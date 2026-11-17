O próximo filme dos Vingadores pode apresentar uma história mais sombria do que as produções anteriores da franquia. Os rumores apontam que Vingadores: Doomsday terá massacre de super-heróis, poucos momentos de humor e um Doutor Destino que fará 'você se sentir amedrontado'.

As informações teriam surgido após sessões-teste do filme e começaram a circular nas redes sociais. Segundo os rumores, a produção mostraria uma carnificina entre os heróis, o que teria deixado a Disney preocupada com a reação do público.

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Em entrevista à revista Empire, o diretor Joe Russo falou sobre as motivações de Victor Von Doom e deu pistas sobre a abordagem do personagem no longa. "Ele é um personagem muito poderoso, com uma magia muito sombria, e não hesita em vender a própria alma para conseguir o que quer. Vale a pena temê-lo", afirmou.

O cineasta também revelou que o vilão carrega um trauma relacionado à perda de um filho. "Quando as pessoas assistirem ao filme, dirão que é um filme muito assustador. É assustador porque ele é profundamente traumatizado", declarou.

O codiretor Anthony Russo também destacou as diferenças entre o Doutor Destino e Thanos, vilão dos Vingadores. "Doom é muito mais egocêntrico do que Thanos. Thanos acreditava que estava servindo a um bem maior", afirmou.

Além disso, a possibilidade ganha força quando considerada a história de Vingadores: Guerras Secretas, sequência prevista para dar continuidade aos acontecimentos do próximo filme.



A proposta representa uma mudança na forma como o vilão será apresentado no cinema. Após aparições anteriores em Quarteto Fantástico, o personagem terá papel central no próximo grande confronto do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).