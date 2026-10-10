Novo filme de investigação da Netflix para salvar seu sábado (10/10)

O sábado, 10, chegou e, com mais tempo livre na rotina, aumenta a vontade de encontrar um filme capaz de prender a atenção do começo ao fim. Para quem procura uma produção de ação e suspense com investigação, mistério e um grande elenco, a Netflix acaba de lançar Sobrevivência, longa dirigido e estrelado por Ben Affleck que transforma o sequestro de uma criança em uma corrida desesperada contra o tempo.

Na trama, um candidato à prefeitura de Los Angeles e sua esposa precisam conseguir o dinheiro exigido pelo resgate do filho.

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O problema é que os recursos do casal foram destinados à campanha eleitoral, obrigando os dois a tomar decisões cada vez mais arriscadas enquanto tentam preservar a própria imagem e descobrir até onde estão dispostos a ir para proteger a família.

Um sequestro que muda tudo

Mark Kimball, interpretado por Ben Affleck, está no meio de uma campanha para se tornar prefeito de Los Angeles quando recebe uma ameaça que muda completamente sua rotina.

Ao lado da esposa, Abigail, vivida por Kerry Washington, ele precisa encontrar uma maneira de levantar o dinheiro do resgate e trazer o filho de volta em segurança.

A situação, porém, vai muito além de uma negociação. Enquanto o casal corre contra o tempo, escolhas feitas para proteger a família começam a expor segredos e colocar em risco tudo o que os dois construíram.

A crise também atinge a imagem pública de Mark. Como candidato a um cargo político, ele precisa lidar simultaneamente com a ameaça contra sua família e com a necessidade de preservar a reputação construída durante a campanha.

Quando a vida pública entra em conflito com a privada

O suspense utiliza o sequestro para explorar a distância entre a imagem que os personagens apresentam ao mundo e aquilo que escondem em sua vida particular. A situação extrema coloca em xeque as convicções do casal e faz com que decisões que antes pareciam impensáveis se tornem possibilidades concretas.

O filme também investiga os efeitos de uma crise sobre um relacionamento. Confiança, identidade e as diferentes versões que uma pessoa pode construir de si mesma diante dos outros passam a fazer parte do conflito.

Com isso, a ameaça não representa apenas um perigo físico. O sequestro também ameaça o casamento, a carreira política de Mark e a estrutura familiar que os dois tentam preservar.

Um elenco de peso

Além de Ben Affleck e Kerry Washington, Sobrevivência reúne nomes conhecidos de Hollywood.

O elenco conta com:

Gillian Anderson

Steven Yeun

Adriana Paz

Luis Gerardo Méndez

Ray Fisher

Mark Kassen

Christopher Woodley

A presença de Kerry Washington ganha destaque na produção. Conhecida por trabalhos como Scandal, a atriz assume uma das posições centrais da história ao interpretar Abigail, mulher que precisa enfrentar ao lado do marido uma situação capaz de mudar completamente a vida da família.

Steven Yeun, Gillian Anderson, Adriana Paz, Luis Gerardo Méndez e Ray Fisher também integram o elenco do longa.

Filme quase não chegou às telas

A produção teve uma trajetória incomum antes de chegar à Netflix. Quando o projeto foi anunciado em 2024, Ben Affleck seria responsável apenas pela direção, enquanto Matt Damon interpretaria Mark. Jennifer Garner chegou a ser escolhida para viver Abigail, e Gillian Anderson e Steven Yeun já estavam ligados ao filme.

Pouco antes do início das filmagens, porém, Affleck decidiu cancelar o projeto. O diretor contou à Entertainment Weekly que tomou a decisão depois de descobrir que Spike Lee preparava Luta de Classes, outro thriller envolvendo o sequestro do filho de um homem rico.

Posteriormente, Affleck retomou o roteiro, mas Matt Damon já havia assumido A Odisseia, de Christopher Nolan. Com isso, o próprio Affleck passou a interpretar o protagonista.

A mudança também afetou a escalação de Jennifer Garner. Como os dois já haviam sido casados, a presença dela como esposa do personagem de Affleck poderia acrescentar uma camada externa desnecessária à história de um casamento em crise. Kerry Washington acabou assumindo o papel.

Ben Affleck volta à direção

Sobrevivência marca o retorno de Affleck à direção de longas-metragens depois de Air: A História por Trás do Logo, lançado em 2023. Além de dirigir e atuar, o cineasta também participa do roteiro. Connor McIntyre e Billy Ray completam a equipe responsável pelo texto.

O longa amplia ainda a parceria da Netflix com a Artists Equity, empresa fundada por Affleck e Matt Damon. A produtora também está ligada ao lançamento de Dinheiro Suspeito.

Ao longo da carreira, Affleck acumulou trabalhos como ator, roteirista, diretor e produtor. Entre os projetos de maior destaque está Argo, vencedor do Oscar de Melhor Filme.

Uma corrida contra o tempo

A premissa de Sobrevivência parte de uma pergunta simples: até onde alguém estaria disposto a ir para proteger a própria família?

Depois do sequestro, Mark e Abigail entram em uma rede de mentiras e precisam tomar decisões difíceis para conseguir o dinheiro exigido.

A cada novo passo, os dois correm o risco de revelar informações capazes de comprometer não apenas a campanha política, mas também o relacionamento e a vida que construíram juntos.

O suspense, portanto, não está apenas na busca pelo filho. O filme também acompanha a transformação dos personagens diante de uma situação extrema.

Vale a pena?

Sim. Sobrevivência é uma boa escolha para quem gosta de tramas de suspense, investigação e mistério, especialmente para quem procura um filme recente com ação e uma situação familiar capaz de gerar tensão do início ao fim.

O sequestro cria uma corrida contra o tempo, enquanto a posição política do protagonista acrescenta outra camada ao conflito. A presença de Ben Affleck, Kerry Washington, Gillian Anderson e Steven Yeun também torna a produção uma opção interessante para quem gosta de grandes elencos.

Para o sábado, o longa funciona como uma alternativa para quem quer acompanhar uma história de suspense sem abrir mão de ação, conflitos familiares e segredos que vão sendo revelados ao longo da trama.