Série com 26 milhões de views estreia na Netflix e dispara no TOP 10

Percy Jackson e os Olimpianos voltou a chamar atenção do público após chegar ao catálogo da Netflix. A série, que já acumulava mais de 26 milhões de visualizações com seu episódio de estreia no Disney+ e Hulu, passou a integrar o catálogo da plataforma em 4 de outubro e rapidamente subiu no ranking global.

Após estrear em terceiro lugar no TOP 10 diário, a produção avançou para a segunda posição. A chegada das duas primeiras temporadas à Netflix acontece poucas semanas antes da estreia do terceiro ano, marcado para 20 de novembro no Disney+.

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A inclusão no catálogo faz parte de um acordo temporário de licenciamento entre Disney Entertainment e Netflix, sem retirar a série de sua plataforma de origem.



Série já acumulava mais de 26 milhões de views

Antes mesmo de chegar à Netflix, Percy Jackson e os Olimpianos já havia apresentado números expressivos de audiência.

A estreia da primeira temporada registrou 13,3 milhões de visualizações globais nos seis primeiros dias no Disney+ e no Hulu, tornando-se a estreia de maior audiência da Disney Branded Television até então.

O episódio de estreia ultrapassou 26,2 milhões de visualizações nas três primeiras semanas no Disney+ e Hulu. A produção também terminou 2024 como a série original do Disney+ mais assistida em tempo total de exibição entre os títulos que não pertenciam às franquias Star Wars ou Marvel.

Percy Jackson dispara no Top 10 da Netflix

As duas primeiras temporadas chegaram globalmente à Netflix no domingo, 4 de outubro, por meio do novo acordo de licenciamento. Logo após a estreia, a produção apareceu em terceiro lugar no ranking diário do TOP 10. No dia seguinte, avançou uma posição e alcançou o segundo lugar.

A movimentação ocorre enquanto o público se prepara para a terceira temporada, que continuará a história de Percy Jackson e seus aliados. A Netflix também passou a destacar a produção entre seus conteúdos disponíveis, com as duas temporadas completas no catálogo.

Segunda temporada teve audiência inicial menor

Apesar do desempenho expressivo da primeira temporada, os números iniciais da segunda foram inferiores aos registrados pelo ano de estreia nos Estados Unidos.

A segunda temporada acumulou cerca de 483 milhões de minutos assistidos, equivalente a aproximadamente 11,2 milhões de visualizações estimadas, nas primeiras semanas.

No mesmo período de comparação, a primeira temporada havia alcançado cerca de 1,3 bilhão de minutos assistidos, ou aproximadamente 31,5 milhões de visualizações estimadas.

Ainda assim, a chegada à Netflix amplia o alcance da série e coloca as duas temporadas novamente diante de um público global.

O que esperar da 3ª temporada

A terceira temporada será baseada em A Maldição do Titã, terceiro livro da saga criada por Rick Riordan. Na nova história, Percy e seus aliados embarcam em uma missão para resgatar Ártemis e Annabeth Chase, capturadas pelo titã Atlas.

A temporada terá oito episódios e também deve marcar o retorno de Thalia, filha de Zeus, além da introdução de personagens importantes para a sequência da história, como Nico e Bianca di Angelo, filhos de Hades.

A adaptação deve condensar parte dos acontecimentos do livro, já que a produção trabalha com menos episódios do que os capítulos da obra original.

Novos desafios aparecem na temporada

Os próximos episódios colocam Percy diante de novas criaturas mitológicas e desafios relacionados aos deuses. Entre os cenários previstos estão um ferro-velho divino e a represa Hoover, que fazem parte das novas aventuras do protagonista e de seus aliados.

Walker Scobell retorna como Percy Jackson, ao lado de Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Tamara Smart.

A terceira temporada também contará com os novatos Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie.

Episódios da terceira temporada

O novo ano terá oito episódios:

“Minha Operação de Resgate Dá Muito Errado”, por Craig Silverstein

“Um velho amigo falecido vem visitar”, de Albert Kim

“Eu aprendo a criar zumbis”, de Sarah Watson

“Visitamos o Ferro-Velho dos Deuses”, de Tamara Becher-Wilkinson

“Eu tenho um problema sério”, por Shae Worthy

“Eu luto com o gêmeo malvado do Papai Noel”, de Albert Kim

“Eu engordei alguns milhões de quilos a mais”, por Craig Silverstein

“Os Deuses Votam em Como Nos Matar”, de Craig Silverstein

Quando estreia a 3ª temporada?

A terceira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos estreia em 20 de novembro no Disney+.

Enquanto os novos episódios não chegam, as duas primeiras temporadas podem ser assistidas na Netflix e no Disney+. A Netflix passou a disponibilizar os dois primeiros anos em 4 de outubro por meio do acordo de licenciamento.