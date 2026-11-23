A pouquíssimo tempo da tão sonhada estreia, cada nova pista sobre Vingadores: Doutor Destino (Avengers: Doomsday) é valiosa - e o novo trailer divulgado nesta segunda-feira, 23, trouxe várias novas pistas sobre a história do próximo grande encontro de super-heróis da Marvel.

Entre um possível filho do Capitão América com Peggy Carter, o retorno de Ciclope à liderança dos X-Men e uma cena de Thor que pode indicar uma transformação inédita no Universo Cinematográfico da Marvel, o trailer promete ainda mais do que os fãs já estavam ansiosos por ver.

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A prévia também destaca o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr., e sugere que os acontecimentos de Vingadores: Ultimato (2019) terão consequências diretas no novo filme.

O vilão aparece responsabilizando os heróis por decisões tomadas no passado, indicando uma possível relação entre as viagens no tempo realizadas pelos Vingadores e a ameaça que enfrentam agora.

Steve Rogers aparece com possível filho de Peggy Carter

Uma das revelações que mais chamaram atenção foi a aparição de uma criança apresentada como filho de Steve Rogers, vivido por Chris Evans. O personagem surge em uma cena com o Quarteto Fantástico, na qual o menino pergunta se o pai era um super-herói.

A sequência sugere que Steve construiu uma família após decidir permanecer no passado, ao final de Vingadores: Ultimato, possivelmente se tornando pai de James Rogers, personagem associado à nova geração de heróis nas histórias da Marvel.

Possível filho do Capitão América - Foto: Reprodução I Marvel

Nos quadrinhos, entretanto, James é apresentado como filho de Steve Rogers e Natasha Romanoff em uma realidade alternativa. Caso a identidade seja confirmada no filme, a adaptação poderá alterar sua origem, estabelecendo Peggy Carter como mãe do personagem.

A possibilidade também levanta questionamentos sobre as consequências das viagens temporais realizadas pelos Vingadores e sobre a participação de Steve Rogers nos próximos filmes da franquia.

Thor pode assumir versão poderosa dos quadrinhos

A prévia também apresenta uma sequência protagonizada por Thor, interpretado por Chris Hemsworth. Na cena, o deus do trovão aparece ajoelhado em uma floresta, enquanto relâmpagos começam a surgir ao seu redor.

O momento parece estar relacionado a uma oração dirigida a Odin, que já havia sido mencionada em informações divulgadas anteriormente sobre a produção. A sequência alimentou especulações sobre a possível introdução do chamado Rei Thor das Runas, ou Rune King Thor, uma das versões mais poderosas do personagem nos quadrinhos.

Nessa transformação, Thor adquire conhecimentos e habilidades associados à magia rúnica, alcançando um nível de poder superior ao de suas versões tradicionais. A hipótese é que essa evolução seja necessária para enfrentar o Doutor Destino, apresentado como uma ameaça de grandes proporções.

Rei Thor das Runas - Foto: Reprodução I Marvel

Steve Rogers pode voltar a liderar os heróis

O retorno de Chris Evans como Steve Rogers também desperta dúvidas sobre a posição do personagem na nova formação dos Vingadores. Ao final de Ultimato, Steve entregou o escudo do Capitão América a Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, que assumiu oficialmente o título.

No novo trailer, entretanto, Rogers aparece novamente envolvido na luta contra uma ameaça global. As imagens sugerem que o personagem poderá desempenhar um papel de liderança ao lado de Thor, utilizando tanto suas habilidades de supersoldado quanto o martelo Mjolnir, que já conseguiu empunhar anteriormente.

Capitão América liderando os heróis - Foto: Reprodução I Marvel

Ciclope assume protagonismo entre os X-Men

Outra novidade da prévia é a participação de Ciclope, interpretado por James Marsden, que retorna ao personagem conhecido pelos filmes dos X-Men. Em uma das cenas finais, Scott Summers aparece convocando sua equipe para enfrentar criaturas gigantes associadas à ameaça do Doutor Destino.

"Comigo, meus X-Men!", declara o personagem. A sequência destaca Ciclope como uma das principais lideranças dos mutantes, aproximando sua representação daquela encontrada nas histórias em quadrinhos.

Ciclope - Foto: Reprodução I Marvel

Nos filmes anteriores dos X-Men, Wolverine frequentemente assumia maior protagonismo, enquanto Ciclope dividia espaço com outros personagens. A nova produção, assim, pode oferecer a Scott Summers uma posição de maior destaque na condução da equipe.

A presença dos mutantes também reforça a dimensão do encontro de personagens que a Marvel prepara, reunindo diferentes grupos de heróis em uma mesma história e revivendo os X-Men em um filme inesquecível para a franquia, sendo o último que contará com Sir Patrick Stweart, falecido, no papel de Charles Xavier.

Doutor Destino pode estar ligado às viagens no tempo de Ultimato

A principal pista sobre a trama aparece em uma fala do Doutor Destino, personagem interpretado por Robert Downey Jr. Ao se dirigir aos Vingadores, o vilão afirma: "Todos vocês viveram vidas roubadas. E agora precisam devolvê-las".

A declaração sugere que sua motivação pode estar relacionada às consequências das ações dos heróis em Vingadores: Ultimato. No filme de 2019, a equipe realizou viagens ao passado para recuperar as Joias do Infinito e reverter os efeitos do estalo de Thanos, responsável pelo desaparecimento de metade dos seres vivos do universo.

Doutor Destino - Foto: Reprodução I Marvel

A operação envolveu interferências em diferentes momentos da história, abrindo espaço para possíveis consequências no multiverso. O próprio Steve Rogers também menciona, na nova prévia, que os Vingadores tomaram decisões sem compreender completamente os efeitos que elas poderiam provocar.

As falas levantam a hipótese de que o Doutor Destino tenha sido afetado por essas alterações e esteja buscando responsabilizar os heróis pelo que aconteceu.

Quando estreia Vingadores: Doutor Destino?

Vingadores: Doutor Destino tem estreia anunciada para 17 de dezembro de 2026. A produção marcará o retorno de Robert Downey Jr. ao universo cinematográfico da Marvel, desta vez como Doutor Destino, após interpretar Tony Stark, o Homem de Ferro, durante mais de uma década.

O filme também prepara o caminho para Vingadores: Guerras Secretas (Avengers: Secret Wars), que dará continuidade à história envolvendo o multiverso e os diferentes grupos de super-heróis.

Com o possível retorno de Steve Rogers, a participação dos X-Men e do Quarteto Fantástico e as novas pistas sobre o Doutor Destino, a prévia amplia as expectativas para um dos maiores encontros de personagens já apresentados pela franquia.