A disputa pelo Oscar 2027 de Melhor Animação começa a ganhar forma, e um filme com participação brasileira aparece entre os principais favoritos à estatueta.

O Bosque Selvagem (Wildwood), da LAIKA Studios, lidera as apostas para a categoria e tem na equipe o animador mineiro Thiago Calçado, que acompanha o projeto desde as primeiras etapas de produção.

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A próxima edição da premiação terá a pré-lista de indicados anunciada em 15 de dezembro de 2026, enquanto os indicados oficiais serão conhecidos em 21 de janeiro de 2027. A cerimônia reconhecerá produções lançadas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2026.

Além de O Bosque Selvagem, títulos de estúdios como Pixar, Netflix e Sony Pictures também aparecem nas projeções de veículos internacionais, como Variety e Gold Derby. Entre sequências aguardadas e histórias originais, a seleção reúne diferentes estilos de animação.



Filme da LAIKA lidera apostas para o Oscar 2027

Dirigido por Travis Knight, de Mestres do Universo, O Bosque Selvagem é apontado como o principal favorito à categoria de Melhor Animação. A produção levou mais de uma década para ser desenvolvida e aposta na técnica de stop-motion para adaptar o livro homônimo.

A história combina aventura, fantasia sombria e conflitos de grande escala, com uma mitologia própria que aproxima a narrativa do universo de O Senhor dos Anéis. O longa também representa um dos trabalhos mais ambiciosos da LAIKA Studios na animação contemporânea.

Brasileiro trabalhou em animação favorita ao Oscar

Um dos destaques de O Bosque Selvagem é a participação do brasileiro Thiago Calçado, natural de Uberaba, em Minas Gerais. O animador integrou a equipe desde o início do desenvolvimento, acompanhando os primeiros testes de bonecos, esqueletos e cenários.

"Comecei nos testes de O Bosque Selvagem. Estava lá quando começaram a testar os esqueletos e os bonecos. Ver um filme nascendo do zero é muito emocionante. Na LAIKA, você começa no que a gente chama de test unit, um mini set onde testamos os bonecos, e de repente, quando você vê, são sets imensos de uma cidade completa, com vários personagens", conta ele em comunicado à imprensa.

Thiago Calçado integrou a equipe de O Bosque Selvagem desde o início do desenvolvimento - Foto: Divulgação

Calçado também destacou o cuidado técnico da equipe do estúdio durante a construção dos elementos utilizados na animação. "Você pede um parafuso e o cara te dá cinco opções: qual é o melhor, para que você quer. Se eu peço uma cola, ele pergunta: 'Mas você vai colar o quê? Madeira com papel, papel com papel, metal com madeira?'. Eles são muito minuciosos em cada detalhe da construção, dos bonecos aos cenários."

Animador brasileiro já trabalhou em filmes indicados ao Oscar

A trajetória de Thiago Calçado na indústria de animação inclui produções nacionais e internacionais.

O profissional participou de Minhocas, primeiro longa-metragem em stop-motion produzido no Brasil, além de projetos como In the Forest of Huckybucky, Ilha dos Cachorros, A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets e Kubo e as Cordas Mágicas.

Os três últimos títulos também foram indicados ao Oscar. O brasileiro ainda trabalhou em Pinóquio, animação dirigida por Guillermo del Toro.

Quais são os principais candidatos ao Oscar 2027 de Melhor Animação?

Além de O Bosque Selvagem, outros quatro filmes aparecem entre os principais cotados para disputar uma vaga na categoria de Melhor Animação do Oscar 2027. Entre eles estão produções da Pixar, Netflix e estúdios independentes.

Toy Story 5

A Pixar volta à disputa com o quinto filme da franquia. Apesar das dúvidas iniciais sobre a necessidade de uma nova continuação, a sequência expande o universo da saga e dá protagonismo a Jessie, em uma história sobre identidade e os impactos do avanço da tecnologia.

Ray Gunn

Projeto original da Netflix dirigido por Brad Bird, responsável por Os Incríveis. A animação mistura elementos do cinema noir com estética retrofuturista e apresenta uma realidade que remete ao século 20.

A narrativa também aborda questões da indústria cultural e dos Estados Unidos contemporâneos a partir da relação entre humanos e alienígenas.

Tangles

Produzido pela Point Grey Pictures, de Seth Rogen e Evan Goldberg, o filme adapta a graphic novel Tangles: A Story About Alzheimer's, My Mother and Me.

Com dublagens de Bryan Cranston, Sarah Silverman, Alison Brie e J.K. Simmons, o longa aposta em animação tradicional 2D desenhada à mão e aborda saúde mental, Alzheimer e luto familiar.

Iron Boy

Com uma estética marcada por cores vibrantes e um universo mecânico, a animação apresenta uma história de amadurecimento com elementos de ficção científica. A trama explora temas como infância, perdas, autodescoberta e criação de robôs.

O projeto participou da 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e será distribuído pelo selo Sony Pictures Classics. Ainda não há data de estreia comercial divulgada.

Quais outros filmes podem concorrer ao Oscar 2027?

Além dos cinco títulos cotados, outras animações aparecem na disputa por uma indicação. Entre elas está Cara de Um, Focinho de Outro, apontado como um concorrente relevante pela originalidade da história.

Também estão no radar A Ilha Esquecida, da DreamWorks, e Coyote vs. ACME, que pode surpreender na seleção. Outros projetos que merecem atenção são A Violinista, Bouchra e Em Ondas, este último com lançamento previsto na Netflix em dezembro.

A lista de produções consideradas pelos estúdios também inclui títulos como Super Mario Galaxy: O Filme, Cabra Bom de Bola, Minions & Monstrons, Avatar Aang: O Último Mestre do Ar, Tipo Irmãs e Enfeitiçadas: Bem-vindos a Hexe.