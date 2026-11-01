Série da Netflix bate recorde de estreia com 6,3 milhões de views

Chegou o momento de desacelerar a rotina e encontrar uma boa história para acompanhar no domingo sem precisar passar horas procurando o que assistir. Para quem quer aproveitar o tempo livre e fugir do tédio, uma comédia romântica da Netflix pode ser uma boa escolha, especialmente para quem gosta de relacionamentos cheios de desafios, humor e situações inesperadas.

Lançada em 2024, Ninguém Quer se consolidou entre os destaques do catálogo da plataforma e ganhou novos episódios em outubro. A produção, estrelada por Kristen Bell e Adam Brody, está entre as opções para quem procura uma série envolvente, com conflitos amorosos e personagens que conquistam aos poucos.

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Com três temporadas disponíveis, a série também voltou a despertar o interesse dos assinantes e aparece entre os títulos mais vistos do momento na Netflix, atualmente na nona posição do TOP 10.

O sucesso ganhou um novo capítulo com a estreia do terceiro ano, que registrou a maior abertura de 2026 entre as séries de comédia de ficção que retornaram à plataforma. O resultado reforça a força da produção, mesmo diante de uma redução nas visualizações em comparação com os ciclos anteriores.

Série da Netflix registra maior estreia de comédia do ano

Lançada em 22 de outubro, a terceira temporada de Ninguém Quer acumulou 6,2 milhões de visualizações em apenas quatro dias, segundo os dados divulgados sobre o desempenho da Netflix. O número garantiu à produção o melhor resultado de estreia do ano entre as comédias de ficção que voltaram ao streaming com novos episódios.

Entre 19 e 25 de outubro, a série ocupou a segunda posição no ranking global de produções em inglês da plataforma, ficando atrás apenas de Profundezas, suspense estrelado por Josh Hartnett, que alcançou 7,7 milhões de visualizações em sua terceira semana no catálogo.

O desempenho também superou o de outras produções que disputaram espaço na mesma semana. A quarta temporada de A Diplomata ficou na terceira posição entre as séries em inglês, com 5,5 milhões de visualizações, enquanto a minissérie A Leste do Éden apareceu em sexto lugar, com 3,6 milhões.

Comédia romântica conquistou público desde 2024

Criada por Erin Foster, Ninguém Quer acompanha Joanne (Kristen Bell), uma apresentadora de podcast sobre relacionamentos e vida sexual, e Noah (Adam Brody), um rabino recém-solteiro que leva a fé e as tradições judaicas a sério.

Os dois se conhecem durante um jantar organizado por uma amiga em comum e sentem uma conexão imediata. A relação, no entanto, passa a enfrentar obstáculos provocados por suas diferenças de estilo de vida, pelas expectativas familiares e pelas convicções pessoais.

Ao misturar romance e humor, a produção transforma dilemas cotidianos em conflitos capazes de aproximar o público dos protagonistas. Ao longo dos episódios, a história também amplia o espaço de personagens secundários, que passam a ganhar mais profundidade e protagonismo.

Novos episódios ampliam os conflitos amorosos

Na terceira temporada, o relacionamento de Joanne e Noah continua em transformação, com o amadurecimento do casal e os desafios que acompanham suas escolhas. Entre os conflitos explorados estão o processo de conversão de Joanne ao judaísmo, a influência das famílias e as diferenças que ainda atravessam a relação.

Os novos episódios também aprofundam as histórias de Morgan (Justine Lupe) e Sasha (Timothy Simons), personagens que deixam de ocupar apenas o espaço do alívio cômico para encarar questões sentimentais próprias.

A amizade entre os dois passa a levantar dúvidas sobre os limites entre companheirismo e paixão, além de dilemas envolvendo responsabilidade, ética e o risco de transformar uma relação platônica em um romance.

Com diálogos marcados por referências à cultura pop e humor autodepreciativo, a série aposta em diferentes perspectivas sobre os relacionamentos adultos e as expectativas em torno do amor.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de comédias românticas com personagens bem desenvolvidos, conflitos familiares e dilemas afetivos, Ninguém Quer é uma opção que merece entrar na lista.

A série vai além do romance central ao explorar as relações que se formam ao redor dos protagonistas, trazendo situações com as quais o público pode se identificar. A combinação de humor, amadurecimento emocional e diferenças de valores ajuda a renovar o interesse pela história mesmo após três temporadas.

Para quem quer aproveitar o domingo e fugir do tédio com uma produção que equilibra leveza e questões mais profundas, a comédia romântica pode render uma boa maratona.