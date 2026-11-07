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Nova série da Netflix com 100% de aprovação pode ser vista em 5 horas

Com apenas oito episódios, produção tem uma história que já conquistou a crítica e entrou no TOP 10

Beatriz Santos
Por
Série possui duração de pouco mais de 5 horas
Série possui duração de pouco mais de 5 horas - Foto: Divulgação

O sábado chegou e, com ele, a oportunidade perfeita para encontrar uma boa série e aproveitar algumas horas de descanso. Para quem gosta de histórias que surpreendem, provocam tensão e apresentam acontecimentos completamente inesperados, a Netflix acaba de adicionar uma produção que merece atenção. A novidade já aparece entre os títulos mais assistidos da plataforma e promete conquistar ainda mais espectadores.

Lançada em 2026, a minissérie sul-coreana Um Trabalho do Inferno é uma das grandes apostas do streaming neste ano. Com 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e 79% de aprovação do público, a produção atualmente ocupa a quinta posição no TOP 10 de séries mais assistidas da Netflix, mostrando que já despertou a curiosidade dos assinantes.

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E não é preciso reservar vários dias para acompanhar a história. Com apenas oito episódios e duração total de 303 minutos, o equivalente a pouco mais de cinco horas, a produção é uma escolha interessante para quem procura uma maratona rápida.

É o tipo de novidade que permite começar depois do almoço e chegar ao fim da história antes mesmo de perceber o tempo passar.

Uma proposta de emprego que esconde um pesadelo

Em Um Trabalho do Inferno, acompanhamos Byeon Hyeok-jun (Lee Jae-wook), um jovem de 30 anos que enfrenta uma situação financeira desesperadora depois de perder até as economias da mãe em um golpe de investimento online.

Afundado em dívidas e sem perspectivas de conseguir dinheiro rapidamente, ele encontra uma oportunidade aparentemente impossível de recusar.

A proposta vem da Spider, uma misteriosa agência de empregos temporários que oferece pagamentos até 50 vezes maiores que o valor habitual para determinadas funções. O contrato, porém, esconde uma condição assustadora: cada trabalho possui regras específicas, e desobedecer às instruções pode ter consequências fatais.

Entre os serviços estão atividades aparentemente comuns, como trabalhar em uma loja de conveniência, realizar entregas e atuar em outros ambientes inesperados.

Terror, humor e situações cada vez mais absurdas

O que inicialmente parece uma oportunidade perfeita começa a se transformar em um pesadelo quando Hyeok-jun percebe que os ambientes de trabalho escondem ameaças sobrenaturais.

Sob o comando do enigmático Mr. S (Lee Hee-joon), a agência coloca o protagonista diante de missões cada vez mais bizarras, nas quais seguir as instruções pode ser a única maneira de sobreviver.

Enquanto isso, a investigadora Yeon Ju (Go Min-si) tenta descobrir os segredos por trás da organização. Ji-yun (Kim Min-ha), irmã de Hyeok-jun, também começa a investigar o que está acontecendo com ele. As duas acabam se aproximando do universo misterioso da Spider e precisam entender o que realmente está por trás das propostas milionárias.

A cada episódio, a série apresenta um novo emprego, com regras diferentes e criaturas que transformam tarefas cotidianas em experiências aterrorizantes. Uma loja de conveniência, uma rota de entrega de leite e até um cinema passam a funcionar como cenários de situações imprevisíveis.

Uma série de terror que também fala sobre dinheiro

Um dos aspectos mais interessantes da produção está na maneira como o sobrenatural se conecta a uma questão bastante familiar: a necessidade de trabalhar para sobreviver. Hyeok-jun não aceita as propostas porque procura aventura ou deseja enfrentar monstros, mas porque precisa desesperadamente de dinheiro.

A Spider explora justamente essa vulnerabilidade. Os salários extremamente altos tornam difícil recusar os contratos, mesmo quando as condições parecem perigosas demais.

Assim, a história transforma a precarização do trabalho em uma espécie de pesadelo, no qual os funcionários precisam escolher entre a própria segurança e a possibilidade de resolver seus problemas financeiros.

A mistura de terror, fantasia e humor ácido também ajuda a diferenciar a produção. Em vez de apostar exclusivamente em sustos, a narrativa apresenta situações absurdas nas quais os personagens precisam tratar acontecimentos sobrenaturais como parte de uma rotina profissional.

Vale a pena?

Sim! Para quem gosta de tramas de suspense, mistério e terror, Um Trabalho do Inferno é uma opção interessante para incluir na lista de próximas maratonas. A produção combina diferentes situações sobrenaturais, personagens carismáticos e uma premissa que consegue transformar atividades comuns em verdadeiros desafios de sobrevivência.

Apesar de apresentar algumas limitações nos efeitos visuais e no desenvolvimento de determinados personagens, a série encontra força na atuação de Lee Jae-wook e na dinâmica entre os irmãos Hyeok-jun e Ji-yun. A estrutura de episódios independentes também ajuda a manter a curiosidade sobre quais situações absurdas aparecerão a seguir.

Com oito episódios e pouco mais de cinco horas de duração, a minissérie é uma alternativa para quem procura uma história curta, diferente e cheia de acontecimentos inesperados. E, com a aprovação da crítica e a presença no Top 10 da Netflix, já tem motivos suficientes para despertar a atenção dos fãs do gênero.

Veja o trailer!

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