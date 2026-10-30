Série amada pelos fãs finalmente voltará ao streaming; confira

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O Paramount+ confirmou que uma das séries mais amadas pelos fãs, e vencedora de prêmios como BAFTA TV Awards, Irish Film and Television Awards e Emmy Awards,desembarca em seu catálogo no dia 5 de novembro.

Trata-se de Normal People, baseada no best-seller homônimo de Sally Rooney. A produção acompanha a intensa e complicada história de amor entre Marianne e Connell, dois jovens irlandeses que lidam com diferenças sociais, inseguranças e a transição para a vida adulta ao longo dos anos.



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A série é estrelada por Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones, que alcançaram fama internacional após a série. Paul Mescal, conquistou o BAFTA TV Awards e o Irish Film and Television Award (IFTA) de Melhor Ator e também recebeu indicação ao Emmy na categoria. Já Daisy Edgar-Jones recebeu o prêmio Rose d'Or na categoria Emerging Talent e foi indicada ao BAFTA TV Awards e ao Globo de Ouro.

O roteiro foi adaptado pela autora em parceria com Alice Birch e Mark O'Rowe, com direção de Lenny Abrahamson e Hettie Macdonald. Lançada em 2020, a minissérie conta com 12 episódios e foi disponibilizada no Brasil originalmente pela antiga Starzplay, serviço que posteriormente passou a se chamar Lionsgate+ e encerrou suas atividades em 2023.

A produção é uma parceria da Element Pictures com a BBC Three e com o Hulu.