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Salvador ganhou espaço em uma produção internacional da Netflix e se tornou cenário de uma das aventuras de Lara Croft.

No segundo episódio da segunda temporada de Tomb Raider: A Lenda de Lara Croft, intitulado “Festa de Iemanjá”, a protagonista desembarca na capital baiana durante as celebrações dedicadas à Rainha do Mar, em uma sequência que reúne ação, referências culturais e paisagens conhecidas da cidade.

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Com 26 minutos de duração, o capítulo acompanha a arqueóloga em uma missão para impedir que um artefato poderoso caia em mãos erradas. Durante a investigação, Lara atravessa cenários inspirados em pontos turísticos de Salvador, enquanto a tradicional celebração de 2 de fevereiro integra o desenvolvimento da história.



Animação da Netflix retrata Pelourinho e Rio Vermelho

A ambientação é um dos destaques do episódio. A animação apresenta referências ao Pelourinho e à orla do Rio Vermelho, bairro que concentra as principais homenagens e oferendas a Iemanjá durante a festa.

Além das paisagens da capital baiana, a produção incorpora elementos da cultura brasileira à narrativa, incluindo músicas nacionais e referências às tradições religiosas de matriz africana.

Pelourinho foi cenário do novo episódio da série animada Tomb Raider: A Lenda de Lara Croft - Foto: Reprodução

A mitologia dos orixás também ganha espaço na aventura. Entre as figuras incorporadas ao arco narrativo estão Iemanjá, dublada originalmente por Yetide Badaki, e Exu, que recebe a voz de O-T Fagbenle.

A escolha da Festa de Iemanjá como cenário coloca uma das celebrações mais conhecidas da Bahia no centro de uma produção internacional de animação, aproximando o universo de Lara Croft de referências culturais de Salvador.

Onde assistir à aventura de Lara Croft em Salvador?

A segunda temporada de Tomb Raider: A Lenda de Lara Croft está disponível na Netflix. A animação conta com Hayley Atwell na dublagem original da protagonista e acompanha novas aventuras da arqueóloga em diferentes cenários.

O episódio “Festa de Iemanjá” é o segundo da temporada e tem duração de 26 minutos.