma narrativa intimista para abordar as consequências de uma tragédia coletiva a partir da perspectiva de uma mãe.
Tragédia transforma a vida de uma mãe
A história começa em uma manhã ensolarada em Belo Horizonte. Um ônibus lotado segue em direção ao centro da cidade quando, ao atravessar um viaduto, sai repentinamente da pista e despenca sobre uma avenida.
O acidente deixa um passageiro gravemente ferido e provoca a morte de todos os outros ocupantes, incluindo Wesley (Renato Novaes), o motorista do veículo.
Rapidamente, a tragédia ganha repercussão nacional, com imagens de câmeras de segurança e especulações sobre as circunstâncias do ocorrido. Conforme as investigações avançam, surgem indícios de que o motorista pode ter provocado intencionalmente o acidente, em uma tentativa de suicídio.
É nesse cenário que aparece Vicentina (Rejane Faria), mãe de Wesley. Professora aposentada, ela fica devastada com a perda e passa a conviver com questionamentos sobre as circunstâncias da morte do filho.
Sem conseguir encontrar respostas para tudo o que aconteceu, decide procurar os familiares dos passageiros mortos para pedir desculpas. A jornada, entretanto, revela que nem todos estão dispostos a aceitar sua aproximação, e as respostas encontradas nem sempre correspondem ao que ela esperava.
Rejane Faria conduz drama aclamado pela crítica
Um dos grandes destaques do filme é a atuação de Rejane Faria, que assume praticamente todas as cenas da produção e constrói uma protagonista marcada pelas limitações físicas, pelos gestos cotidianos e pela dificuldade de expressar os próprios sentimentos.
Conhecida por trabalhos como Temporada, Marte Um e Ninguém Sai Vivo Daqui, a atriz entrega uma interpretação que foge dos estereótipos frequentemente associados a mulheres idosas no cinema.
A personagem é construída a partir de movimentos vagarosos, hesitações e pequenos hábitos domésticos. Ao mesmo tempo, demonstra uma personalidade muito mais complexa do que sua aparência inicialmente sugere.
A narrativa acompanha Vicentina durante o mês seguinte ao acidente, período em que ela tenta compreender o que levou o filho a uma decisão tão devastadora. Aos poucos, as visitas às famílias das vítimas deixam de ser apenas pedidos de perdão e se transformam em uma tentativa de reconstruir a imagem de Wesley e entender melhor quem ele era.
Filme explora diferentes reações ao luto
Além da protagonista, o elenco coadjuvante tem papel importante na construção emocional da história. Cada família visitada apresenta uma maneira diferente de lidar com a perda, revelando reações que vão da raiva à apatia, passando pela espiritualidade e pelo niilismo.
A direção de fotografia de Leonardo Feliciano também merece destaque. O trabalho apresenta a periferia de Belo Horizonte a partir de uma perspectiva que aproxima os espaços urbanos dos elementos naturais, contribuindo para a atmosfera contemplativa da produção.
Com 2h28 de duração, o longa aposta em um ritmo mais lento e em uma estrutura repetitiva, acompanhando os encontros de Vicentina com os familiares das vítimas.
Essa escolha narrativa pode tornar a experiência mais exigente, especialmente porque algumas conversas retomam situações semelhantes e colocam a protagonista diante de reações diferentes para o mesmo pedido de desculpas.
Ainda assim, são justamente os encontros e as respostas dessas pessoas que revelam a dimensão humana da tragédia e ampliam as reflexões propostas pelo diretor Gabriel Martins.
Vale a pena?
Sim, especialmente para quem busca algo inusitado e é fã de tramas envolventes e emocionantes. Vicentina Pede Desculpas não é um filme de ritmo acelerado, mas encontra força na interpretação de Rejane Faria e na maneira como aborda sentimentos difíceis de traduzir em palavras.
A produção também se destaca por fugir das narrativas convencionais sobre tragédias, preferindo acompanhar as consequências de uma perda e a tentativa de uma mãe de encontrar algum sentido para o que aconteceu.
Com uma história sensível, atuações marcantes e reconhecimento em festivais internacionais, o longa é uma opção para quem gosta de cinema brasileiro e de filmes que continuam provocando reflexões mesmo depois dos créditos finais.