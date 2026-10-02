Série de Velozes & Furiosos é confirmada; veja data e o que esperar

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A primeira série de TV focada no universo de ‘Velozes e Furiosos’, com estreia prevista para 2028, foi oficialmente confirmada e a aprovação foi feita pela Peacock, segundo Deadline.

O programa, da Universal Television, será escrito e comandado por Mike Daniels e Wolfe Coleman, que atuam como co-showrunners.

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A série foi um dos projetos anunciados em maio por Vin Diesel, durante o evento Upfront da NBCUniversal, em Nova York. O ator será produtor executivo.

“Como vocês sabem, somos muito cuidadosos com esses filmes, mas, na última década, percebemos que os fãs queriam mais, queriam que expandíssemos os personagens clássicos e suas histórias”, disse Diesel no evento.

“E, nos últimos dez anos, o desejo era de que entrássemos no espaço da TV”, complementou.

Além disso, o ator falou que passou a aceitar a ideia depois que Donna Langley, chefe da Universal Studios, também assumiu a supervisão da área de TV da NBCUniversal, no ano passado.

“Foi aí que eu soube que a integridade dos personagens, o apelo internacional e o que nos faz sentir como uma família seriam protegidos no espaço da TV”, afirmou.

Outros projetos em desenvolvimento

Diesel revelou ainda que há outros três projetos de séries da franquia estão em desenvolvimento. Um deles é de Nick Wooton, de ‘The Endgame’, e Charmaine DeGraté, de ‘A Casa do Dragão’.

Os outros vêm de Ingrid Escajeda, showrunner de ‘Griselda’, e de Joe Henderson, showrunner de ‘Lucifer’.

Velozes e Furiosos

O primeiro filme da franquia foi lançado em 2001 e acompanha o policial Brian O’Conner (Paul Walker), que se infiltra no mundo das corridas de rua ilegais em Los Angeles, na Califórnia (EUA), com a intenção de capturar Dom Toretto (Vin Diesel), suspeito de roubos a caminhões.

A missão, porém, se torna um problema quando ele se apaixona por Mia (Jordana Brewster), irmã de Toretto, e se aproxima da família, criando um dilema entre o dever e o coração.

O sucesso do primeiro filme rendeu outras dez sequências, um spin-off, ‘Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw’, e uma série animada, ‘Velozes & Furiosos: Espiões do Asfalto’, com seis temporadas disponíveis na Netflix.

A franquia, que completa 25 anos, já arrecadou mais de US$ 7 bilhões nas bilheterias do mundo todo.

'Velozes e Furiosos 11', 11º e último filme da franquia, tem estreia marcada para 17 de março de 2028.