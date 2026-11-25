A semana começa com uma nova opção para quem gosta de suspense policial, mistérios e investigações fora do convencional. Para quem procura uma história envolvente para acompanhar entre os compromissos da rotina, a Netflix acaba de adicionar uma produção italiana que combina crimes misteriosos, humor e o universo da arte.

Atualmente na oitava posição entre as produções mais assistidas da plataforma, a série tem oito episódios e promete prender a atenção de quem gosta de desvendar enigmas.

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A novidade é Chiaroscuro, produção protagonizada por Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi que acompanha um especialista em obras de arte convocado para ajudar a polícia de Roma a investigar assassinatos encenados como pinturas famosas.

Com uma mistura de investigação criminal e comédia, a produção é uma das apostas da Netflix para o fim de 2026. A primeira temporada já está disponível na íntegra, com episódios de aproximadamente 47 minutos.



Nova série da Netflix mistura arte e investigação criminal

A história acompanha Cosmo Speranza (Pierpaolo Spollon), um especialista em arte conhecido pela capacidade de identificar falsificações. Mesmo sem possuir formação acadêmica reconhecida pelo mercado, ele consegue distinguir obras verdadeiras de cópias por meio de detalhes que passam despercebidos até pelos profissionais mais experientes.

Sua habilidade chama a atenção da polícia quando o diretor da Galeria Nacional de Roma é encontrado morto em uma exposição. A cena reproduz a composição de uma pintura de Artemisia Gentileschi, levantando suspeitas de que o assassinato tenha sido cuidadosamente planejado.

Cosmo passa a trabalhar com o Esquadrão Móvel de Roma e o inspetor Angelo Tiberi (Andrea Lattanzi). O que inicialmente parece uma investigação isolada ganha proporções maiores quando outras mortes começam a apresentar características semelhantes.

A situação se torna ainda mais pessoal quando uma pintura da casa onde Cosmo cresceu aparece em uma das cenas de crime. A descoberta revela uma conexão entre os assassinatos e o passado de sua família.

Mistério envolve passado do protagonista e falsificações

A investigação também leva Cosmo a revisitar a história de seu pai, Rufo Speranza (Alessandro Preziosi), um professor de arte que trabalhava secretamente como falsificador de obras famosas.

Considerada suicídio, a morte de Rufo passa a ser questionada conforme surgem indícios de que ele pode ter sido assassinado. A possibilidade de existir um criminoso perseguindo pessoas ligadas ao antigo esquema de falsificações transforma o caso em uma busca por respostas que envolve diretamente o protagonista.

A meia-irmã de Cosmo, Leda (Matilde Gioli), também participa dessa trajetória. Advogada, ela ajuda a ampliar os conflitos familiares que atravessam a investigação.

Outro destaque é a relação entre os dois protagonistas. Enquanto Cosmo utiliza seu conhecimento artístico e métodos pouco convencionais para interpretar as pistas, Angelo segue uma abordagem mais tradicional, baseada na experiência policial.

O contraste entre as personalidades cria situações de humor e aproxima gradualmente os personagens. A trama também desenvolve outros relacionamentos, incluindo os sentimentos de Angelo por Eleonora (Romana Maggiora Vergano), médica-legista ligada ao passado do inspetor, e a presença de Mia (Aurora Giovinazzo) e Beatrice Keller (Paz Vega).

Produção aposta em humor e cenários de Roma

Apesar dos assassinatos e das conspirações, Chiaroscuro não segue o caminho dos suspenses policiais mais sombrios. A série alterna casos investigativos com situações cômicas e conflitos pessoais, mantendo uma atmosfera relativamente leve ao longo dos episódios.

Outro recurso utilizado pela produção é a divisão entre crimes individuais e um mistério maior que atravessa toda a temporada. Cada investigação permite que Cosmo demonstre suas habilidades, enquanto novas pistas aproximam a dupla da verdade sobre a morte de Rufo.

A identidade visual também merece atenção. Roma não funciona apenas como pano de fundo: galerias, construções históricas, ruas e ateliês ajudam a construir o universo artístico que movimenta a narrativa. A série ainda utiliza referências a artistas e pinturas conhecidas, conectando o funcionamento do mercado de arte às falsificações e aos assassinatos investigados.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem busca uma produção envolvente que acaba de chegar à Netflix e combina investigação criminal, humor e drama familiar.

Com oito episódios de aproximadamente 47 minutos, Chiaroscuro é uma alternativa para quem gosta de histórias policiais sem precisar acompanhar uma trama excessivamente sombria.

A identidade do assassino pode se tornar mais previsível perto dos episódios finais, mas a dinâmica entre Cosmo e Angelo ajuda a manter o interesse até o encerramento.

A produção também pode agradar a quem gosta de séries como O Mentalista, pela presença de um protagonista com habilidades incomuns que passa a colaborar com a polícia.

A primeira temporada completa de Chiaroscuro está disponível na Netflix.