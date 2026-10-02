EXPANSÃO DO UNIVERSO
Série de Velozes & Furiosos é confirmada; veja data e o que esperar
Outros três projetos de séries da franquia também estão em desenvolvimento
A primeira série de TV focada no universo de ‘Velozes e Furiosos’, com estreia prevista para 2028, foi oficialmente confirmada e a aprovação foi feita pela Peacock, segundo Deadline.
O programa, da Universal Television, será escrito e comandado por Mike Daniels e Wolfe Coleman, que atuam como co-showrunners.
A série foi um dos projetos anunciados em maio por Vin Diesel, durante o evento Upfront da NBCUniversal, em Nova York. O ator será produtor executivo.
“Como vocês sabem, somos muito cuidadosos com esses filmes, mas, na última década, percebemos que os fãs queriam mais, queriam que expandíssemos os personagens clássicos e suas histórias”, disse Diesel no evento.
“E, nos últimos dez anos, o desejo era de que entrássemos no espaço da TV”, complementou.
Além disso, o ator falou que passou a aceitar a ideia depois que Donna Langley, chefe da Universal Studios, também assumiu a supervisão da área de TV da NBCUniversal, no ano passado.
“Foi aí que eu soube que a integridade dos personagens, o apelo internacional e o que nos faz sentir como uma família seriam protegidos no espaço da TV”, afirmou.
Leia Também:
Outros projetos em desenvolvimento
Diesel revelou ainda que há outros três projetos de séries da franquia estão em desenvolvimento. Um deles é de Nick Wooton, de ‘The Endgame’, e Charmaine DeGraté, de ‘A Casa do Dragão’.
Os outros vêm de Ingrid Escajeda, showrunner de ‘Griselda’, e de Joe Henderson, showrunner de ‘Lucifer’.
Velozes e Furiosos
O primeiro filme da franquia foi lançado em 2001 e acompanha o policial Brian O’Conner (Paul Walker), que se infiltra no mundo das corridas de rua ilegais em Los Angeles, na Califórnia (EUA), com a intenção de capturar Dom Toretto (Vin Diesel), suspeito de roubos a caminhões.
A missão, porém, se torna um problema quando ele se apaixona por Mia (Jordana Brewster), irmã de Toretto, e se aproxima da família, criando um dilema entre o dever e o coração.
O sucesso do primeiro filme rendeu outras dez sequências, um spin-off, ‘Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw’, e uma série animada, ‘Velozes & Furiosos: Espiões do Asfalto’, com seis temporadas disponíveis na Netflix.
A franquia, que completa 25 anos, já arrecadou mais de US$ 7 bilhões nas bilheterias do mundo todo.
'Velozes e Furiosos 11', 11º e último filme da franquia, tem estreia marcada para 17 de março de 2028.