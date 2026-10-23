Prime Video desafia a Netflix e lança filme que faturou R$ 5,2 bilhões

O que transforma uma cinebiografia em um fenômeno mundial? Para quem quer aproveitar a folga com um filme capaz de emocionar, relembrar grandes sucessos musicais e revisitar a trajetória de um dos artistas mais famosos da história, o Prime Video prepara uma estreia de peso.

Michael, cinebiografia lançada em 2026, chegou à plataforma nesta sexta-feira, 23, depois de ultrapassar US$ 1 bilhão em bilheteria mundial e conquistar um espaço histórico entre as maiores arrecadações do cinema.

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Com uma receita de aproximadamente R$ 5,2 bilhões na conversão cambial, o longa é uma das grandes apostas do Prime Video para 2026. A chegada ao catálogo pode ampliar ainda mais o alcance da produção, que transformou a história do Rei do Pop em um dos assuntos de destaque do cinema neste ano.



Filme ultrapassou R$ 5 bilhões em bilheteria mundial

Dirigido por Antoine Fuqua, o longa arrecadou aproximadamente US$ 1,029 bilhão nas bilheterias mundiais, tornando-se a primeira cinebiografia a superar a marca de US$ 1 bilhão. O resultado também colocou a produção entre os grandes sucessos comerciais de 2026.

Para converter os valores, foi considerada a cotação informada de US$ 1 equivalente a R$ 5,06. Com essa taxa, a arrecadação mundial de US$ 1,029 bilhão corresponde a cerca de R$ 5,21 bilhões. O valor é aproximado, já que a conversão não considera as variações cambiais ocorridas ao longo do período em que o filme esteve em cartaz.

No Brasil, o desempenho também foi expressivo: o longa arrecadou aproximadamente R$ 169,9 milhões e levou mais de 7,5 milhões de espectadores aos cinemas. O resultado reforça a força comercial da cinebiografia e o interesse do público pela trajetória do cantor.

O que esperar da cinebiografia de Michael Jackson?

Interpretado por Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, o protagonista é retratado desde a descoberta de seu talento como integrante do Jackson Five até a consolidação de sua carreira solo e seu impacto cultural mundial.

A narrativa procura mostrar não apenas as apresentações que marcaram gerações, mas também as ambições artísticas e os caminhos percorridos por Michael Jackson para se tornar um dos maiores nomes da música. As performances e a recriação de momentos importantes da carreira ajudam a compor o retrato do artista para além dos palcos.

Jaafar Jackson como Michael Jackson - Foto: Divulgação

A produção é uma oportunidade para os fãs revisitarem músicas, performances e passagens marcantes da trajetória do Rei do Pop, enquanto novos espectadores podem conhecer aspectos de sua ascensão ao estrelato.



Sucesso de público divide opiniões da crítica

Apesar do desempenho expressivo nas bilheterias, a recepção crítica foi menos entusiasmada do que a reação do público. Os índices apontam 38% de aprovação da crítica e 97% de aprovação dos espectadores no Rotten Tomatoes.

A diferença evidencia como a produção provocou avaliações distintas: enquanto a crítica demonstrou reservas, o público respondeu de forma amplamente positiva. O resultado comercial, somado à aprovação dos espectadores, ajudou a consolidar o filme como um dos fenômenos cinematográficos do ano.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem é fã de cinebiografias musicais ou acompanha a trajetória de Michael Jackson. O filme combina performances, drama biográfico e uma retrospectiva da carreira de um artista que transformou a música pop e influenciou gerações.

Para quem quer aproveitar o dia e fugir do tédio, a estreia no Prime Video pode ser uma boa oportunidade de conferir em casa uma produção que mobilizou milhões de espectadores nos cinemas.

Com a chegada à plataforma nesta sexta-feira, 23, o longa ganha uma nova chance de conquistar o público e ampliar o debate sobre o legado do Rei do Pop.

Veja o trailer!