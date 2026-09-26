Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

SE LIGA NA DICA!

Série da Netflix bate 43 milhões de visualizações e ganha 2ª temporada

Suspense lançado em 2025 conquistou o público mundial com apenas oito episódios

Beatriz Santos
Por
Cena da série O Monstro em Mim
Cena da série O Monstro em Mim - Foto: Divulgação

Se você está procurando uma série curta para ocupar o tempo livre e ainda quer uma história capaz de prender a atenção, O Monstro em Mim pode entrar na lista.

Lançada pela Netflix em 2025, a produção conquistou o público ao combinar suspense psicológico, mistério e uma relação cada vez mais perigosa entre seus protagonistas. O desempenho foi tão expressivo que a atração, inicialmente planejada para ter apenas uma temporada, foi renovada para um segundo ano.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A primeira temporada acumulou mais de 43 milhões de visualizações nas primeiras sete semanas na Netflix. A produção também alcançou o primeiro lugar no TOP 10 global da plataforma na semana de estreia e permaneceu entre as dez mais assistidas em 88 países durante cinco semanas consecutivas.

Leia Também:

SE LIGA NA DICA!

Filme da Netflix alcança 30 milhões de visualizações em duas semanas
Filme da Netflix alcança 30 milhões de visualizações em duas semanas imagem

SE LIGA NA DICA!

Nova série da Netflix tem 6 episódios e uma trama cercada de mistérios
Nova série da Netflix tem 6 episódios e uma trama cercada de mistérios imagem

MCU

Não vai ao cinema? Entenda as cenas extras de Vingadores: Ultimato
Não vai ao cinema? Entenda as cenas extras de Vingadores: Ultimato imagem

Série conquistou espaço entre os sucessos da Netflix

O desempenho da produção ajudou a mudar os planos originais da Netflix. Anunciada inicialmente como uma minissérie, O Monstro em Mim acabou ganhando uma continuação após combinar audiência expressiva, boa recepção da crítica e reconhecimento em premiações.

No Emmy, a produção concorreu nas categorias destinadas a minisséries ou antologias. Matthew Rhys, que interpreta Nile Jarvis, venceu como melhor ator principal pelo papel na trama.

A série também conquistou o prêmio de melhor trilha sonora original dramática, enquanto Claire Danes foi indicada como atriz protagonista.

No Rotten Tomatoes, a primeira temporada registra 85% de aprovação da crítica, com base em 71 avaliações. Entre o público, o índice é de 75%.

Oito episódios para acompanhar a história

A primeira temporada tem apenas oito episódios, com duração média de aproximadamente 50 minutos. O formato enxuto faz com que a produção seja uma opção para quem quer começar uma nova série sem precisar assumir um compromisso de dezenas de capítulos.

É possível assistir a um episódio por dia e acompanhar a história ao longo da semana, mesmo com uma rotina movimentada. Para quem tiver algumas horas livres, também dá para avançar rapidamente pela temporada e completar a maratona em pouco tempo.

A trama acompanha Aggie Wiggs, vivida por Claire Danes, uma escritora que tenta retomar a carreira enquanto ainda enfrenta o luto pela morte do filho. Isolada em sua casa, ela convive com um bloqueio criativo que dificulta a produção de seu próximo livro.

A situação muda quando Nile Jarvis, interpretado por Matthew Rhys, se muda para a casa ao lado. Empresário milionário do setor imobiliário, ele possui uma imagem pública cercada por rumores sobre o desaparecimento de sua primeira esposa, Madison.

A chegada do novo vizinho desperta a curiosidade de Aggie. Aos poucos, ela passa a enxergar nele não apenas uma pessoa intrigante, mas também uma possível história para seu próximo livro.

Relação entre os protagonistas vira o centro do suspense

Nile chega a sugerir que Aggie escreva sobre sua vida. A proposta acaba aproximando os dois, mas também coloca a escritora cada vez mais perto dos mistérios que envolvem o empresário.

A relação entre eles mistura fascínio, desconfiança e obsessão. Aggie tenta entender quem é realmente seu vizinho enquanto encontra nele uma espécie de novo estímulo para sua carreira.

A química entre Claire Danes e Matthew Rhys é um dos principais elementos da produção. Aggie aparece como uma mulher consumida pelo luto e pela necessidade de voltar a criar, enquanto Nile combina uma postura sedutora com uma presença ameaçadora.

Os encontros entre os dois transformam conversas aparentemente banais em confrontos psicológicos, mantendo a dúvida sobre as verdadeiras intenções de cada personagem.

Crime, obsessão e mentes perigosas

Apesar de flertar com o universo do true crime, O Monstro em Mim não conta uma história baseada em um caso real. A produção utiliza a fascinação por criminosos e pela psicologia de pessoas perigosas para construir um suspense que se concentra mais nas consequências dessa obsessão.

Aggie passa a se envolver cada vez mais com Nile e começa a investigar os acontecimentos relacionados à primeira esposa dele. Ao mesmo tempo, sua própria história pessoal interfere na maneira como ela enxerga o novo vizinho.

A série não se limita à pergunta sobre quem está por trás dos acontecimentos. O foco também está no que acontece quando alguém se deixa consumir pela presença de uma figura perigosa.

A dinâmica entre os protagonistas ganha ainda mais força porque os dois carregam questões mal resolvidas. O interesse de Aggie por Nile passa a misturar a busca por uma história, a tentativa de descobrir a verdade e uma curiosidade que se torna cada vez mais difícil de controlar.

Segunda temporada já está confirmada

O sucesso de audiência fez a Netflix abandonar o planejamento original de encerrar a história em uma única temporada. A segunda temporada foi oficializada na última quinta-feira, 24, após o desempenho expressivo da produção.

Howard Gordon, showrunner da primeira temporada, afirmou que a equipe só aceitaria continuar a história caso encontrasse uma ideia que estivesse à altura do primeiro ciclo.

“Sempre dissemos a nós mesmos que só faríamos uma segunda temporada de O Monstro em Mim se encontrássemos uma história à altura da primeira –e estou muito feliz em dizer que encontramos", disse o showrunner.

"Adoramos fazer essa série e nosso público pareceu adorar assisti-la, então somos extremamente gratos a Jinny Howe e à Netflix, e a Karey Burke e à 20th Television por nos darem a chance de reunir a equipe novamente e fazer tudo de novo”, completa.

Claire Danes está confirmada novamente como Aggie Wiggs e também retorna como produtora executiva. A equipe já está procurando novos nomes para integrar o elenco, mas a Netflix ainda não divulgou uma previsão de estreia para a segunda temporada.

Vale a pena?

Para quem gosta de suspense psicológico, mistério e histórias envolvendo personagens ambíguos, a produção pode funcionar especialmente bem. A temporada curta facilita a maratona e permite acompanhar rapidamente a relação entre Aggie e Nile.

O principal destaque está nas atuações de Claire Danes e Matthew Rhys, que transformam a relação dos personagens em um dos pontos centrais da narrativa. A série também utiliza o suspense para explorar luto, obsessão, fascínio por pessoas perigosas e os limites que alguém pode ultrapassar em busca de uma história.

Mesmo com aspectos que podem dividir opiniões, O Monstro em Mim conseguiu alcançar números expressivos na Netflix e transformar uma minissérie de oito episódios em uma produção com segunda temporada confirmada.

O resultado é uma opção curta para quem quer preencher algumas horas livres com uma trama de suspense e reviravoltas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Netflix séries

Relacionadas

Mais lidas