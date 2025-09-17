Série brasileira que vai expor jogo do bicho ganha novos trailers

As famílias disputam pelo poder - Foto: Divulgação | Netflix

Faltando pouco mais de um mês para a estreia, ‘Os Donos do Jogo’ já está fazendo sucesso entre o público. Nova série nacional da Netflix, a trama contará a história de quatro famílias que disputam pelo poder e trabalham com jogos de azar, como o famoso jogo do bicho, e outros esquemas criminosos.

Nesta semana, a trama ganhou novos trailers que contam brevemente a história de alguns dos personagens principais, interpretados pelos atores Xamã, Giullia Buscacio, André Lamoglia e Mel Maia.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nos vídeos, é possível ver um pouco das famílias Moraes e Saad, que brigam por espaço na elite dos jogos de azar. As cenas exibidas se dividem entre luxo, ostentação, ação e violência.

Já no trailer da família Fernandez, que conta com a ex-global Juliana Paes no elenco, o enredo é voltado para uma suposta traição por parte de membros da empresa familiar, que é associada às organizações contraventoras.

A data de estreia da série está prevista para 29 de outubro na Netflix e a produção foi feita pela Paranoïd, uma produtora audiovisual independente brasileira. A trama é de Heitor Dhalia , Bruno Passeri e Bernardo Barcellos, com direção de Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani.