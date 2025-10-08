Menu
CINEINSITE
PROGRAMAÇÃO

Open Air segue com programação intensa e celebra 18 anos de Ó Paí, Ó

Confira a programação completa

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

08/10/2025 - 11:59 h
‘Ó Paí, Ó’ vai ser exibido no Open Air Brasil
'Ó Paí, Ó' vai ser exibido no Open Air Brasil

O Open Air Brasil, apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, em parceria com o Grupo A TARDE, segue com a sua programação intensa nesta quarta-feira, 8, e na quinta, 9. Com a maior tela de cinema a céu aberto no mundo, o evento acontece no Centro de Convenções de Salvador até o próximo domingo, 12.

Nesta quarta, vai ter a exibição do filme ‘Uma Batalha Após a Outra’, novo lançamento de Paul Thomas Anderson (‘Sangue Negro’). Já na quinta, vai acontecer uma sessão especial de ‘Ó Paí, Ó’, para celebrar os 18 anos do filme.

A programação vai contar ainda com um show de Majur e com a presença especial dos atores Rejane Maia, Tânia Toko, Vinícius Nascimento e Lyu Arysson.

Cinema à beira-mar encanta público no Open Air Brasil em Salvador
Além dos filmes! Open Air faz ativação focada em séries famosas
'Pecadores' assusta Salvador em exibição gigante do Open Air Brasil

História do Cinema Baiano

Explore a riqueza do audiovisual da Bahia na exposição virtual “Uma Breve História do Cinema Baiano”, do Centro de Documentação e Memória (CEDOC) do jornal A TARDE. A mostra reúne imagens raras, marcos históricos e curiosidades sobre produções que ajudaram a moldar a identidade cultural do estado. Um mergulho na trajetória de cineastas, obras e movimentos que marcaram época. Clique e descubra os bastidores da sétima arte baiana.

Ingressos e programação do Open Air Brasil

Os ingressos para o Open Air Brasil estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa do evento abaixo:

  • Dia 30 de setembro (terça-feira): ‘3 Obás de Xangô’ + Show de Alice Caymmi
  • Dia 1º de outubro (quarta-feira): ‘Malês’ (pré-estreia com presença do diretor e elenco) + Show de Rachel Reis
  • Dia 2 de outubro (quinta-feira): ‘Pulp Fiction - Tempo de Violência’
  • Dia 3 de outubro (sexta-feira): ‘Missão: Impossível – O Acerto Final’ + Show da banda Herbert & Richard
  • Dia 4 de outubro (sábado): ‘Lilo & Stitch’ (live-action) + ‘F1 – O Filme’ - Sessões independentes)
  • Dia 5 de outubro (domingo): ‘Meu Amigo Totoro’ + ‘Thelma & Louise’ - Sessões independentes
  • Dia 7 de outubro (terça-feira): ‘Pecadores’
  • Dia 8 de outubro (quarta-feira): ‘Uma Batalha Após a Outra’
  • Dia 9 de outubro (quinta-feira): ‘Ó Paí, Ó’ (sessão especial de 18 anos) + Show de Majur
  • Dia 10 de outubro (sexta-feira): ‘Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda’ + Show da banda Herbert & Richard
  • Dia 11 de outubro (sábado): ‘Como Treinar o Seu Dragão’ (live-action) + ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’ - Sessões independentes
  • Dia 12 de outubro (domingo): Show da Banda Didá + ‘A Menina e o Pote’ (curta-metragem) + ‘A Pequena Sereia’ (live-action) - Sessões independentes

