Série da Netflix bate 43 milhões de visualizações e ganha 2ª temporada

Se você está procurando uma série curta para ocupar o tempo livre e ainda quer uma história capaz de prender a atenção, O Monstro em Mim pode entrar na lista.

Lançada pela Netflix em 2025, a produção conquistou o público ao combinar suspense psicológico, mistério e uma relação cada vez mais perigosa entre seus protagonistas. O desempenho foi tão expressivo que a atração, inicialmente planejada para ter apenas uma temporada, foi renovada para um segundo ano.

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A primeira temporada acumulou mais de 43 milhões de visualizações nas primeiras sete semanas na Netflix. A produção também alcançou o primeiro lugar no TOP 10 global da plataforma na semana de estreia e permaneceu entre as dez mais assistidas em 88 países durante cinco semanas consecutivas.

Série conquistou espaço entre os sucessos da Netflix

O desempenho da produção ajudou a mudar os planos originais da Netflix. Anunciada inicialmente como uma minissérie, O Monstro em Mim acabou ganhando uma continuação após combinar audiência expressiva, boa recepção da crítica e reconhecimento em premiações.

No Emmy, a produção concorreu nas categorias destinadas a minisséries ou antologias. Matthew Rhys, que interpreta Nile Jarvis, venceu como melhor ator principal pelo papel na trama.

A série também conquistou o prêmio de melhor trilha sonora original dramática, enquanto Claire Danes foi indicada como atriz protagonista.

No Rotten Tomatoes, a primeira temporada registra 85% de aprovação da crítica, com base em 71 avaliações. Entre o público, o índice é de 75%.

Oito episódios para acompanhar a história

A primeira temporada tem apenas oito episódios, com duração média de aproximadamente 50 minutos. O formato enxuto faz com que a produção seja uma opção para quem quer começar uma nova série sem precisar assumir um compromisso de dezenas de capítulos.

É possível assistir a um episódio por dia e acompanhar a história ao longo da semana, mesmo com uma rotina movimentada. Para quem tiver algumas horas livres, também dá para avançar rapidamente pela temporada e completar a maratona em pouco tempo.

A trama acompanha Aggie Wiggs, vivida por Claire Danes, uma escritora que tenta retomar a carreira enquanto ainda enfrenta o luto pela morte do filho. Isolada em sua casa, ela convive com um bloqueio criativo que dificulta a produção de seu próximo livro.

A situação muda quando Nile Jarvis, interpretado por Matthew Rhys, se muda para a casa ao lado. Empresário milionário do setor imobiliário, ele possui uma imagem pública cercada por rumores sobre o desaparecimento de sua primeira esposa, Madison.

A chegada do novo vizinho desperta a curiosidade de Aggie. Aos poucos, ela passa a enxergar nele não apenas uma pessoa intrigante, mas também uma possível história para seu próximo livro.

Relação entre os protagonistas vira o centro do suspense

Nile chega a sugerir que Aggie escreva sobre sua vida. A proposta acaba aproximando os dois, mas também coloca a escritora cada vez mais perto dos mistérios que envolvem o empresário.

A relação entre eles mistura fascínio, desconfiança e obsessão. Aggie tenta entender quem é realmente seu vizinho enquanto encontra nele uma espécie de novo estímulo para sua carreira.

A química entre Claire Danes e Matthew Rhys é um dos principais elementos da produção. Aggie aparece como uma mulher consumida pelo luto e pela necessidade de voltar a criar, enquanto Nile combina uma postura sedutora com uma presença ameaçadora.

Os encontros entre os dois transformam conversas aparentemente banais em confrontos psicológicos, mantendo a dúvida sobre as verdadeiras intenções de cada personagem.

Crime, obsessão e mentes perigosas

Apesar de flertar com o universo do true crime, O Monstro em Mim não conta uma história baseada em um caso real. A produção utiliza a fascinação por criminosos e pela psicologia de pessoas perigosas para construir um suspense que se concentra mais nas consequências dessa obsessão.

Aggie passa a se envolver cada vez mais com Nile e começa a investigar os acontecimentos relacionados à primeira esposa dele. Ao mesmo tempo, sua própria história pessoal interfere na maneira como ela enxerga o novo vizinho.

A série não se limita à pergunta sobre quem está por trás dos acontecimentos. O foco também está no que acontece quando alguém se deixa consumir pela presença de uma figura perigosa.

A dinâmica entre os protagonistas ganha ainda mais força porque os dois carregam questões mal resolvidas. O interesse de Aggie por Nile passa a misturar a busca por uma história, a tentativa de descobrir a verdade e uma curiosidade que se torna cada vez mais difícil de controlar.

Segunda temporada já está confirmada

O sucesso de audiência fez a Netflix abandonar o planejamento original de encerrar a história em uma única temporada. A segunda temporada foi oficializada na última quinta-feira, 24, após o desempenho expressivo da produção.

Howard Gordon, showrunner da primeira temporada, afirmou que a equipe só aceitaria continuar a história caso encontrasse uma ideia que estivesse à altura do primeiro ciclo.

“Sempre dissemos a nós mesmos que só faríamos uma segunda temporada de O Monstro em Mim se encontrássemos uma história à altura da primeira –e estou muito feliz em dizer que encontramos", disse o showrunner.

"Adoramos fazer essa série e nosso público pareceu adorar assisti-la, então somos extremamente gratos a Jinny Howe e à Netflix, e a Karey Burke e à 20th Television por nos darem a chance de reunir a equipe novamente e fazer tudo de novo”, completa.

Claire Danes está confirmada novamente como Aggie Wiggs e também retorna como produtora executiva. A equipe já está procurando novos nomes para integrar o elenco, mas a Netflix ainda não divulgou uma previsão de estreia para a segunda temporada.

Vale a pena?

Para quem gosta de suspense psicológico, mistério e histórias envolvendo personagens ambíguos, a produção pode funcionar especialmente bem. A temporada curta facilita a maratona e permite acompanhar rapidamente a relação entre Aggie e Nile.

O principal destaque está nas atuações de Claire Danes e Matthew Rhys, que transformam a relação dos personagens em um dos pontos centrais da narrativa. A série também utiliza o suspense para explorar luto, obsessão, fascínio por pessoas perigosas e os limites que alguém pode ultrapassar em busca de uma história.

Mesmo com aspectos que podem dividir opiniões, O Monstro em Mim conseguiu alcançar números expressivos na Netflix e transformar uma minissérie de oito episódios em uma produção com segunda temporada confirmada.

O resultado é uma opção curta para quem quer preencher algumas horas livres com uma trama de suspense e reviravoltas.