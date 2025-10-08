Open Air segue com programação intensa e celebra 18 anos de Ó Paí, Ó

‘Ó Paí, Ó’ vai ser exibido no Open Air Brasil - Foto: Divulgação

O Open Air Brasil, apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, em parceria com o Grupo A TARDE, segue com a sua programação intensa nesta quarta-feira, 8, e na quinta, 9. Com a maior tela de cinema a céu aberto no mundo, o evento acontece no Centro de Convenções de Salvador até o próximo domingo, 12.

Nesta quarta, vai ter a exibição do filme ‘Uma Batalha Após a Outra’, novo lançamento de Paul Thomas Anderson (‘Sangue Negro’). Já na quinta, vai acontecer uma sessão especial de ‘Ó Paí, Ó’, para celebrar os 18 anos do filme.

A programação vai contar ainda com um show de Majur e com a presença especial dos atores Rejane Maia, Tânia Toko, Vinícius Nascimento e Lyu Arysson.

História do Cinema Baiano

Ingressos e programação do Open Air Brasil

