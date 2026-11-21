DISNEY
Esqueceram de Mim pode ganhar continuação com elenco original
Macaulay Culkin apresentou uma ideia à Disney para retomar a franquia
O clássico natalino Esqueceram de Mim pode ganhar uma nova sequência com o retorno de Macaulay Culkin ao papel de Kevin McCallister. Segundo informações do Deadline, a Disney está desenvolvendo o projeto em estágio inicial, com uma proposta apresentada pelo próprio ator e participação de Seth Rogen e Evan Goldberg na equipe de roteiro e produção.
A ideia é mostrar uma nova fase do personagem, agora mais velho e com experiências diferentes das vividas nos filmes originais. A proposta surgiu após o aumento das especulações nas redes sociais sobre uma possível retomada da franquia.
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Novo filme terá Kevin McCallister mais velho
Agora também pai, Culkin apresentou o conceito ao chefe da Disney Motion Pictures, David Greenbaum. A história deve explorar a perspectiva de um Kevin McCallister adulto, mais experiente e sábio, que carrega as lembranças de ter sido deixado sozinho em casa e enfrentado assaltantes durante a infância.
Seth Rogen e Evan Goldberg, da produtora Point Grey, estão envolvidos no desenvolvimento do roteiro e na produção ao lado de Culkin. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o restante do elenco, a direção ou a previsão de estreia.
Franquia já arrecadou mais de US$ 900 milhões
Lançado em 1990, o primeiro Esqueceram de Mim se tornou um dos maiores sucessos comerciais da Disney. A sequência, Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York, chegou aos cinemas em 1992. Os dois filmes foram dirigidos por Chris Columbus e arrecadaram juntos US$ 836,3 milhões em bilheteria mundial.
Em 1997, a franquia ganhou um terceiro longa, mas sem a participação de Macaulay Culkin. Com o lançamento, a arrecadação total da série chegou a US$ 915,7 milhões. Até o momento, não há informações sobre um possível retorno de Columbus à direção da nova produção.
Esqueceram de Mim volta ao ranking de streaming
O interesse pelo filme original continua movimentando o público mesmo décadas após sua estreia. Nesta semana, Esqueceram de Mim voltou ao TOP 10 das produções mais assistidas em streaming, segundo levantamento da Nielsen.
O longa ocupou a nona posição do ranking, com 177 milhões de minutos visualizados no Disney+. A repercussão reforça a permanência da franquia entre os clássicos associados ao período natalino.