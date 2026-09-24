Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

MCU

Não vai ao cinema? Entenda as cenas extras de Vingadores: Ultimato

Relançamento de sete anos depois altera o desfecho e inclui duas cenas pós-créditos

Beatriz Santos
Por
Relançamento de sete anos depois altera o desfecho de Vingadores: Ultimato
Relançamento de sete anos depois altera o desfecho de Vingadores: Ultimato - Foto: Divulgação

Vingadores: Ultimato Encore chegou aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 24, com novas sequências que modificam o encerramento do filme lançado originalmente em 2019.

Além do conteúdo adicional, a nova versão inclui duas cenas pós-créditos que estabelecem conexões com os próximos acontecimentos do Universo Marvel. O relançamento mantém as cerca de três horas do longa original e acrescenta material inédito.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Entre as mudanças está justamente a sequência final envolvendo Steve Rogers (Chris Evans) e Peggy Carter (Hayley Atwell), além de cenas que apresentam elementos relacionados a Loki, às incursões do multiverso e a Vingadores: Doutor Destino.

Leia Também:

CINEMA NACIONAL

Brasil e Portugal se misturam em nova comédia que chega aos cinemas
Brasil e Portugal se misturam em nova comédia que chega aos cinemas imagem

VEM AÍ

Glee vai voltar? Criador surpreende fãs com novidade bombástica
Glee vai voltar? Criador surpreende fãs com novidade bombástica imagem

SETE ANOS DEPOIS

Vingadores: Ultimato volta aos cinemas após 7 anos; entenda estratégia
Vingadores: Ultimato volta aos cinemas após 7 anos; entenda estratégia imagem

Final com Steve Rogers ganha continuação

No encerramento original de Vingadores: Ultimato, Steve retorna ao passado e decide permanecer com Peggy. Depois de entregar o escudo do Capitão América para Sam Wilson, ele aparece mais velho e dança com Peggy, encerrando sua trajetória no filme.

Em Ultimato Encore, a sequência ganha uma continuação. A dança é interrompida quando alguém toca a campainha. Steve se esconde e Peggy vai até a porta, onde encontra Loki (Tom Hiddleston), após os acontecimentos da segunda temporada da série. Os dois apenas trocam um olhar sério antes do corte da cena.

Primeira cena pós-créditos mostra incursões

A versão Encore também muda o encerramento do longa ao acrescentar duas cenas pós-créditos. A primeira retorna à AVT, apresentada originalmente em Loki.

Mobius (Owen Wilson), OB (Ke Huy Quan) e Ms. Minutes (Tara Strong) aparecem trabalhando normalmente quando o sistema identifica uma incursão entre duas Terras. Os universos começam a disparar mísseis um contra o outro na tentativa de destruir o planeta adversário antes da colisão.

Um dos universos identificados é o 10005, associado aos X-Men da Fox, enquanto o outro é o Universo 1127.

O número de incursões registradas aumenta rapidamente: primeiro são 300 e, pouco depois, 3 mil. A sequência termina quando OB afirma: "o multiverso entrou em colapso."

Doutor Destino encontra Bruce Banner

A segunda cena pós-créditos acompanha Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo. O personagem aparece em uma prisão secreta localizada a mais de 2 quilômetros abaixo da superfície, depois dos acontecimentos de Homem-Aranha: Um Novo Dia.

Banner registra seus experimentos em um diário científico enquanto tenta encontrar uma forma de impedir definitivamente suas transformações no Hulk. O personagem, no entanto, percebe uma presença inesperada.

Doutor Destino, vivido por Robert Downey Jr., surge na sequência sem aparecer fisicamente. Sua magia, representada por uma energia verde, toma conta do ambiente. Banner pergunta: "o que você está fazendo aqui?" e Doom responde: "Eu vim te coletar, Dr. Banner."

A partir daí, Banner se transforma no Hulk e começa uma batalha. No fim da sequência, a câmera cai e revela runas do Doutor Destino espalhadas pelas paredes e pelo chão. Banner e Doutor Destino desaparecem do local, aparentemente transportados para outro lugar.

Quando assistir ao próximo Vingadores?

Vingadores: Ultimato Encore chega aos cinemas brasileiros em 24 de setembro, sete anos após o lançamento original. A nova versão acrescenta uma introdução, conteúdo adicional e as cenas pós-créditos.

O relançamento funciona como uma ponte entre o encerramento da Saga do Infinito e o próximo filme da equipe de heróis.

Já Vingadores: Doutor Destino tem estreia prevista para 17 de dezembro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

marvel vingadores

Relacionadas

Mais lidas