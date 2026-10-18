Filme de ação que somou R$ 787 milhões em bilheteria chega à Netflix

O domingo ainda pode render uma boa sessão de cinema para quem quer fugir do tédio sem precisar sair de casa. Disponível na Netflix, um filme de suspense e ação combina investigação, conspirações e confrontos intensos em uma história envolvente.



Lançado em 2016, o longa conquistou o público e arrecadou cerca de R$ 787 milhões nas bilheterias mundiais, considerando a conversão do valor original em dólares.

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Trata-se de O Contador, produção estrelada por Ben Affleck que acompanha um profissional de contabilidade com habilidades extraordinárias para os números e uma rotina muito diferente do que aparenta.

Por trás do trabalho aparentemente comum, Christian Wolff esconde uma ligação perigosa com organizações criminosas, segredo que transforma uma auditoria empresarial em uma ameaça à sua própria vida.

Dirigido por Gavin O'Connor, o filme teve orçamento estimado em US$ 44 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 222,9 milhões pela cotação de R$ 5,0651 por dólar.

A bilheteria mundial foi de US$ 155,56 milhões, cerca de R$ 788,2 milhões na mesma conversão. Nos Estados Unidos e no Canadá, arrecadou aproximadamente US$ 86,26 milhões (R$ 436,9 milhões), enquanto sua estreia nesses mercados rendeu US$ 24,7 milhões (R$ 125,1 milhões) no primeiro fim de semana.

A história também ganhou uma continuação em 2025, que arrecadou US$ 103,3 milhões em bilheteria mundial, aproximadamente R$ 523,1 milhões pela mesma cotação. A sequência está disponível no Prime Video, permitindo que os espectadores acompanhem os desdobramentos da trama depois de assistir ao primeiro filme.

Qual é a história de O Contador?

Christian Wolff (Ben Affleck) é um contador brilhante que, desde a infância, enfrenta dificuldades relacionadas à sensibilidade a ruídos e à interação social. Seu pai, um militar rigoroso, insiste que ele aprenda a lidar com o mundo ao redor, e essa educação influencia diretamente a maneira como Christian se comporta na vida adulta.

Com talento excepcional para os números, ele passa a trabalhar com a contabilidade de organizações criminosas perigosas. A rotina muda quando é contratado para examinar os registros financeiros da Living Robotics, uma empresa de robótica administrada por Lamar Blackburn (John Lithgow).

Durante a auditoria, Christian identifica uma fraude de dezenas de milhões de dólares. A descoberta coloca sua vida em risco e também ameaça Dana Cummings (Anna Kendrick), colega de trabalho que acaba envolvida no caso. Ao mesmo tempo, um agente do Tesouro, interpretado por J.K. Simmons, começa a investigar o contador.

O que torna a situação ainda mais perigosa é a vida dupla de Christian: além de lidar com balanços e movimentações financeiras, ele tem treinamento para enfrentar ameaças físicas e atua como assassino profissional. À medida que a investigação avança, o protagonista precisa usar tanto sua inteligência quanto suas habilidades de combate para sobreviver.

Ben Affleck se destaca em thriller que mistura gêneros

Um dos pontos fortes de O Contador é a combinação pouco convencional entre suspense financeiro, investigação criminal e ação. A trama começa com uma auditoria e se transforma gradualmente em uma história de perseguição, espionagem e violência, criando um universo que vai além de um simples mistério sobre fraudes.

Ben Affleck conduz a narrativa com uma interpretação contida, que contrasta com o físico imponente do ator. O protagonista demonstra dificuldade para se relacionar com outras pessoas, mas mantém uma precisão impressionante em suas tarefas. Essa combinação ajuda a construir um personagem que pode parecer distante e metódico, mas que também é capaz de reagir rapidamente quando está sob ameaça.

O elenco de apoio também tem papel importante no desenvolvimento da história. Anna Kendrick interpreta Dana Cummings, enquanto J.K. Simmons vive o agente do Tesouro que tenta descobrir a identidade e os métodos do contador. Jon Bernthal também se destaca entre os personagens que ampliam os conflitos e as reviravoltas da trama.

A direção de Gavin O'Connor contribui para o ritmo do longa, especialmente nas cenas de combate e nos confrontos armados. As sequências de ação apostam em coreografias intensas, enquanto a fotografia e os enquadramentos ajudam a transmitir o comportamento metódico do protagonista.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de suspense e está buscando uma produção fora do radar, O Contador é uma escolha interessante por misturar investigação financeira, conspirações e cenas de combate em uma mesma história.

O desempenho de Ben Affleck e a direção de Gavin O'Connor ajudam a sustentar a proposta, enquanto o elenco coadjuvante amplia os mistérios em torno do protagonista.

Embora a narrativa dedique tempo a explicar o passado de Christian e algumas partes da trama possam parecer carregadas de informações, o filme tem bons momentos de tensão e ação. É uma opção para quem procura um longa envolvente para assistir no domingo e, depois, conferir a continuação disponível no Prime Video.

Veja o trailer de O Contador!