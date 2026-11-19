Para quem quer aproveitar o tempo livre e fugir da mesmice, uma boa série de suspense pode transformar algumas horas do dia em uma maratona cheia de descobertas.

A Netflix tem uma produção que voltou a chamar atenção dos assinantes e se destaca entre as opções do catálogo: Black Doves.

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Lançada em 2024, a minissérie britânica conquistou o público com uma trama de espionagem, assassinatos e conspirações políticas e acaba de ganhar uma segunda temporada, que registrou um crescimento de quase 73% na audiência em apenas uma semana.

Estrelada por Keira Knightley e Ben Whishaw, a produção criada por Joe Barton combina investigação criminal, ação e drama pessoal em uma história sobre personagens que escondem identidades e carregam segredos perigosos.

Com 12 episódios disponíveis entre as duas temporadas e 94% de aprovação da crítica, a série se consolidou como uma das produções de suspense que merecem atenção no streaming em 2026.

Audiência da segunda temporada cresce quase 73%

O interesse pela produção britânica ganhou força com a chegada dos novos episódios. De acordo com dados divulgados pela Netflix, a segunda temporada de Black Doves registrou um aumento de 72,8% nas horas assistidas entre duas semanas consecutivas.

O número passou de 19,9 milhões para 34,4 milhões de horas. Já as visualizações cresceram de 3,8 milhões para 6,6 milhões no mesmo intervalo, demonstrando o alcance da história entre os assinantes da plataforma.

O resultado reforça a permanência da série entre os destaques do catálogo e amplia a repercussão de uma produção que já havia conquistado reconhecimento desde sua estreia, em 2024.

Espionagem e assassinatos colocam protagonista em perigo

A história acompanha Helen Webb (Keira Knightley), uma mulher que aparenta levar uma vida familiar comum, mas esconde uma identidade bastante diferente. Casada com Wallace Webb (Andrew Buchan), um político influente que ocupa o cargo de ministro da Defesa britânico, ela também é uma espiã profissional infiltrada no governo.

Há dez anos, Helen repassa informações confidenciais do marido para uma organização clandestina chamada Black Doves, que comercializa dados sigilosos para interessados. Sua rotina envolve equilibrar a vida de esposa e mãe com as atividades secretas, mantendo uma fachada que não pode ser colocada em risco.

Tudo muda quando Jason Davies (Andrew Koji), seu amante secreto, é assassinado. Abalada pela perda, Helen decide investigar o crime e buscar respostas, mas acaba entrando em uma rede de ameaças que coloca sua própria segurança em perigo.

Para protegê-la, Reed (Sarah Lancashire), sua chefe na organização, convoca Sam Young (Ben Whishaw), um antigo aliado da protagonista. Habilidoso assassino de aluguel, ele estava afastado do submundo da espionagem, mas retorna para ajudar a amiga.

A investigação leva os dois a descobrir conexões entre o crime organizado de Londres, agentes secretos e uma crise geopolítica de grandes proporções.

Keira Knightley e Ben Whishaw são destaques da série

Um dos pontos fortes de Black Doves está na construção dos protagonistas. Em vez de concentrar toda a narrativa em perseguições e confrontos, a produção explora as contradições pessoais de Helen e Sam, mostrando como suas escolhas profissionais interferem nos relacionamentos e na maneira como enxergam o mundo.

Conhecida por trabalhos como Piratas do Caribe e Orgulho e Preconceito, Keira Knightley assume uma personagem que exige equilíbrio entre vulnerabilidade, inteligência e determinação. Helen não é apenas uma espiã habilidosa: também é uma mulher que tenta preservar a família, lidar com sentimentos contraditórios e proteger as poucas pessoas em quem confia.

Ben Whishaw, conhecido por 007: Operação Skyfall e Paddington, também tem papel fundamental. Seu personagem é um assassino eficiente, mas possui um código de honra próprio e uma dimensão emocional que vai além de sua relação com a protagonista.

Sam carrega as consequências de decisões tomadas no passado e ainda mantém sentimentos por Michael (Omari Douglas), namorado que precisou deixar para trás quando fugiu do Reino Unido. Essa trajetória ajuda a desenvolver o personagem de maneira independente, sem limitar sua importância à amizade com Helen.

A relação entre os dois protagonistas é um dos motores da história. Embora tenham personalidades e experiências diferentes, ambos compartilham um passado complicado e uma ligação construída ao longo dos anos.

Série mistura investigação criminal, ação e drama pessoal

Outro diferencial da produção é a maneira como a espionagem aparece na narrativa. Helen não é uma agente que vive exclusivamente de perseguições e tiroteios. Seu trabalho envolve infiltração, coleta de informações e a manutenção de uma identidade construída ao longo de anos.

Essa abordagem aproxima a série de histórias clássicas de espionagem, nas quais a principal arma dos personagens é a capacidade de esconder suas verdadeiras intenções.

As investigações também conduzem a sequências de ação violentas e bem coreografadas, com destaque para Sam, cuja habilidade como assassino contrasta com sua postura frequentemente impassível.

O humor ácido aparece em meio às situações mais tensas, enquanto novos personagens e ameaças ampliam a dimensão da conspiração. A entrada de duas jovens assassinas, por exemplo, acrescenta novos conflitos à história e aumenta a imprevisibilidade dos acontecimentos.

Ao mesmo tempo, o roteiro não deixa de lado as relações familiares e afetivas. Os segredos de Helen, seu casamento e os sentimentos envolvidos na morte de Jason ajudam a construir uma trama em que os perigos profissionais e pessoais estão constantemente conectados.

Vale a pena?

Sim! Para quem gosta de suspense policial, espionagem e investigações cheias de reviravoltas, Black Doves é uma opção que merece entrar na lista de produções para assistir na Netflix.

Com atuações de destaque de Keira Knightley e Ben Whishaw, a série consegue equilibrar ação, humor ácido e desenvolvimento de personagens. A trama também se diferencia ao explorar os bastidores da espionagem e as consequências emocionais de uma vida construída sobre mentiras.

A aprovação de 94% da crítica reforça a qualidade da produção, que conquistou espaço entre os suspenses britânicos recentes. Com duas temporadas e 12 episódios, é uma alternativa interessante para quem procura uma história de investigação, conspirações políticas e personagens complexos.

Veja o trailer!