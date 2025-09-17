Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ!

Série brasileira que vai expor jogo do bicho ganha novos trailers

A série conta com um elenco repleto de ex-globais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

17/09/2025 - 21:25 h
As famílias disputam pelo poder
As famílias disputam pelo poder -

Faltando pouco mais de um mês para a estreia, ‘Os Donos do Jogo’ já está fazendo sucesso entre o público. Nova série nacional da Netflix, a trama contará a história de quatro famílias que disputam pelo poder e trabalham com jogos de azar, como o famoso jogo do bicho, e outros esquemas criminosos.

Leia Também:

Audiovisual baiano em alta: presidente da FGM vê força de Salvador na disputa do Oscar
Esse filme da Netflix é perfeito para quem ama um romance teen
Open Air Brasil abre lote extra para show de Rachel Reis em Salvador

Nesta semana, a trama ganhou novos trailers que contam brevemente a história de alguns dos personagens principais, interpretados pelos atores Xamã, Giullia Buscacio, André Lamoglia e Mel Maia.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por André Lamoglia (@andrelamoglia)

Nos vídeos, é possível ver um pouco das famílias Moraes e Saad, que brigam por espaço na elite dos jogos de azar. As cenas exibidas se dividem entre luxo, ostentação, ação e violência.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Giullia Buscaccio (@giubuscacio)

Já no trailer da família Fernandez, que conta com a ex-global Juliana Paes no elenco, o enredo é voltado para uma suposta traição por parte de membros da empresa familiar, que é associada às organizações contraventoras.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

A data de estreia da série está prevista para 29 de outubro na Netflix e a produção foi feita pela Paranoïd, uma produtora audiovisual independente brasileira. A trama é de Heitor Dhalia , Bruno Passeri e Bernardo Barcellos, com direção de Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Netflix os donos do jogo série

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As famílias disputam pelo poder
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

As famílias disputam pelo poder
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

As famílias disputam pelo poder
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

As famílias disputam pelo poder
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

x