Não vai ao cinema? Entenda as cenas extras de Vingadores: Ultimato

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Vingadores: Ultimato Encore chegou aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 24, com novas sequências que modificam o encerramento do filme lançado originalmente em 2019.

Além do conteúdo adicional, a nova versão inclui duas cenas pós-créditos que estabelecem conexões com os próximos acontecimentos do Universo Marvel. O relançamento mantém as cerca de três horas do longa original e acrescenta material inédito.

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Entre as mudanças está justamente a sequência final envolvendo Steve Rogers (Chris Evans) e Peggy Carter (Hayley Atwell), além de cenas que apresentam elementos relacionados a Loki, às incursões do multiverso e a Vingadores: Doutor Destino.

Final com Steve Rogers ganha continuação

No encerramento original de Vingadores: Ultimato, Steve retorna ao passado e decide permanecer com Peggy. Depois de entregar o escudo do Capitão América para Sam Wilson, ele aparece mais velho e dança com Peggy, encerrando sua trajetória no filme.

Em Ultimato Encore, a sequência ganha uma continuação. A dança é interrompida quando alguém toca a campainha. Steve se esconde e Peggy vai até a porta, onde encontra Loki (Tom Hiddleston), após os acontecimentos da segunda temporada da série. Os dois apenas trocam um olhar sério antes do corte da cena.

Primeira cena pós-créditos mostra incursões

A versão Encore também muda o encerramento do longa ao acrescentar duas cenas pós-créditos. A primeira retorna à AVT, apresentada originalmente em Loki.

Mobius (Owen Wilson), OB (Ke Huy Quan) e Ms. Minutes (Tara Strong) aparecem trabalhando normalmente quando o sistema identifica uma incursão entre duas Terras. Os universos começam a disparar mísseis um contra o outro na tentativa de destruir o planeta adversário antes da colisão.

Um dos universos identificados é o 10005, associado aos X-Men da Fox, enquanto o outro é o Universo 1127.

O número de incursões registradas aumenta rapidamente: primeiro são 300 e, pouco depois, 3 mil. A sequência termina quando OB afirma: "o multiverso entrou em colapso."

Doutor Destino encontra Bruce Banner

A segunda cena pós-créditos acompanha Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo. O personagem aparece em uma prisão secreta localizada a mais de 2 quilômetros abaixo da superfície, depois dos acontecimentos de Homem-Aranha: Um Novo Dia.

Banner registra seus experimentos em um diário científico enquanto tenta encontrar uma forma de impedir definitivamente suas transformações no Hulk. O personagem, no entanto, percebe uma presença inesperada.

Doutor Destino, vivido por Robert Downey Jr., surge na sequência sem aparecer fisicamente. Sua magia, representada por uma energia verde, toma conta do ambiente. Banner pergunta: "o que você está fazendo aqui?" e Doom responde: "Eu vim te coletar, Dr. Banner."

A partir daí, Banner se transforma no Hulk e começa uma batalha. No fim da sequência, a câmera cai e revela runas do Doutor Destino espalhadas pelas paredes e pelo chão. Banner e Doutor Destino desaparecem do local, aparentemente transportados para outro lugar.

Quando assistir ao próximo Vingadores?

Vingadores: Ultimato Encore chega aos cinemas brasileiros em 24 de setembro, sete anos após o lançamento original. A nova versão acrescenta uma introdução, conteúdo adicional e as cenas pós-créditos.

O relançamento funciona como uma ponte entre o encerramento da Saga do Infinito e o próximo filme da equipe de heróis.

Já Vingadores: Doutor Destino tem estreia prevista para 17 de dezembro.