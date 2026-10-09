Nova série da Netflix tem 6 episódios e mistério para sexta (09/10)

A sexta-feira, 9, chegou e, com o início do fim de semana se aproximando, cresce também a procura por uma produção capaz de prender a atenção depois de uma semana corrida.

Recém-chegada ao catálogo da Netflix, Profundezas é uma opção para quem busca terror e suspense em uma história de sobrevivência que coloca uma misteriosa criatura marinha no centro de uma comunidade isolada.

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Lançada na última quinta-feira, 8, a série de 2026 é uma das grandes apostas da plataforma para o fim do ano e aposta no medo do desconhecido para construir sua narrativa. Com uma história curta e envolvente, a produção acompanha um pescador que precisa proteger a família enquanto tenta descobrir o que está escondido sob as águas.

Uma criatura surge no mar

A trama acompanha Calvin Penney, interpretado por Josh Hartnett, um pescador obstinado de Terra Nova que tenta preservar sua profissão e manter seus entes queridos em segurança.

A rotina da comunidade muda quando uma misteriosa criatura marinha começa a causar estragos na região. Sem saber exatamente o que está enfrentando, Calvin percebe que a ameaça pode colocar sua família e todos ao seu redor em perigo.

Para entender o que está acontecendo, ele se une à pesquisadora marinha Fonda, vivida por Mackenzie Davis. Juntos, os dois começam a investigar a criatura que permanece escondida sob as ondas.

O filho de Calvin, Wade, interpretado por Charlie Heaton, também acaba envolvido na situação enquanto acontecimentos cada vez mais estranhos começam a cercar a família.

Netflix esconde o monstro

Um dos principais elementos de Profundezas está justamente naquilo que a produção ainda não revela.

A criatura marinha não é mostrada claramente nas prévias e imagens promocionais, fazendo com que o desconhecido se torne parte fundamental da atmosfera de terror. Em seu lugar, os materiais de divulgação apresentam um iceberg misterioso, comportamentos estranhos e sinais de que algo gigantesco está escondido no oceano.

A escolha aproxima a série do horror cósmico e de histórias clássicas sobre ameaças vindas do mar. Em vez de apresentar imediatamente o monstro, a narrativa trabalha com a possibilidade de existir algo enorme e desconhecido sob a superfície.

Essa estratégia também cria expectativa em torno da criatura e transforma sua ausência em uma das principais fontes de tensão.

Uma história de sobrevivência em Terra Nova

A série se passa em uma comunidade remota de Newfoundland, região que também tem importância para a construção da narrativa.

Jesse McKeown, criador e showrunner da produção, é natural de Terra Nova e quis transformar as características da região em parte da história. O isolamento, o mar e a proximidade entre os moradores ajudam a criar o ambiente necessário para a trama.

Portos, embarcações pesqueiras, paredões rochosos, icebergs e o oceano aparecem com frequência nas imagens da produção.

O cenário não funciona apenas como pano de fundo. A paisagem isolada aumenta a sensação de vulnerabilidade dos personagens diante de uma ameaça que surge justamente de um ambiente que faz parte da vida daquela comunidade.

Série foi filmada no oceano

As gravações também aproveitaram locações reais de Terra Nova, no Canadá. Charlie Heaton contou ao Tudum que trabalhou diretamente no oceano durante as filmagens, incluindo cenas envolvendo barcos e caiaque. A experiência, segundo o ator, foi diferente até mesmo de trabalhos anteriores realizados em locações práticas.

A presença do mar nas gravações ajuda a reforçar a proposta da série e dá maior peso às cenas em que os personagens precisam enfrentar a ameaça em seu próprio ambiente.

O uso de uma criatura completamente fictícia também representa um desafio técnico. Diferentemente de histórias que utilizam animais reais, uma ameaça marinha criada para a ficção exige efeitos capazes de convencer o espectador principalmente em cenas envolvendo água e ambientes subaquáticos.

Quem está no elenco?

Josh Hartnett lidera o elenco como Calvin Penney e também atua como produtor executivo. Ao lado dele estão Mackenzie Davis, como Fonda Howander, e Charlie Heaton, como Wade Penney.

O elenco ainda conta com Willow Kean como Ruth Penney, Ruby Stokes como Mary Penney, Rohan Campbell como Jay Penney, Kaleb Horn como Noah, além de Natasha Henstridge e Mary Walsh.

Hartnett interpreta um personagem marcado por perdas, mas profundamente ligado à família e à comunidade onde vive.

Já Wade, vivido por Heaton, começa a apresentar sintomas estranhos enquanto a ameaça no mar cresce. Fonda, por sua vez, é a pesquisadora marinha que se junta a Calvin para tentar entender a criatura.

A dinâmica entre Calvin e Fonda também ocupa um papel importante na investigação. A dupla precisa reunir informações e compreender o comportamento da ameaça antes que ela cause consequências ainda maiores.

Quem criou a série?

Jesse McKeown é o criador e showrunner de Profundezas. O roteirista já trabalhou em produções como The Umbrella Academy e 19-2. Karen Walton, Perry Chafe e Natty Zavitz também assinam roteiros da produção.

A direção é dividida entre Jamie Childs, Helen Shaver e Stephen Dunn. Josh Hartnett também integra a equipe de produtores executivos, ao lado de McKeown, Childs, Jessica Rhoades, Chris Hatcher, Louise Sutton e Sharon Hall.

Vale a pena?

Sim. Profundezas é uma boa escolha para quem gosta de tramas de suspense, terror e muito mistério, principalmente para quem procura uma produção recente com uma ameaça diferente do que costuma aparecer nas séries do gênero.

A combinação entre uma comunidade isolada, uma criatura escondida no oceano e personagens tentando descobrir o que está acontecendo cria uma história de sobrevivência que funciona bem para uma maratona envolvente.

O mistério em torno do monstro também é um dos principais atrativos: quanto menos se sabe sobre aquilo que está debaixo das águas, maior fica a curiosidade para descobrir o que realmente ameaça a comunidade.

Para quem quer aproveitar a sexta-feira com uma história de terror que mistura investigação, família e medo do desconhecido, a nova produção da Netflix é uma opção que merece atenção.

Veja o trailer!