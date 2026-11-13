O retorno de Robert Downey Jr. ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU) provocou uma série de teorias entre os fãs, principalmente pela escolha do ator para interpretar Doutor Destino depois de ter marcado a franquia como Tony Stark, o Homem de Ferro.

Agora, Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, esclareceu uma das principais dúvidas sobre o próximo filme dos Vingadores: o vilão não é uma variante do antigo herói.

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A confirmação foi dada em entrevista à revista Empire, na qual o executivo explicou que o personagem será Victor Von Doom, como nos quadrinhos. A declaração encerra parte das especulações sobre uma possível conexão entre as duas identidades, embora ainda exista uma questão importante a ser respondida: por que o novo antagonista tem o mesmo rosto de Tony Stark?

Enquanto isso, Robert Downey Jr. também falou sobre a experiência de assumir um papel completamente diferente na franquia. O ator revelou que precisou mudar sua perspectiva para interpretar a nova ameaça dos heróis e demonstrou entusiasmo com a oportunidade de viver o vilão.

Kevin Feige confirma identidade de Doutor Destino

Desde o anúncio do retorno de Robert Downey Jr., uma das teorias mais populares entre os fãs era a possibilidade de Doutor Destino ser uma versão alternativa de Tony Stark. A semelhança física entre os personagens alimentou especulações sobre o uso do multiverso para trazer o antigo protagonista de volta à franquia.

Em entrevista à Empire, Kevin Feige descartou essa possibilidade e confirmou que o personagem é Victor Von Doom. O executivo também comentou as comparações feitas pelos fãs com outras situações envolvendo variantes no MCU.

"Steve Rogers é uma variante de Johnny Storm? As pessoas se perguntavam: 'Será que Doom é apenas uma variante de outro personagem? Será que isso é só um atalho para trazer outro personagem de volta?' A resposta é não. Ele é Victor Von Doom", disse.

Apesar da confirmação, a Marvel ainda mantém em aberto a explicação para a aparência do vilão. Os diretores Joe Russo e Anthony Russo, que retornam ao comando de um filme do MCU pela primeira vez desde Vingadores: Ultimato (2019), já anteciparam que a produção vai abordar a questão.

Segundo os cineastas, o motivo de Doutor Destino ter o rosto de Tony Stark será explicado na história e "tudo vai fazer sentido".

Robert Downey Jr. revela experiência como vilão

Longe da personalidade irreverente de Tony Stark, Robert Downey Jr. precisou adotar uma nova mentalidade para interpretar o antagonista. Em entrevista à Empire, o ator contou que percebeu a dimensão de sua mudança de posição dentro da franquia alguns dias depois do início das filmagens.

"Lembra do Michael Douglas no final de Um Dia de Fúria? Ele diz: 'Eu sou o vilão?' Eu tive essa percepção alguns dias depois do início das filmagens porque todos os heróis estão lá, e eu sou o problema. E então eu me entreguei ao papel, e foi simplesmente um momento glorioso", explicou o ator sobre a oportunidade de ser a nova ameaça dos Vingadores.

Downey Jr. também demonstrou interesse em explorar o lado mais extremo do personagem, indicando que a ameaça representada por Victor Von Doom pode ultrapassar as expectativas do público.

"Eu gosto de um pouco de terra arrasada. Seja lá o que você ache que ele esteja planejando, eu multiplicaria por dez, e você provavelmente chegaria mais perto da realidade", completou.

Quando estreia Vingadores: Doutor Destino?

Com direção de Joe e Anthony Russo, Vingadores: Doutor Destino marca uma nova etapa do MCU e coloca Victor Von Doom no centro de uma ameaça que promete reunir diversos personagens da franquia.

O longa tem estreia prevista para 17 de dezembro nos cinemas e deve apresentar mais detalhes sobre a identidade do vilão e sua ligação visual com Tony Stark.

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