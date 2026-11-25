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Uma série de espionagem da Netflix ultrapassou a marca de 50 milhões de horas assistidas em apenas duas semanas e se tornou um dos principais destaques do catálogo mundial da plataforma.

Estrelada por Keira Knightley, Black Doves acumula 54,3 milhões de horas vistas desde a estreia de sua segunda temporada, em 5 de novembro.

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O desempenho colocou a produção na terceira posição do ranking mundial de séries mais assistidas do streaming, segundo dados do FlixPatrol. A trama também aparece no TOP 10 de 55 países e ocupa a liderança em quatro mercados: Reino Unido, Dinamarca, Noruega e Holanda.

O resultado chama atenção especialmente pelo intervalo de quase dois anos entre as temporadas. Mesmo após a espera por novos episódios, a produção conseguiu recuperar o interesse do público e ampliar sua presença internacional.



Black Doves está entre as séries mais vistas da Netflix

Além do desempenho mundial, Black Doves mantém uma trajetória consistente nos Estados Unidos. A série soma 51 dias de presença no TOP 10 nacional da Netflix, considerando todas as suas passagens pelo ranking.

Atualmente, apenas duas produções que aparecem na lista americana acumulam mais dias entre as favoritas dos assinantes: Ninguém Quer Isso, com 107 dias, e Bake Off Reino Unido: Mão na Massa, com 103 dias.

Os números reforçam o alcance da produção britânica, que combina espionagem, conspirações políticas e conflitos familiares em uma narrativa protagonizada por Keira Knightley.

Na história, a atriz interpreta Helen Webb, uma mulher que esconde uma identidade secreta por trás da rotina de esposa de um político britânico. Aproveitando sua posição privilegiada, ela coleta informações confidenciais e as repassa para uma organização clandestina.

A situação coloca a protagonista em meio a uma rede de segredos, traições e operações perigosas. Ao mesmo tempo, Helen precisa conciliar as exigências da profissão com a vida familiar, criando um conflito entre suas diferentes identidades.

Série de espionagem pode ganhar terceira temporada?

O desempenho da segunda temporada aumenta as expectativas em torno da continuidade de Black Doves. Apesar da audiência expressiva, a Netflix ainda não anunciou oficialmente a renovação para um terceiro ano.

O encerramento dos novos episódios, porém, deixa possibilidades para o desenvolvimento da história. A relação entre Helen e o marido, Wallace Webb (Andrew Buchan), ganha novos contornos diante das revelações que ameaçam a estabilidade familiar.

A produção também integra uma disputa por espaço entre séries de espionagem disponíveis nos serviços de streaming. Títulos como Slow Horses e Jack Ryan (2018-2023) mostram a força do gênero entre as plataformas, que apostam em narrativas de operações secretas, disputas políticas e personagens com vidas duplas.

Com mais de 50 milhões de horas assistidas em duas semanas, Black Doves demonstra que continua despertando o interesse dos assinantes. A repercussão internacional da segunda temporada fortalece o espaço da série no catálogo da Netflix, enquanto o público aguarda uma decisão sobre o futuro da história.

Veja o trailer da segunda temporada de Black Doves!