Open Air segue com programação intensa e celebra 18 anos de Ó Paí, Ó
Confira a programação completa
Por Edvaldo Sales
O Open Air Brasil, apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, em parceria com o Grupo A TARDE, segue com a sua programação intensa nesta quarta-feira, 8, e na quinta, 9. Com a maior tela de cinema a céu aberto no mundo, o evento acontece no Centro de Convenções de Salvador até o próximo domingo, 12.
Nesta quarta, vai ter a exibição do filme ‘Uma Batalha Após a Outra’, novo lançamento de Paul Thomas Anderson (‘Sangue Negro’). Já na quinta, vai acontecer uma sessão especial de ‘Ó Paí, Ó’, para celebrar os 18 anos do filme.
A programação vai contar ainda com um show de Majur e com a presença especial dos atores Rejane Maia, Tânia Toko, Vinícius Nascimento e Lyu Arysson.
Ingressos e programação do Open Air Brasil
Os ingressos para o Open Air Brasil estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa do evento abaixo:
- Dia 30 de setembro (terça-feira): ‘3 Obás de Xangô’ + Show de Alice Caymmi
- Dia 1º de outubro (quarta-feira): ‘Malês’ (pré-estreia com presença do diretor e elenco) + Show de Rachel Reis
- Dia 2 de outubro (quinta-feira): ‘Pulp Fiction - Tempo de Violência’
- Dia 3 de outubro (sexta-feira): ‘Missão: Impossível – O Acerto Final’ + Show da banda Herbert & Richard
- Dia 4 de outubro (sábado): ‘Lilo & Stitch’ (live-action) + ‘F1 – O Filme’ - Sessões independentes)
- Dia 5 de outubro (domingo): ‘Meu Amigo Totoro’ + ‘Thelma & Louise’ - Sessões independentes
- Dia 7 de outubro (terça-feira): ‘Pecadores’
- Dia 8 de outubro (quarta-feira): ‘Uma Batalha Após a Outra’
- Dia 9 de outubro (quinta-feira): ‘Ó Paí, Ó’ (sessão especial de 18 anos) + Show de Majur
- Dia 10 de outubro (sexta-feira): ‘Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda’ + Show da banda Herbert & Richard
- Dia 11 de outubro (sábado): ‘Como Treinar o Seu Dragão’ (live-action) + ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’ - Sessões independentes
- Dia 12 de outubro (domingo): Show da Banda Didá + ‘A Menina e o Pote’ (curta-metragem) + ‘A Pequena Sereia’ (live-action) - Sessões independentes
