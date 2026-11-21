Finalmente chegou o fim de semana e, com ele, a oportunidade perfeita para colocar um bom filme em dia. Para quem gosta de histórias capazes de provocar tensão, despertar teorias e surpreender com revelações inesperadas, a Netflix reúne opções de suspense que merecem atenção nos próximos dias.

Com um catálogo recheado de filmes para todos os gostos, o streaming oferece produções que passeiam por diferentes estilos do gênero. Há desde investigações criminais e desaparecimentos misteriosos até situações de alto risco e confrontos com personagens que escondem muito mais do que aparentam.

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Mas, diante de tantas possibilidades, a curadoria faz toda a diferença. Algumas escolhas estão em alta na plataforma e aparecem entre os títulos que despertam o interesse do público, enquanto outras são alternativas para quem procura uma trama envolvente e cheia de tensão do começo ao fim.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para aproveitar os dias 21 e 22 de novembro. São quatro filmes de suspense disponíveis na Netflix para quem quer fugir das escolhas óbvias e mergulhar em histórias repletas de mistérios, perigos e reviravoltas.

4 filmes para ver agora na Netflix

No Coração de Nashville

Produção está em alta na Netflix - Foto: Divulgação

Misty Jones (Jessica Chastain) é uma cantora extremamente famosa de música country que passou os últimos 20 anos vivendo em reclusão. Sua rotina muda completamente quando Charlie Heart (Charlie Heart), sua sobrinha, desaparece sem deixar rastros. Cinco dias depois do sumiço, Misty decide viajar até Nashville para investigar o caso por conta própria e encontrar pistas sobre o paradeiro da jovem.

Durante a busca, a cantora se depara com o lado mais misterioso da cidade e descobre que as aparências podem esconder segredos perigosos. A cada nova descoberta, Misty percebe que ninguém em Nashville é exatamente quem diz ser, incluindo ela própria, em uma investigação que promete surpreender.

Os Suspeitos

Filme está escondido no catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

Em Boston, nos Estados Unidos, o desaparecimento de duas crianças transforma a vida de duas famílias. Anna e Joy somem sem deixar rastros durante uma visita à casa dos amigos de seus pais. Desesperados, os familiares procuram a polícia, e o caso passa a ser investigado pelo detetive Loki (Jake Gyllenhaal).

Quando Alex (Paul Dano), considerado suspeito, é liberado por falta de provas, Keller Dover (Hugh Jackman), pai de uma das meninas, decide agir por conta própria. Convicto de que o homem sabe mais do que revela, ele toma uma atitude extrema e passa a buscar respostas por meios próprios, colocando em risco os limites entre justiça e vingança.

Bagagem de Risco

Filme é uma opção de suspense e ação no catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

Na véspera de Natal, Ethan Kopek (Taron Egerton), um jovem agente da TSA, enfrenta a situação mais perigosa de sua carreira. Ele é chantageado por um misterioso viajante (Jason Bateman), que exige que um pacote perigoso seja liberado para embarcar em um voo. A ameaça vai além de seu trabalho: o criminoso coloca em risco a vida de sua namorada grávida (Sofia Carson).

Com o destino de centenas de passageiros em jogo, Ethan precisa encontrar uma maneira de enganar o chantagista e impedir uma tragédia. À medida que o prazo se aproxima, a pressão aumenta e o agente passa a questionar o que realmente está por trás daquela operação, em uma corrida contra o tempo marcada por decisões difíceis e tensão crescente.

Rebel Ridge

Filme de suspense e ação está escondido na Netflix - Foto: Divulgação

Terry Richmond (Aaron Pierre), um ex-fuzileiro naval, chega à cidade de Shelby Springs com um objetivo urgente: pagar a fiança do primo e evitar que ele se envolva em uma situação ainda mais perigosa. Entretanto, seus planos mudam quando suas economias são confiscadas injustamente, colocando-o em confronto direto com o delegado Sandy Burnne (Don Johnson) e seus policiais.

Com a ajuda inesperada da oficial de justiça Summer McBride (AnnaSophia Robb), Terry acaba descobrindo uma conspiração que domina a cidade. Para proteger a própria família, ajudar Summer e enfrentar o abuso de poder, ele precisa recorrer ao passado misterioso que tentou deixar para trás, colocando-se cada vez mais em risco.