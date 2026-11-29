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O domingo, 29, pode ser uma boa oportunidade para conhecer uma das novas apostas internacionais da Netflix. Para quem gosta de dramas médicos, mas procura uma história que vá além dos atendimentos de emergência e dos procedimentos hospitalares, o catálogo acaba de receber uma produção norueguesa que combina tensão profissional, dilemas pessoais e relações construídas em meio ao caos.

Lançada mundialmente na última quinta-feira, 26, Pronto-Socorro chega à plataforma com sete episódios e acompanha os desafios de uma equipe médica em um hospital de Oslo.

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A produção é uma das apostas do streaming para o fim de 2026 e coloca no centro da narrativa uma cirurgiã talentosa que precisa reconstruir sua carreira em um ambiente completamente diferente daquele ao qual estava acostumada.

Uma cirurgiã precisa recomeçar em hospital de Oslo

A história acompanha Sofia Karimi (Sara Khorami), uma cirurgiã habilidosa, mas conhecida pela dificuldade em lidar com colegas e superiores. Depois de um conflito com a administração de seu antigo hospital, ela acaba suspensa e enfrenta dificuldades para conseguir uma nova oportunidade profissional.

A situação muda quando Stig (Jan Gunnar Røise), um antigo colega, decide contratá-la para trabalhar em uma unidade de emergência de Oslo. O local enfrenta longas filas de espera, falta de funcionários e pressão política, tornando a rotina dos profissionais ainda mais desgastante.

Longe de encontrar um ambiente tranquilo para recomeçar, Sofia precisa lidar com plantões intensos e aprender a trabalhar em equipe. Aos poucos, a convivência com os novos colegas também apresenta uma possibilidade inesperada: encontrar acolhimento em um grupo que enfrenta dificuldades semelhantes.

Drama médico aposta nas relações entre os profissionais

Diferentemente de produções que concentram boa parte da narrativa em diagnósticos e procedimentos médicos, a série dedica atenção especial aos conflitos pessoais e profissionais de quem trabalha no hospital.

Entre os personagens está Anders (Thorbjørn Harr), um médico dedicado que tenta conciliar as responsabilidades da profissão com o desgaste emocional provocado pela rotina. A equipe também reúne médicos experientes e jovens estagiários que precisam aprender a lidar com situações de grande pressão.

A falta de profissionais, os conflitos internos e as dificuldades administrativas ajudam a construir o cenário da produção. Além das emergências, os episódios exploram dilemas éticos, relacionamentos e os efeitos que o trabalho hospitalar provoca na vida de cada integrante da equipe.

A proposta é acompanhar não apenas os pacientes que chegam à unidade, mas também as pessoas responsáveis por atendê-los.

Elenco e produção da nova série da Netflix

Sara Khorami protagoniza a produção como Sofia Karimi, enquanto Thorbjørn Harr interpreta Anders. O elenco também conta com Jan Gunnar Røise, Silje Storstein, Alfred Ekker Strande, Oddgeir Thune e Nader Khademi.

A criação e o roteiro são assinados por Harald Rosenløw-Eeg e Jan Trygve Røyneland. Já a direção fica por conta de Stian Kristiansen e Liv Karin Dahlstrøm, com produção da Klynge.

Conhecida internacionalmente como Always on Call e originalmente intitulada Legevakta, a produção utiliza instalações reais de um antigo pronto-socorro da capital norueguesa como parte de suas locações.

A primeira temporada conta com sete capítulos, cada um com aproximadamente 35 minutos, formando uma opção de duração enxuta para quem deseja conhecer uma nova história sem precisar acompanhar dezenas de episódios.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem procura uma produção envolvente que acabou de chegar ao catálogo e gosta de dramas ambientados em hospitais.

Com uma proposta que lembra séries médicas conhecidas, mas privilegia os relacionamentos entre os profissionais e os desafios da rotina de trabalho, a produção norueguesa apresenta uma perspectiva diferente do gênero.

É importante considerar, porém, que a narrativa não coloca os procedimentos médicos no centro de todos os acontecimentos. O desenvolvimento dos personagens e seus conflitos pessoais ocupam boa parte da história, que encontra seu ritmo gradualmente.

Com apenas sete episódios, é uma alternativa para quem deseja conhecer uma das apostas internacionais da Netflix para o fim de 2026.