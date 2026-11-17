O cinema brasileiro vai transformar o envelhecimento, a ancestralidade e a memória em temas de debate em Salvador. Entre os dias 23 e 26 de novembro, a capital baiana recebe a 16ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, com sessões gratuitas de filmes de diferentes regiões do país, incluindo produções baianas.

A programação acontece no Cineteatro 2 de Julho, na Federação, e reúne curtas, longas-metragens, animações e debates. Com o tema “O tempo que nos habita: narrativas do envelhecer, da ancestralidade e a construção do futuro”, o evento propõe reflexões sobre etarismo, autonomia, dignidade, desejo na velhice e relações entre gerações.

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Entre os destaques estão o curta Travessia, da cineasta baiana Safira Moreira, a animação O Canto da Lua, criada coletivamente pelo povo indígena Tupinambá de Olivença, e uma sessão especial de Feito Pipa, longa brasileiro premiado internacionalmente e indicado para representar o país na disputa por uma vaga no Oscar 2027.

Cinema baiano ganha espaço na programação

A produção audiovisual da Bahia estará representada em diferentes momentos. Um dos destaques é Travessia (2017), curta dirigido por Safira Moreira, que propõe um resgate poético da representação negra a partir de fotografias antigas.

Outro título é O Canto da Lua (2025), animação criada coletivamente pelo povo indígena Tupinambá de Olivença, na zona rural de Ilhéus. A obra apresenta uma narrativa sobre a sabedoria dos anciãos e a reconexão de uma comunidade com suas tradições.

O filme integra a sessão infantil marcada para terça-feira, 24, às 10h, que também contará com Esperança (2026), MC Juju - EP da série Irmão do Jorel e Napo (2021). Após as exibições, haverá debate com Camila Ribeiro e Sofia Federico.

Longa brasileiro indicado ao Oscar terá sessão especial

Outro destaque em Salvador será a exibição de Feito Pipa, dirigido por Allan Deberton. O longa será apresentado gratuitamente no dia 24 de novembro, às 19h, no Cineteatro 2 de Julho.

A produção, que não integra a programação oficial da 16ª Mostra, terá sessões especiais em algumas capitais brasileiras. O filme conquistou o Urso de Cristal no Festival de Berlim e foi o grande vencedor do Festival de Gramado.

Também foi indicado para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027.

Elisa Lucinda será homenageada

A atriz, poeta, escritora e cantora Elisa Lucinda é a homenageada desta edição. Nascida em 1958, em Cariacica, no Espírito Santo, a artista construiu uma trajetória marcada pela valorização da cultura brasileira e pela luta antirracista.

Com mais de 35 anos de carreira no cinema e cerca de 20 produções no currículo, Elisa integra uma geração de atrizes negras que ajudou a ampliar a presença e o reconhecimento de artistas negros na dramaturgia brasileira.

Filmes abordam memória, ancestralidade e dignidade

Realizada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), a iniciativa chega à sua 16ª edição com atividades em 15 capitais brasileiras.

Cada cidade recebe 12 títulos destinados a diferentes públicos, reunindo curtas e longas-metragens, ficções, animações e cinebiografias. A curadoria é assinada pelas pesquisadoras e realizadoras Beatriz Furtado e Janaina de Paula.

Em Salvador, a abertura acontece na segunda-feira, 23, às 18h, com o documentário Nossa mãe era atriz (2023). A obra recupera a trajetória de Maria José Novais Oliveira, mulher negra e moradora da periferia de Contagem (MG), que iniciou sua carreira como atriz de cinema aos 60 anos e construiu uma trajetória premiada no Brasil e no exterior.

Na terça-feira, 24, às 15h, será exibido João Cândido: Um herói sem máscara, de David Obadia e Dom Filó. O documentário resgata a história de João Cândido Felisberto, conhecido como Almirante Negro e líder da Revolta da Chibata, em 1910.

Já na quarta-feira, 25, às 10h, a sessão reúne A velhice ilumina o vento (2022), Quilombo dos Teixeiras (2025), Recôncavo (2019) e Travessia (2017). O encontro terá debate com Cledineia Carvalho Santos e Iris de Oliveira.

Às 15h, será exibido Pacarrete (2019), seguido de conversa com Alan Miranda e Felícia de Castro.

O encerramento acontece na quinta-feira, 26, às 15h, com O Último Azul (2025), de Gabriel Mascaro. Vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim em 2025, o longa de ficção científica acompanha Tereza, uma mulher de 77 anos que busca linhas de fuga pelos rios amazônicos. O elenco conta com Rodrigo Santoro e Denise Weinberg. Após a sessão, haverá debate com Daiana Pereira e Sol Moraes.

Sessões terão recursos gratuitos de acessibilidade

Todas as exibições contarão com recursos voltados a pessoas com deficiência visual e auditiva.

Os filmes terão tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE). Também haverá audiodescrição sincronizada pelo áudio dos filmes, disponibilizada gratuitamente por meio do aplicativo brasileiro Ping Play, com apoio da ETC Filmes.

16ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos